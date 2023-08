Alerte : Ces disques durs SSD SanDisk effacent vos données sans prévenir

Si vous envisagez l’achat d’un SanDisk Extreme Pro, Extreme Portable, Extreme Pro Portable ou WD MyPassport SSD, peut-être devriez-vous y réfléchir à deux fois. En effet, ces disques dur externes SSD de Sandisk vous lâcheront peut-être sans prévenir. On vous explique tout cela !

Témoignage préoccupant

Un cas récent et inquiétant concerne Vjeran, un collaborateur de The Verge. Ce dernier a malheureusement perdu 3 To de vidéos précieuses en raison d’une défaillance du disque dur SSD SanDisk.

Problème aggravé par un remplacement

Il convient de noter que cette problématique ne se limite pas à des achats effectués il y a plusieurs mois ou années. Effectivement, les remplacements sécurisés de Western Digital ont également abouti à la suppression inattendue des données.

Actions de SanDisk et Correctif Firmware

Confronté à cette problématique, SanDisk a agi en lançant une mise à jour de firmware en mai. Néanmoins, malgré la réception d’un remplacement en juin, la confiance de Vjeran en ce disque dur SSD de SanDisk a été ébranlée à nouveau.

Pertes de données étendues

Il convient de noter que cela ne semble pas être un incident isolé, comme le montre une enquête sur Reddit. Il est primordial de comprendre que le terme « perdu » ne sous-entend pas toujours « irréversiblement effacé » pour les données. Néanmoins, il est important de noter que les services de récupération de données peuvent engendrer des coûts significatifs. Malheureusement, Western Digital n’a pas pu fournir à Vjeran des solutions pour récupérer ses données initiales.

Attitude douteuse de WD

Il est aussi notable que Western Digital semble minimiser la situation en liquidant son stock restant à prix réduit. Par ailleurs, la complexité d’Internet complique la mise en évidence des avertissements concernant ces produits défectueux.

Effectivement, l’évaluation élevée attribuée à ces disques sur Amazon peut être partiellement influencée par des critiques potentiellement biaisées. En somme, il est primordial de souligner le rôle crucial des médias dans la diffusion d’informations précises et objectives aux consommateurs. Il est important de garder un regard critique sur les avis des testeurs, certains pouvant minimiser les problèmes rencontrés.

En résumé, la décision d’acquérir un disque dur SSD SanDisk ou WD MyPassport mérite une attention particulière. Les consommateurs doivent être informés de manière exhaustive et équilibrée afin de prendre des décisions éclairées.