L’Amazfit Active Edge Midnight Pulse est à prix accessible en ce moment chez Decathlon !

Vous cherchez la partenaire idéale pour vos exercices sans vous ruiner ? Ne cherchez plus ! La Amazfit Active Edge Midanight Pulse débarque chez Decathlon avec une offre à ne pas rater. Cette smartwatch punchy cumule les atouts.

Coach IA, 16 jours d’autonomie et plus de 130 sports suivis. Légère, élégante et résistante à l’eau, elle coche toutes les cases pour vous booster au quotidien. Les performances haut de gamme deviennent enfin accessibles ! C’est le moment d’équiper votre poignet !

Une montre connectée qui coche toutes les cases pour les sportifs exigeants sans vider votre portefeuille

Et si votre prochain entraînement était guidé par l’intelligence artificielle ? C’est la promesse tenue par l’Amazfit Active Edge Midnight Pulse qui coûte actuellement 91,80€ au lieu de 150€ chez Decathlon. Elle intègre le tout nouveau Zepp Coach 2.0. Cette fonctionnalité ingénieuse analyse vos données et vos objectifs pour vous concocter des plans d’entraînement sur-mesure. Finis les exercices au hasard ! Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et de conseils avisés pour progresser efficacement, transformant chaque session en un pas de plus vers l’atteinte de vos ambitions fitness.

Une autonomie qui suit votre rythme de vie

Dans le monde des montres connectées, l’autonomie est souvent le point faible. L’Amazfit Active Edge brise ce paradigme avec une batterie d’une endurance remarquable. Imaginez : jusqu’à 16 jours d’autonomie en utilisation normale, et 20 heures en mode GPS activé. Cette prouesse technique, couplée à une résistance à l’eau de 10 ATM (jusqu’à 100 mètres), vous affranchit des chargeurs quotidiens et vous permet de plonger, nager et transpirer sans la moindre inquiétude. Elle est conçue pour rester allumée, peu importe vos activités.

Plus de 130 raisons de bouger

Que vous soyez un coureur aguerri, adepte du yoga ou amateur de sports niche, l’Amazfit Active Edge Midnight Pulse est une bonne smartwatch. Avec plus de 130 modes sportifs intégrés et une détection automatique de 7 activités principales, elle s’adapte à toutes vos passions. Son secret ? Cinq systèmes de positionnement par satellite (GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS) qui garantissent un traçage d’une précision redoutable, que vous arpentiez les sentiers de montagne ou le bitume de la ville. Vous ne perdrez jamais le nord.

Une vision 360° de votre santé

Cette montre ne se contente pas de compter vos pas. Elle a un éventail de capteurs dédiés. Le système d’évaluation PAI synthétise votre activité pour vous donner une vision claire de votre forme globale. La mesure de l’oxygénation dans le sang (SpO2), l’analyse du niveau de stress et le suivi minutieux de la qualité de votre sommeil vous offrent des indicateurs précieux pour mieux comprendre et optimiser votre santé au quotidien.

Le bon plan qui a du style

Avec son cadran de 34 mm au design moderne et son bracelet en TPU semi-transparent, l’Amazfit Active Edge allie performance et élégance avec un poids plume de seulement 54 grammes. Elle prouve, sans l’ombre d’un doute, qu’une technologie de pointe et un design soigné n’ont pas à coûter une fortune. C’est l’accessoire intelligent et économique pour tous ceux qui souhaitent libérer leur potentiel sans compromis. L’équilibre parfait entre la performance, la santé et le style est enfin à portée de main.

