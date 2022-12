The White Lotus : qui meurt et qui survit à la fin de la saison 2 ?

Une des séries à voir en cette fin d’année sur OCS, la saison 2 de la série The White Lotus a pris fin cette semaine, révélant enfin l’identité de la victime montrée brièvement dans l’épisode 1.

Tout comme le premier volet, la saison 2 de la série de Mike White débute avec un cadavre (et plus) dans un lieu luxueux. Le mystère s’est articulé autour du ou des meurtres en arrière-plan, mais pas seulement. Mais on a pu également suivre la vie des personnages animée de toutes sortes de comédies, de tragédies et d’exaspérations. Le paradoxe est d’autant plus flagrant lorsque l’on voit les lieux. Un décor paradisiaque où les vacances n’ont pas lieu d’être. Alors qui meurt dans The White Lotus fin de la saison 2 ?

The White Lotus : Que se passe-t-il à la fin de la saison 2 ?

La saison 2 de White Lotus avait promis aux spectateurs tout au moins 3 morts avant la fin de la saison. Mais avant tout, parlons des survivants. Daphne (Meghann Fahy) survit puisqu’elle apparaît dans une scène découvrant un mystérieux cadavre pendant qu’elle termine sa baignade dans la mer.

Aussi, la gérante de l’hôtel, Valentina survit. Elle est non seulement vu frénétiquement occupée à s’occuper du corps retrouvé par Daphne. Mais aussi, elle est vue en discussion avec son némésis Rocco lui disant que d’autres invités ont été retrouvés morts sur le domaine du resort.

Qui mourra donc dans le final de la saison 2 de The White Lotus ? Le producteur, va-t-il sacrifier sa muse Tanya (Jennifer Coolidge) ou encore des autochtones à l’image de Lucia (Simona Tabasco) et de Mia (Beatrice Grannò) ?

Plusieurs hypothèses sont évocables. Par exemple, Ethan (Will Sharpe) perd son sang-froid à l’idée que Cameron (Theo James) passe la nuit avec Harper (Aubrey Plaza). Cela mène tout droit à une bagarre apparente dans l’eau.

Par ailleurs, Tanya devient de plus en plus en danger sans la présence de son assistante Portia (Haley Lu Richardson). N’oubliez pas Albie (Adam Di Marco) qui pense que son devoir est de sauver Lucia de sa vie en Sicile. Il y a aussi Portia qui semble être la victime d’une kidnapping par l’éphèbe Jack (Leo Woodall).

Alors qui mourra dans The White Lotus, lors de la finale de la saison 2 ? Eh bien, vous pourrez trouver la réponse dans l’épisode 7 « Arrivederci » de la saison 2. Qui conspirait contre Tanya ? Est-ce qu’Ethan perdra son sang-froid et tuera Cameron ? Est-ce que Lucia se jouait d’Albie tout ce temps ?

Découvrez maintenant les réponses à ces différentes questions.

Qui meurt à la fin ?

Dommage pour les fans de Tanya, mais elle finit par mourir à la fin de la saison 2 de The While Lotus. Toutefois, elle s’est néanmoins battue jusqu’à la fin pour rester en vie. C’est en mer qu’elle meurt, de la façon la plus abjecte que possible, une fin digne de ce personnage grotesquement attachant.

C’est lorsque Tanya et Portia réussissent à se parler au téléphone qu’elles reconstituent les indices sur le complot contre l’héritière. En effet, Greg ne touche rien en cas de divorce, mais hérite de tout si elle meurt. Son assassin est le gangster que Quentin a engagé : Niccoló. Pendant ce temps, Jack gardait Portia loin de Tanya.

Prise de panique, Tanya tente de se défendre et a montré plus de courage qu’on ne l’aurait cru capable. Flingue en main, elle réussit à tuer Niccoló, mais aussi Quentin et un de ses compagnons. Malheureusement pour elle, Tanya est trop maladroite sur ce yacht instable et finit par se tuer elle-même en essayant de monter dans la vedette qui aurait pu la délivrer.

The White Lotus : tous ceux qui ont survécu à la fin de la saison 2

De leur côté, Ethan et Cameron finissent par enterrer la hache de guerre après une petite escapade entre Ethan et Daphne (l’on-t-il fait ? Personne ne saura jamais). Cameron et Daphne sont aussi amoureux qu’à l’accoutumée, et Ethan et sa femme Harper ont retrouvé la fougue des débuts.

Plus chanceuse, Portia est larguée près de l’aéroport par Jack, qui la conseille de faire profil bas et de monter directement dans un avion pour échapper aux assaillants de Tanya. Greg a donc comploté avec la mafia et Quentin pour éliminer sa femme et toucher le gros lot (avec son amant Quentin ?).

Pour la famille Di Grasso, tout finit bien, le père Dominic se réconcilie même avec sa femme. Seul petite tache au tableau, Albi a donné 50 000 euros à Lucia, en espérant l’amour. Mais celle-ci avait d’autres plans et laisse tomber le jeune Di Grasso avant même son départ. Bon joueur, Albi semble ne pas trop en vouloir à l’italienne, et renoue avec Portia quand ils se rencontrent à l’aéroport.

Enfin, Mia et Lucia sont les grandes gagnantes de cette semaine de vacances. Ainsi, Lucia a maintenant assez d’argent pour ouvrir sa boutique (en compagnie de son petit copain Italien) et Mia a eu son ticket d’entrée dans le monde de la musique.

En fin de compte, mis à part Tanya et les invités, tout le reste du groupe survit. Certes, c’est une fin tragique, mais une fin digne de l’énigme que le producteur Mike White a mis en place. Rendez-vous l’année prochaine pour une saison 3 dans un nouvel hôtel de la chaîne The White Lotus.