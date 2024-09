Incroyable ! La nouvelle Amazfit GTR 4 dévoilée : Vous ne croirez pas ses fonctionnalités !

Désormais Amazfit a lancé la toute nouvelle GTR 4. Cette nouveauté annonce du lourd en termes d'options puisque les montres connectées appartenant à cette série seront capables d'enregistrer et d'analyser plus de modes sportifs.

D'autant plus qu'il y a également du nouveau côté écran. Celui de l'Amazfit GTR 4 est plus lumineux. La montre est dotée d'une super batterie et de bien d'autres fonctionnalités. Voici ce qu'il en est.

Les caractéristiques de l'Amazfit GTR 4

Amazfit a lancé mercredi en Inde la nouvelle smartwatch Amazfit GTR 4. Ce modèle intègre les appels Bluetooth et le contrôle de la musique. Mais elle recèle également d'options.

Par exemple, la smartwatch est équipée d'un GPS de haute précision et d'une résistance à l'eau de 5 ATM. Elle prend également en charge plus de 150 modes sportifs avec une auto-détection intelligente de 8 sports. C'est donc le parfait compagnon des sportifs à la recherche d'une tocante digitale avancée.

L'Amazfit GTR 4 New est dotée d'un écran AMOLED de 1,45 pouce avec une résolution de 331 ppi. Vous verrez donc très bien les données qu'elle affiche. Elle offre une fonction de visualisation permanente AOD ou Always On Display. Et en termes de personnalisation, vous avez droit à plus de 150 thèmes de cadrans de montre.

Une smartwatch pourvue d'une technologie avancée made in Amazfit

Puis, grâce à la technologie Zepp Aura, l'Amazfit GTR 4 New génère des sons adaptatifs qui améliorent la qualité du sommeil et fournit des rapports complets sur le sommeil. La smartwatch est également compatible avec Alexa et les assistants vocaux hors ligne.

Puis, la smartwatch fonctionne sous Zeep OS 2.0 et peut être couplée avec les smartphones Android 7.0 et les plus tout comme elle peut être synchronisée avec un iPhone doté d'iOS 12.0 et plus.

Sinon, si vous aimez conserver des données dans votre smartwatch, elle est équipée de 2.3 GB de stockage interne. C'est suffisant pour y stocker plus de 270 jusqu'à 470 chansons en MP3. Elles peuvent être écoutées hors ligne. Cette tocante digitale est donc un véritable petit smartphone à attacher au poignet. C'est un investissement de l'acheter maintenant. Mais vu que les montres connectées Amazfit sont connues pour leur durabilité, ce modèle peut être porté durant de nombreuses années. Il sera encore à la mode d'ici là.

Une montre connectée pas encore disponible en Europe

Pour suivre, la popularité de l'Amazfit GTR 4 est déjà assurée, car cette montre connectée possède l'un des critères que les consommateurs apprécient toujours. Il s'agit de l'autonomie. En effet, l'Amazfit GTR 4 New revendique une autonomie de 12 jours sur une seule charge.

Disponible en 2 couleurs dénommées « Galaxy black » et « Brown leather » l'Amazfit GTR 4 ne peut cependant pas encore être acheté localement en Europe. En effet, pour le moment elle n'est commercialisée qu'en Inde et sur le site officiel d'Amazon de ce pays.

De ce fait, si vous voulez vous procurer cette montre connectée en avant-première, il va falloir la commander à l'étranger. Cela peut coûter un peu plus cher, mais la qualité est garantie. Cette montre fonctionne dans le monde entier.

