Yamaha FZ-S Hybrid : l’ère des motos hybrides commence ici !

Face aux réglementations environnementales strictes et à la hausse des prix du carburant, le géant japonais Yamaha innove avec la FZ-S Hybrid. Cette nouvelle moto hybride pourrait marquer une nouvelle ère pour les deux-roues. L’entreprise nipponne a choisi l’Inde pour le lancement de ce modèle qui combine performance et économie dans un design sportif.

La FZ-S Hybrid, une moto aux performances bluffantes

Cette moto se distingue avant tout par son système hybride léger, qui assiste le moteur thermique lors des fortes demandes. Contrairement aux hybrides classiques, elle combine un moteur auxiliaire et un mode électrique. Le Smart Motor Generator sert à la fois de moteur de démarrage et améliore l’accélération ainsi que la récupération d’énergie. Avec son moteur monocylindre de 150 cc, l’engin offre des performances de moto plus grosses tout en restant compacte et maniable.

En termes de puissance, la FZ-S Hybrid de la marque Yamaha offre 12,4 CV et un couple modéré, mais son principal atout est l’efficacité. Grâce à son système hybride et à son mode start-stop, la consommation atteint environ 109 miles (soit 175 km) par gallon, avec une autonomie de plus de 480 km. Ce modèle est particulièrement adapté aux trajets urbains. Il réduit d’ailleurs la consommation de carburant et l’empreinte carbone tout en offrant une conduite agréable.

Accessibilité et avenir des motos hybrides

L’un des principaux avantages du Yamaha FZ-S Hybrid est son prix abordable. La marque le propose aux alentours de 1 500 dollars (1 400 euros). Elle rend ainsi la technologie hybride accessible à un large public. En plus de son faible coût d’achat, la moto permet de réaliser des économies substantielles sur le carburant. De plus, le moteur hybride fonctionne de manière silencieuse au démarrage. Il est ainsi parfait pour ceux qui souhaitent éviter les nuisances sonores.

Yamaha has revealed the FZ-S Fi Hybrid bike This bike gets an Integrated Starter Generator (ISG) providing a small electric boost, start/stop tech and a Bluetooth-compatible TFT display. Yamaha has also repositioned the indicators onto the fuel tank on the FZ-S Hybrid.

Le succès de la FZ-S Hybrid pourrait bien marquer le début d’une tendance pour les motos hybrides dans l’industrie. De fait, pour l’avenir, Yamaha pourrait étendre cette technologie hybride à des modèles de plus grande cylindrée. On peut par exemple citer la Tenere 700 ou la MT-07. Ceci permettra de toucher un public plus large et d’offrir des performances encore plus impressionnantes. Parmi les nouveautés dans le secteur des motos, on a aussi la Flying Flea C6.

