Cette trottinette électrique déjoue les voleurs avec une solution Apple

Dévoilée au MWC 2023, la trottinette électrique de Segway, Max G2, se démarque par sa fonction intégrée qui repousse les voleurs. Cette dernière rivalise directement avec le Scooter 4 Ultra de Xiaomi.

De nombreuses trottinettes électriques ont été présentées par Segway-Ninebot lors du MWC 2023. Parmi elles figure la Max G2, le successeur de la Max G30 II, connue pour ses performances. Néanmoins, cette nouvelle trottinette se démarque sur différents points, notamment par sa fonction « Find my » de la marque à la pomme.

Max G2 : une trottinette électrique à l’abri des voleurs

Légères et pratiques, les trottinettes électriques se rangent et se transportent facilement. Par conséquent, les voleurs peuvent s’en emparer sans problème. Pour faire face à cette situation, la Max G2 intègre une solution avancée : la fonction Localisation des iPhone.

Pour tirer parti de cette fonctionnalité, il faut simplement l’activer via l’application dédiée Segway-Ninebot. Par la suite, il faut coupler l’engin avec l’iPhone. Cette opération permet de repérer l’emplacement de la trottinette électrique si jamais des voleurs s’en emparent.

Cette dernière permet au smartphone d’envoyer une signalisation par Bluetooth à un appareil iOS, agissant comme une sorte de balise Bluetooth. Ce mécanisme triangule l’emplacement du produit, permettant de le repérer.

À noter que cette option est réservée aux utilisateurs d’un terminal Apple fonctionnant sous iPad OS et iOS 14.5 ou Mac OS Big Sur 11.1 et plus.

Max G2 : des performances exceptionnelles

Le reste de la fiche technique n’a pas à rougir face à la concurrence. Ce modèle vise à offrir la meilleure expérience de conduite possible. Outre la solution permettant de déjouer les voleurs, Max G2 bénéficie d’une fiche technique très complète. Il comprend des pneus tubeless étanches, une suspension hydraulique et des dispositifs de sécurité.

La Max G2 se caractérise par un moteur à propulsion arrière et une autonomie pouvant atteindre 70 km sur une seule charge. En outre, elle s’équipe d’une suspension avant hydraulique et d’une suspension arrière à double ressort. Cette caractéristique offre un meilleur confort du conducteur, ainsi que de clignotants et d’un système de contrôle de la traction (TCS) pour plus de sécurité.

Cette trottinette électrique permet de rouler à une vitesse maximale de 25 km/h et de gravir des pentes jusqu’à 22°. Elle constitue une option idéale pour ceux qui recherchent une mobilité rapide et confortable.

Enfin, on retrouve un panneau de bord en couleur, 3 niveaux de conduite ainsi qu’un mode Park pour se garer. Pour ce qui concerne son poids, elle pèse 24,3 kg. Cela peut rebuter les adeptes de l’intermodalité.

La disponibilité de la Max G2 en France est prévue pour avril 2023 à 899 €. Ce prix représente une différence de 100 € comparés à la Scooter 4 Ultra de Xiaomi.