Zelda – Tears of the Kingdom : quelle édition et accessoires acheter ?

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les différentes éditions de Zelda-Tears of the Kingdom pour savoir laquelle choisir.

Zelda : Tears of the Kingdom est le jeu vidéo le plus attendu de l’année. Auparavant connu sous le nom de Breath of the Wild, il s’appelle maintenant Zelda-Tears of the kingdom. Ce jeu va sortir d’ici quelques semaines. Afin de vous aider à choisir quelle version du jeu et quels accessoires acheter, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’édition de Zelda : Tears of the kingdom.

Nintendo Switch OLED Édition Zelda : Tears of the Kingdom

Nintendo Console Nintendo Switch - Modèle OLED - Edition The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom Zelda Non disponible Voir l'offre

La Nintendo Switch OLED Zelda : Tears of the Kingdom Edition débarque avec un design personnalisé sur le prochain titre de Zelda. Cette version de la Nintendo Switch OLED sortira le 28 avril. La date de lancement officiel du titre est le 12 mai. Sa conception se personnalise sur le dock de l’unité OLED et les Joys-cons. C’est incontestablement la meilleure option pour les joueurs et les fans de Zelda.

Zelda : Tears of the Kingdom Édition Collector

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Edition Collector Vivez pleinement la nouvelle a... Non disponible Voir l'offre

L’édition collector de Zelda : Tears of the Kingdom est conçue pour combler tous les principaux besoins des joueurs. Il est similaire à un jeu de base, un autre associé avec une affiche ICONART et un livre d’art.

Zelda : Tears of the Kingdom Édition standard

Nintendo The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom Repoussez les limites de l’ave... 54.99 € Voir l'offre

Cette édition standard de The Legend of Zelda : Tears Of The Kingdom est une version complète du jeu. Il permettra aux joueurs d’affronter Ganondorf avec de nouveaux alliés et de nouvelles mécaniques comme aux Breath of the Wild.

Manette Switch Pro Zelda : Tears of the Kingdom

Nintendo Manette Nintendo Switch Pro - Edition The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom Zelda Non disponible Voir l'offre

La manette en édition limitée de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est une excellente manette Switch Pro. Le thème Zelda personnalisé est gravé dessus. Cette manette Nintendo Switch Pro est en édition limitée. Elle est difficile à trouver en raison de son prix et de la demande des consommateurs.

Étui de transport et protecteur d’écran pour Switch

Nintendo Switch Carrying Case (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition) & Screen Protector Zelda Non disponible Voir l'offre

Le protecteur d’écran Zelda : Tears of the Kingdom Switch Carrying Case Plus est un ensemble contenant un étui de transport en édition limitée pour les fans de Zelda qui cherchent à personnaliser complètement leur achat avant le lancement du jeu officiel.

L’étui de transport Nintendo Switch fonctionne avec l’OLED et la Nintendo Switch standard. Il est un excellent accessoire Nintendo Switch sur le thème de Zelda. De plus, c’est l’un des objets de collection les plus abordables. Il vous accompagnera partout où vous allez. Cet étui vient avec 2 protecteurs d’écran, un pour chaque modèle de Nintendo Switch.

Figurine Amiibo Link

Link (The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom) Un nouvel amiibo pour The Lege... Non disponible Voir l'offre

L’amiibo officiel The Legend of Zelda Link (Tears of the Kingdom) offre des bonus potentiels habituels en jeu à un prix assez abordable. Les Amiibos de Nintendo sont l’un de ses produits les plus populaires malgré leur prix plutôt élevé. Il est actuellement disponible en stock chez les revendeurs.