Cette trottinette électrique à grandes roues ne vous laissera pas indifférent 

La société britannique Element présente sa nouvelle trottinette électrique baptisée Bondi. Découvrez toutes les caractéristiques de ce dispositif de mobilité personnelle.

Vous avez déjà conduit une trottinette électrique ? Vous connaissez sans doute le sentiment d’instabilité que procurent ces engins, surtout lorsque les conditions routières ne sont pas parfaites. En effet, en raison des petites roues des trottinettes, de leur inclinaison abrupte et de leur guidon étroit, on comprend facilement pourquoi ces engins sont à l’origine d’un si grand nombre d’accidents. Voilà pourquoi de plus en plus de fabricants réinventent la trottinette électrique en mettant l’accent sur la sécurité. Prenez, par exemple, le nouvel Element Bondi, un scooter électrique conçu au Royaume-Uni, qui donne une nouvelle tournure au bon vieux scooter électrique.

Un énorme avantage en termes de sécurité

D’abord, il faut savoir que la jeune entreprise Element résulte de la collaboration entre Ride + Glide, une entreprise britannique spécialisée dans l’électromobilité, et une équipe d’ingénieurs privés. Ensemble, ils ont créé une trottinette électrique se démarquant par ses grandes dimensions et ses roues de 20 x 3 pouces.

Selon les concepteurs, ces roues plus larges permettent à l’Element Bondi de procurer à ses utilisateurs une conduite plus fluide que les autres trottinettes électriques du marché. En fait, cette caractéristique réduit considérablement les risques d’accident, étant donné que les grandes roues amortissent davantage les chocs.

En effet, de nombreux modèles de trottinettes à petites roues saturent le marché. Bien que ces machines soient attrayantes en raison de leur dimension et de leur coût, elles provoquent un grand nombre d’accidents tous les ans. “En fait, leurs roues ne conviennent pas aux routes accidentées et aux nids de poule », souligne le cofondateur de Ride + Glide, Pascal Capon.

Pour renforcer encore la sécurité, ce modèle intègre un frein à disque hydraulique Tektro. En outre, son guidon pliant facilite le transport en cas de non-utilisation.

Trottinette électrique Bondi : une autonomie d’environ 50 kilomètres

Pesant 25 kg, la Bondi Element peut transporter une charge allant jusqu’à 130 kg. Cette trottinette s’équipe d’une motorisation électrique pouvant atteindre une vitesse de 35 km/h. Ce moteur développe une capacité de 500 watts en nominal et 800 watts en crête.

Logé à l’arrière de l’engin, ce dernier fonctionne grâce à une batterie de 672 Wh Bak Cells. Cette batterie amovible offre une autonomie aux alentours de 50 km et peut être entièrement rechargée en 7 heures.

« Avec le lancement du Bondi, Element vise à remédier à la perception erronée de ce à quoi doit ressembler une trottinette électrique. Ce start-up offre une conduite plus sûre et plus confortable à un prix compétitif. »

L’Element Bondi peut être précommandé à environ 1 600 € sur la page web de Ride + Glide. Ce modèle se décline en 4 couleurs : blanc, bleu, et noir. Son cadre bénéficie de 2 ans de garantie tandis que les autres éléments profitent d’une garantie d’un an. La date de livraison est prévue pour avril 2023.