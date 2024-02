La Xbox net-gen en vue… La nouvelle console Xbox de Microsoft semble secouer l’univers des gamers et voici ce que l’on sait !

Lors du récent podcast officiel de la Xbox, auquel ont participé Sarah Bond, Matt Booty et Phil Spencer, il a été révélé que Microsoft investissait massivement dans sa prochaine génération de console de jeux vidéo. Il a été promis que le géant américain s’apprêtait à réaliser le « plus grand saut technique » avec la prochaine Xbox net-gen. La promesse ? Proposer une console unique et puissante qui modifiera l’expérience utilisateur telle que nous le connaissons. De quoi attiser la curiosité !

Ce que vous pourrez attendre de la prochaine Xbox net-gen

Sur l’Official Xbox Podcast, la nouvelle présidente de Xbox, Sarah Bond, a présenté la prochaine génération de Xbox.

A en croire sa parole, la prochaine Xbox net-gen va réellement mettre le feu, non seulement auprès des joueurs mais aussi des développeurs de jeux vidéo :

« Nous avons encore beaucoup de choses à venir. Il y a des choses passionnantes à venir dans le domaine du matériel que nous allons partager pendant les vacances. Nous nous investissons également dans la feuille de route de la prochaine génération. Ce sur quoi nous nous concentrons vraiment, c’est d’offrir le plus grand saut technique que vous ayez jamais vu dans une génération de matériel, ce qui le rend meilleur pour les joueurs et meilleur pour les créateurs et les visions qu’ils construisent. »

C’était aussi l’occasion pour Microsoft d’évoquer les rumeurs concernant une éventuelle console portable Xbox. Phil Spencer avait confirmé que Microsoft n’envisage pas encore de sortir une console portable, bien qu’il soit « un grand fan des consoles portables » !

Il a également souligné que Microsoft et Xbox disposent d’une feuille de route matérielle pluriannuelle « solide et innovante ». Cela signifie que l’enseigne continuera d’investir dans l’avenir de son matériel pour gamers. De quoi rassurer les joueurs et développeurs qui s’inquiètent de l’avenir de la Team Green !