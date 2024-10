Votre smartwatch Wear OS pourrait bientôt bénéficier d’une mise à jour majeure de sa messagerie

C’est relativement nouveau. Mais il s’avère qu’un code découvert dans la dernière mise à jour de l’application Google Messages révèle que la messagerie de Wear OS pourrait être améliorée.

Google pourrait en effet envisager d’intégrer la messagerie Rich Communication Services (RCS). Elle sera sur les montres connectées compatibles avec Android dans un avenir relativement proche. Je vous en parle de suite.

Une amélioration de Wear OS que les utilisateurs verront d’un bon oeil

La plupart des montres connectées du marché utilisent le logiciel Wear OS de Google. Toutefois, ce système d’exploitation portable présente encore quelques lacunes qui gênent les utilisateurs.

Parmi ces problèmes, il y a notamment la messagerie via Google Messages. Elle est limitée aux textes acheminés vers votre smartwatch depuis votre téléphone Android. Si vous abandonnez votre téléphone pour aller courir ou si vous le laissez derrière vous, vous ne pourrez ni envoyer ni recevoir de messages.

C’est un problème plutôt dérangeant, car il faut donc transporter son smartphone et sa smartwatch en même temps. Cela représente pas mal de distractions d’affaires à porter sur soi dans ce cas. Mais heureusement, cela pourrait bientôt changer. Le fait d’emmener votre montre connectée sans votre téléphone ne sera plus un mythe.

Une solution apportée par la nouvelle version bêta de Google Messages

Aux dernières nouvelles, Android Authority rapporte d’ailleurs que la nouvelle version bêta de Google Messages a pu être démontée. Et il s’avère que « quelques drapeaux indiquent que le RCS ou la messagerie autonome de Google arrive sur les montres connectées Wear OS ».

Plus précisément, des lignes de code semblent inclure des références à Wear OS. On y voit aussi la prise en charge de la messagerie autonome. C’est plutôt encourageant de disposer de ce service permettant aux utilisateurs de ne plus avoir à dépendre de leur smartphone.

Une aubaine pour Wear OS

Cette révision majeure va révolutionner l’expérience de communication via smartwatch. Et à mon humble avis serait pousserait même plus de clients à se tourner vers l’usage d’une Google Pixel Watch 3 ou d’une Samsung Galaxy Watch Ultra.

A l’heure actuelle, les appareils Wear OS ne sont pas capables d’envoyer des messages de manière autonome, même si vous utilisez un modèle LTE connecté à un réseau cellulaire. De ce fait, cette mise à jour sera la bienvenue.

Un outil concurrentiel face à Apple

Afin d’endiguer la popularité de l’Apple Watch, ce nouveau service de messagerie prodigué par Wear OS de Google pourrait changer la donne. La marque à la pomme croquée aurait donc du mouron à se faire. Après tout, les Apple Watch prennent encore en charge la réception et l’envoi de messages via un réseau cellulaire.

Quand est-ce que cette nouvelle solution de messagerie sera disponible ?

Par contre en ce qui concerne la date à laquelle RCS pourrait être intégré à Wear OS, il n’y a pas encore de calendrier précis. Mais si le code permettant de l’exploiter est réellement efficace et cette APK est en cours de préparation pour Wear OS, son inclusion semble indiquer que le déploiement est proche.

