Volkswagen, Porsche et Audi ploient devant Tesla avec cette annonce

Le groupe Volkswagen a annoncé son intention d’adopter la norme de recharge (NACS) de Tesla. Il est ainsi l’un des derniers grands constructeurs automobiles à avoir adopté ce qui est désormais la prise de facto pour les véhicules électriques aux États-Unis.

La NACS a pris l’industrie d’assaut cette année après que Tesla a publié les spécifications de son connecteur de charge en novembre 2022. Il l’a appelé « North American Charging Standard », un nom quelque peu absurde à l’époque, étant donné que Tesla était la seule entreprise à l’utiliser. Toutefois, comme Tesla occupe la majorité du marché américain des VE, la marque a pour ambition de l’imposer comme norme de facto. L’entreprise a fait valoir que la plupart des voitures électriques à courant continu et des stations de recharge en Amérique utilisaient déjà le connecteur de Tesla.

VW abandonne son ancien port de recharge pour NACS

Pendant plusieurs mois, le connecteur NACS de Tesla n’a pas été pris au sérieux par beaucoup. Cependant, Ford a secoué l’industrie en annonçant qu’il l’adopterait sur ses prochains véhicules en mai 2023. Peu après, GM lui a sauté le pas et d’autres grands constructeurs automobiles ont adopté le connecteur NACS.

Les seuls grands retardataires ont été le groupe Volkswagen, l’un des plus grands constructeurs automobiles du monde (qui échange parfois le titre de « plus grand » avec l’actuel leader Toyota), et Stellantis. Mais aujourd’hui, l’un des deux dominos compte s’aligner avec les autres grands constructeurs automobiles. En effet, le groupe VW (ou du moins ses principales marques) a annoncé qu’il utiliserait le connecteur NACS de Tesla.

Le géant allemand a déclaré que les futurs véhicules de son portefeuille bénéficieront du port de charge intégré NACS à partir de 2025. Cette annonce concerne VW, Audi, Porsche et la marque Scout. Les modèles plus petits de VW, tels que Bugatti, Bentley et Lamborghini, ne sont pas concernés par l’annonce.

Le connecteur sera disponible sur les véhicules à partir de 2025, comme la plupart des autres entreprises qui ont annoncé une démarche similaire.

En outre, les véhicules Scout, qui en principe ne sortiront qu’en 2026, bénéficieront tous d’emblée de connecteurs NACS.

Une étape décisive dans le paysage des véhicules électriques

VW a mis en avant Electrify America à plusieurs reprises dans son communiqué de presse annonçant l’adoption du NACS. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi VW a été un peu plus lent à adopter la norme. En fait, elle possède son « propre » réseau de recharge qui « concurrence » le réseau Supercharger de Tesla. Ce dernier était, jusqu’à présent,basé sur le connecteur CCS.

Volkswagen et ses filiales, ont fait un pas important dans l’industrie automobile en adoptant le système, NACS de Tesla, V. En joignant ses forces à celles de Tesla et d’autres géants de l’industrie, Volkswagen améliore l’expérience de recharge des VE pour ses clients. De plus, la marque contribue à la mise en place d’une infrastructure de recharge des VE unifiée, efficace et durable. Cette collaboration avec Tesla annonce une nouvelle ère dans l’industrie des VE. En effet, elle ouvre la voie à une adoption accélérée et à une transition vers l’énergie durable.

Il ne reste plus qu’un seul grand constructeur automobile qui ne prévoit pas d’utiliser le connecteur NACS : Stellantis. Cependant, étant donné que la certification SAE vient d’être accordée, on peut penser qu’il suivra bientôt le mouvement .