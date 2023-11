Volvo dévoilé en intégralité la EM90, un monospace classe affaires 100 % électrique

Le monospace Volvo EM90 peut être l’avenir des véhicules de luxe, du moins sur certains marchés. En fait, il intègre un écran monté sur le toit qui permet de regarder des films et de passer des appels Zoom.

Le nouveau monospace électrique de Volvo, la EM90, est conçu pour répondre à la nouvelle montée en popularité des véhicules polyvalents destinés aux familles. Il s’agit d’ailleurs de la deuxième extension de la gamme de modèles Volvo 2023 après l’EX30. Et cela concrétise le projet de la marque de devenir un constructeur automobile entièrement électrique d’ici 2030.

Le monospace EM90 rejoint les SUV électriques EX30 et EX90 de Volvo

Aujourd’hui, la marque suédoise a dévoilé son troisième modèle tout électrique, un monospace de luxe, la EM90. En fait, cette voiture électrique a été conçue pour transporter jusqu’à six personnes dans un environnement opulent et saturé de technologie.

Doté d’une puissante batterie de 116 kWh, il affiche une autonomie impressionnante de 738 km en une seule charge. En outre, Volvo affirme que le temps de charge de 10 à 80 % devrait être inférieur à 30 minutes.

Plus encore, ce monospace partage un système de propulsion similaire à celui du SUV EX90 récemment commercialisé. Un moteur électrique de 268 ch entraîne les roues arrière, propulsant l’EMm90 de 0 à 100 km/h en environ 8,3 secondes.

Plus encore, ses roues de 19 ou 20 pouces ont une conception aérodynamique qui, selon Volvo, maximise l’autonomie. La fonctionnalité clé numérique sera disponible dès le lancement, tandis que la suppression du bruit routier se fera via une mise à jour en direct (OTA)

Habitacle semblable à celui d’un vol en classe affaires

L’inspiration est peut-être rétro, mais le design extérieur reprend le même thème que celui des Volvo EV les plus récents. Le logo Volvo est placé directement sur la face avant sans calandre. Ce détail, avec la dernière itération des phares « marteau de Thor » de Volvo, peut être vu sur les SUV multisegments EX90 et EX30.

L’intérieur de ce monospace est également plus luxueux que l’habitacle austère de l’EX30. Le conducteur dispose ici d’un écran de tableau de bord séparé, ainsi que d’un écran rabattable de 15,6 pouces. Des sièges arrière avec poufs rabattables, ainsi qu’un système audio Bang & Olufsen à 21 haut-parleurs, sont également inclus. Les sièges, les écrans, les fenêtres, la climatisation et l’éclairage peuvent tous être réglés via des commandes vocales. Cela permet de transformer la EM90 en théâtre, salle de réunion ou chambre sur roues, affirme Volvo.

Un monospace connecté

Outre l’habitacle douillet, la nouvelle génération de technologies embarquées est également à l’œuvre. En fait, Qualcomm Technologies fournit ses dernières plateformes Snapdragon Cockpit pour une expérience numérique ultra-rapide. L’habitacle du monospace EM90 est constamment connecté via le réseau 5G. Ainsi, les occupants puissent profiter au maximum de leur temps sur la route.

Pour ce faire, un écran HD de 15,6 pouces rabattable depuis le toit est équipé d’une caméra pour les réunions d’affaires. Il est également possible de l’utiliser pour diffuser des divertissements et servir de moniteur pour projeter l’écran d’un smartphone.

Volvo indique qu’il est compatible avec « une variété » d’applications tierces, mais ne va pas jusqu’à les énumérer pour l’instant.