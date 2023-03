ADO Air : Le vélo électrique pliant de vos rêves ?

ADO ou A DECE OASIS vient de sortir ADO Air, le tout nouveau vélo électrique pliable ultra léger. Avec un corps en aluminium et un poids léger d’environ 16 kg, ce vélo électrique compact est simple à transporter et à ranger.

Les vélos électriques pliants deviennent un moyen de transport incontournable, que ce soit pour les déplacements quotidiens ou pour les loisirs. ADO, ce leader du vélo électrique compte répondre aux besoins d’un plus grand nombre de clients, y compris ceux qui sont plus soucieux des coûts. Il a lancé un nouveau vélo électrique pliant baptisé ADO Air à cet effet. Ce vélo électrique prétend offrir une expérience de vélo électrique réellement passionnante à un coût plus abordable.

ADO Air : un vélo électrique pliable avec une conception de qualité

Il ne fait aucun doute que la mobilité exceptionnelle du nouvel ADO Air le rend unique. En effet, il s’agit d’un vélo électrique pliable incroyablement léger, fabriqué en aluminium. Il peut être rangé dans le coffre de la voiture.

Avec son cadre en aluminium, ce vélo électrique pèse environ 16 kg et peut être soulevé d’une seule main. Ainsi, il répond à tous les besoins en matière de transport quotidien. Vous pouvez également le porter facilement pour monter et descendre des escaliers, dans le train ou le métro.

Aussi, il profite d’une ceinture en carbone. Par rapport à une chaîne standard, la transmission par courroie en carbone se révèle plus efficace et durable. Cette courroie ne produit aucun bruit et ne nécessite aucun entretien. Le vélo s’équipe également d’un klaxon électronique, d’un feu arrière et d’un feu avant. Les commandes de ces composants, en plus de l’écran LED et du levier de frein arrière, se trouvent sur le côté gauche du guidon avant non réglable.

Ado Air : un vélo électrique compact, mais puissant

Le vélo électrique destiné au marché européen s’équipe d’un moteur de 250W sur le moyeu arrière. Le capteur de couple rendra le vélo plus attrayant pour les utilisateurs de vélos urbains. En effet, un grand nombre de cyclistes préfèrent la réactivité et la douceur du capteur de couple à la sensation de démarrage et d’arrêt qu’offre le système d’assistance à la cadence des pédales. En outre, le capteur de couple vérifie en continu les mouvements du cycliste et fournit une assistance uniquement en cas de besoin. Cela améliore l’efficacité du moteur et prolonge la durée de vie de la batterie.

Aussi, ADO Air profite d’une batterie Samsung avec une autonomie maximale de 100 km. ADO Air peut vous emmener vers n’importe quelle destination et profiter du voyage avec vos proches. Un autre avantage important concerne l’écran couleur. Ce dernier se connecte au smartphone via une application dédiée. Il suffit de toucher et d’activer la fonction ADO Smart et de l’utiliser instantanément. Elle enregistre également la durée et la distance de votre trajet.

Bien que la campagne de crowdfunding pour le nouveau vélo électrique d’ADO ait commencé, celle-ci n’est pas encore accessible. Cependant, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des mises à jour et des nouvelles sur son lancement.