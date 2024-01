[BON PLAN] – Un monstre d’énergie avec la SEASONIC Focus GX750

Plongez dans le monde de la puissance inégalée avec l’alimentation SEASONIC Focus GX750. Dotée d’une capacité impressionnante de 750W, cette alimentation ATX/EPS certifiée 80 Plus Gold garantit une performance optimale pour répondre à tous vos besoins énergétiques, que vous soyez un gamer passionné ou un professionnel exigeant.

Promotion exclusive, 22% de remise

Profitez dès maintenant d’une offre exclusive sur la SEASONIC Focus GX750. À seulement 104,90 euros au lieu de 134,99 euros, bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 22%. Pour rendre cette offre encore plus accessible, nous vous proposons de payer en 3 fois 35,67 euros avec Cofidis, frais compris.

Ne manquez pas cette opportunité de mettre la puissance entre vos mains tout en économisant. Optez pour la SEASONIC Focus GX750 et faites de chaque instant une expérience sans compromis.

A propos de la SEASONIC Focus GX750

Une conception avancée, silencieuse et modulaire

Ne sacrifiez pas le silence pour la puissance. La Focus GX750 dispose d’une conception 100% modulaire. Cela vous permet une gestion des câbles propre et efficace. Avec un mode fanless pour les moments où la charge est légère, cette alimentation reste silencieuse même lorsqu’elle offre son plein potentiel. Le ventilateur de 120 mm assure également un refroidissement optimal, sans compromis sur le silence.

Connectique polyvalente pour une expérience sans limites

La SEASONIC Focus GX750 offre une connectique polyvalente pour s’adapter à tous vos besoins. Avec 4 fiches PCI-E 6+2 Pin, cette alimentation permet de prendre en charge les configurations graphiques les plus avancées. Cela vous offre une expérience gaming immersive et sans limites. La longueur maximale de 140 mm garantit une installation facile dans votre boîtier sans sacrifier l’espace.

Les avantages d’une alimentation modulaire

Flexibilité du câblage pour une configuration personnalisée

L’installation d’une alimentation modulaire offre toutefois une flexibilité exceptionnelle dans la gestion des câbles. En éliminant les câbles inutiles, vous créez une configuration propre et ordonnée. Ce qui vous permet d’améliorer le flux d’air à l’intérieur de votre boîtier. Cette personnalisation facilite également les mises à niveau, elle vous permettra ainsi d’ajouter ou de retirer des composants sans tracas.

Optimisation de la circulation d’air et refroidissement

Avec une alimentation modulaire, vous pouvez optimiser la circulation de l’air à l’intérieur de votre boîtier. En éliminant les câbles non utilisés, vous réduisez les obstructions et permettez à l’air de circuler librement. Cela contribue ainsi à maintenir une température plus basse pour des performances optimales de tous les composants de votre système.