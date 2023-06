L’Intelligence Artificielle fait son entrée à Wimbledon

Le tournoi de tennis de Wimbledon (voir se met à l’heure de l’intelligence artificielle (IA) pour offrir aux spectateurs une expérience encore plus riche et immersive.

Plusieurs innovations technologiques sont ainsi déployées sur le gazon anglais. À l’exemple d’un commentateur alimenté par l’IA et des analyses de parcours en temps réel.

Une intelligence artificielle sera chargée de commenter les temps forts des matchs sur le site internet et l’application mobile officielle de Wimbledon. Cette innovation permettra aux passionnés de tennis de suivre les moments clés de la compétition en bénéficiant d’un commentaire pertinent et adapté à l’action. Si cette technologie ne vise pas à remplacer complètement les commentateurs humains, elle offre néanmoins une alternative intéressante et témoigne de l’évolution du monde sportif face à l’IA.

Une autre innovation majeure dévoilée par le All England Club et IBM concerne l’utilisation de l’IA pour déterminer et actualiser la difficulté des parcours des joueurs engagés en simple jusqu’à une éventuelle finale. Cette technologie permettra aux spectateurs de suivre l’évolution des performances des athlètes tout au long du tournoi. Offrant ainsi une vision plus précise et dynamique de la compétition.

Wimbledon, un tournoi tourné vers l’innovation

Wimbledon est le plus vieux des tournois du Grand Chelem, avec des traditions remontant à 1877. Mais sans l’innovation technologique, le tournoi n’aurait pas pu rester au sommet du tennis. C’est ce qu’estime Bill Jinks, directeur des technologies du prestigieux tournoi londonien. L’introduction de l’intelligence artificielle à Wimbledon s’inscrit donc dans cette volonté d’allier tradition et modernité. Tout en continuant à séduire les fans de tennis et rester à la pointe de l’actualité sportive.

Le rôle croissant de l’IA dans le domaine sportif

L’arrivée de l’intelligence artificielle à Wimbledon illustre le rôle croissant de ces technologies dans le monde sportif. Que ce soit pour améliorer les performances des athlètes, optimiser les stratégies d’entraînement ou encore offrir aux spectateurs une expérience toujours plus riche et immersive, l’IA s’impose comme un allié de choix pour le sport. Et cette tendance ne devrait que se renforcer dans les années à venir. Du moins, à mesure où les applications basées sur l’intelligence artificielle continueront de se développer et de gagner en maturité.