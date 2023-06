Toutes les nouveautés qui débarqueront sur votre iPhone avec iOS 17

Apple a dévoilé la dernière version de son système d’exploitation mobile pour l’iPhone, iOS 17. Cette version est axée sur les consommateurs et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Voici un aperçu de ce qui vous attend vis-à-vis des nouveautés présentes sur les iPhone grâce à iOS 17.

Mises à jour des applications de communication

Les mises à jour significatives des applications de communication incluent la mise à jour de l’application « Téléphone ». Elle permet désormais la création d’affiches de contact personnalisées.

Ces affiches s’afficheront lors des appels des contacts, permettant une personnalisation graphique et visuelle. Les développeurs peuvent également tirer parti de ces nouvelles affiches de contact grâce à CallKit.

Messages vocaux en direct

Les nouvelles fonctionnalités sur les iPhone grâce à iOS 17 comprennent également des messages vocaux en direct. En outre, ils permettent de voir une transcription en direct pendant que la personne parle dans votre boîte vocale.

Cette fonctionnalité discrète est utile en réunion et pour les appels de numéros inconnus. FaceTime permet désormais l’envoi de messages vocaux et vidéo, y compris la possibilité de laisser un message vidéo en cas de non-réponse.

Mise à jour de la messagerie

La messagerie a été mise à jour avec l’ajout de filtres de recherche. Cette fonctionnalité vous permettra de rechercher des conversations liées à un contact spécifique. Aussi, une nouvelle flèche dans les conversations non lues permet de rattraper le dernier message non lu. Une autre fonctionnalité permet de prendre des nouvelles de vos amis lorsque vous rentrez chez vous.

Pour les utilisateurs d’iMessage, ses applications sont désormais cachées dans un sous-menu, accessible en appuyant sur le bouton plus. Un nouveau menu d’autocollants affiche tous vos autocollants dans toutes vos applications iMessage installées.

Nouvelles fonctionnalités d’AirDrop

AirDrop bénéficie de nouvelles fonctionnalités, permettant le partage de coordonnées avec d’autres utilisateurs d’iPhone grâce à NameDrop. Lors de l’envoi de photos et de vidéos via AirDrop, l’écran ne prend plus toute la place, n’empêchant pas l’utilisation du téléphone.

Mise à jour de la correction automatique du clavier

La correction automatique du clavier a été mise à jour dans iOS 17, offrant des prédictions de mots plus précises et un rafraîchissement visuel. Les prédictions de correction automatique apparaissent désormais en ligne, sous forme de texte gris. De plus, elles peuvent être acceptées en appuyant simplement sur la barre d’espace.

Nouvelle application de journalisation « Journal »

Une nouvelle application de journalisation appelée « Journal » est disponible. Cette application utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour créer des suggestions personnalisées. Ces suggestions sont basées sur vos photos, activités, emplacement, musique, etc. Les développeurs peuvent exploiter cette fonctionnalité pour fournir des suggestions rapides à partir des données d’applications tierces.

StandBy pour une expérience plein écran

StandBy offre une expérience plein écran pour votre table de nuit, affichant l’heure, le réveil ou des personnalisations. Il transforme également votre iPhone en un cadre photo dynamique. De plus, il vous permet de l’utiliser comme calendrier avec vos prochains événements lorsque vous êtes au bureau.

Activation de Siri simplifiée

Avec iOS 17, vous pouvez désormais activer Siri en disant simplement « Siri » au lieu de « Dis Siri ».

Améliorations d’Apple Maps et des albums de personnes dans l’application Photos

Apple Maps prendra en charge les cartes hors ligne, améliorant l’expérience de navigation sans connexion Internet. L’application Photos a également amélioré les albums de personnes, offrant de meilleures suggestions de photos.

Dans les semaines à venir, nous révélerons d’autres petites fonctionnalités d’iOS 17. En effet, Apple lance généralement de nouvelles mises à jour majeures d’iOS à l’automne. Pour autant, vous pourrez déjà profiter de ces nouveautés sur iPhone grâce à iOS 17.