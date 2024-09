Nouveauté ! La Xiaomi Watch 2 se fait belle et intègre un mode Tamagotchi

Avant cette fin d’année, la Xiaomi Watch 2 revient sous le feu des projecteurs avec un nouveau coloris et quelques fonctionnalités intéressantes. On parle ici d’un mode Tamagotchi qui pourrait rendre l’usage de la Xiaomi Watch 2 encore plus amusant.

La nouvelle a été dévoilée ce jeudi. Il s’avère que Xiaomi a édité une version de la Xiaomi Watch 2 que le grand public appréciera sans doute. Voici ce qu’il en est.

La nouvelle Xiaomi Watch 2 s’appelle Titan Gray

La Xiaomi Watch 2 actuelle a principalement subi une évolution principalement esthétique. Le nouveau coloris de la Watch 2 de Xiaomi fait référence à une teinte sobre et moderne. Mais ce nom prend tout son sens vu qu’il donne du cachet à la smartwatch. En effet, son look est à la fois sportif, casual et chic.

Par contre, le boîtier reste en aluminium et non en titane, contrairement à ce que son nom indique. En dehors de cela, les capacités de la montre connectée n’ont pas été modifiées à un détail près. En effet, en plus de se doter d’un nouveau boîtier, la Xiaomi Watch 2 actuelle possède également un mode Tamagotchi.

Une Watch 2 de Xiaomi avec Tamagotchi et cours de boxe embarqués

En termes de fonctionnalités, 10 nouveaux cadrans interactifs sont disponibles sur la Xiaomi Watch 2 Titan Gray. Les amateurs de sport apprécieront les nouvelles fonctionnalités d’entraînement, notamment l’accès à des leçons de boxe interactives via l’application Mi Fitness.

Il est également possible de contrôler les modèles de télévision Xiaomi TV Max 2025 via la Xiaomi Watch 2 Titan Gray.

Et parmi les nouveautés, il y a aussi Pet Par. Ce dernier est assez spécifique. En fait, c’est une sorte de mode Tamagotchi. Il transforme en petite créature qui se nourrit et évolue en fonction du nombre de pas réalisés chaque jour par le propriétaire de la montre connectée.

Pour bénéficier de ses améliorations logicielles, les utilisateurs des Watch 2 précédentes devraient pouvoir profiter via une mise à jour d’ici la fin de l’année.

Les caractéristiques générales de la Xiaomi Watch 2 n’ont pas changé

Sinon, à part le mode Tamagotchi, la Xiaomi Watch 2 est une montre connectée dotée du système Wear OS de Google. Elle a deux boutons sur le côté. Sa capacité d’analyser la fréquence cardiaque est bonne. Et elle a un GPS intégré et une autonomie de deux jours.

En termes de prix, il s’agit du modèle le plus accessible du marché. Disponible au prix de 169 euros sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires, la Xiaomi Watch 2 Titan Gray est une bonne affaire. Vous pouvez maintenant profiter de votre montre connectée autrement qu’en la considérant comme un simple accessoire de bien-être.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn