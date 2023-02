Top des Power Rangers les plus puissants de la franchise

Qui est le Power Rangers le plus puissant de tous les temps ? Si vous vous êtes posé cette question, découvrez notre classement dans cet article !

Ayant séduit les ados lors de sa sortie en 1993, la série Power Rangers fait partie de la culture pop jusqu’à ce jour. C’est certainement pour cette raison qu’un projet d’adaptation des Power Rangers par Netflix est en cours. La série a bercée plusieurs générations et continue d’inspirer l’univers des supers héros. Les Power Rangers c’est un groupe d’adolescents au caractère bien trempé qui a pour mission de combattre les forces du mal. L’équipe est constituée de 5 membres et chacun d’eux possède un pouvoir bien spécifique. Mais s’ils devaient s’affronter, lequel de ces Power Rangers est le plus fort ? Découvrez les réponses à cette question dans ce top. A vraie dire, il n’y aura pas 10 Power Rangers dans cette liste mais plutôt 15, alors bonne lecture !

Katie Walker (Power Rangers Time Force)

Katie Walker est certainement l’un des plus puissants des Power Rangers du Time Force. Elle est la seule Ranger jaune qui se trouve dans ce top grâce à son super pouvoir dû à l’ingénierie génétique. Et oui, notre Ranger jaune peut soulever des débris de métaux. On peut la voir à l’œuvre lorsqu’elle remonte le temps pour aider les Rangers à vaincre les Mutorgs. Vous pouvez être témoin de sa force lorsqu’elle défi Danny, le Ranger noir, dans un bras de fer, et gagne sans même transpirer !

Cassie Chan (Ranger Rose)

Il y a deux Ranger rose dans la franchise et Cassie Chan est la première de notre liste. Cette dernière a prouvé sa valeur dans les missions qu’on lui a confiées par exemple lorsqu’elle a aidé à TJ, avant même de devenir un Ranger. Elle a également participé au sauvetage de Katherine Hillard, l’autre Ranger rose de l’époque et Tommy Oliver, le Ranger rouge.

Elle a pris la place de Katherine dans l’équipe et est devenue la Ranger la plus puissante de tous les temps. Avec une patience au-delà des limites, Cassie reste entièrement dévouée à ses devoirs de Ranger même après avoir perdu ses pouvoirs avant de les retrouver lors d’un combat contre Divatox.

Trifos (Power Rangers Zeo)

Trifos est le premier Gold Ranger introduit dans Power Rangers Zeo. Lors de sa première apparition, il aide les Rangers à vaincre Wolfbane grâce à ses techniques de combat et à son zord Pyramidas. Il avait le pouvoir d’effectuer des vols interstellaires et de lancer des éclairs dorés.

De plus, en se combinant avec le Zeo Megazord et le Red Battlezord, le Gold Ranger permet de créer le Zeo Ultrazord, le zord le plus puissant de tous les Power Rangers Zeo. Sauf que lors d’une mission, il était obligé de se diviser en trois entités et céda son pouvoir de Gold Ranger à Jason.

Trent Fernandez-Mercer (Power Rangers Dino Thunder)

Avant d’être le Ranger blanc, Trent se trouvait dans le clan des méchants. Il a fallu que sa gemme soit détruite avant qu’il ne devient l’allié des Power Rangers. Trent possède plusieurs pouvoirs, notamment celui du camouflage, de la vitesse surhumaine et du passage en mode Super Dino.

Il contrôle également le Dragozord et le Stegozord, avec la capacité de les combiner pour former le premier Dino Stegazord. Il possède l’épée White Drago, capable de tirer des flèches-lasers avant d’exploser. Ses capacités sont toutes aussi impressionnantes les unes que les autres, ce qui lui vaut une place dans ce top !

Jen Scotts (Power Rangers Time Force)

Deuxième Ranger rose de la liste, Jen Scotts est le leader de la plupart des Power Rangers Time Force. Jen a une connaissance approfondie du futur, puisqu’elle vient de l’an 3000. Elle a servi en tant qu’officier de police dans le Time Force. Son équipe a arrêté presque tous les criminels notoires voulant régner sur la Terre. Lorsque Wes oblige l’équipe à retourner à son époque pour la protéger, Jen remonte le temps pour l’aider à gagner la bataille finale de la série. Après tous ses exploits impressionnants durant la saison de la Force du temps, elle prouve encore ses capacités dans l’épisode du Wild Force « Renforts du futur ». Elle sauve les Rangers du Wild Force et les Silver Guardians tout en combattant les Mut-Orgs.

Theodore Jay « T.J. » Jarvis Johnson (Power Rangers Turbo)

Le leader de Power Rangers Turbo, T.J. a été choisi par Tommy pour devenir le prochain Red Ranger. Sa bravoure est l’un de ses nombreux traits de personnalité ce qui lui a valu ce rôle de leader. Il est prêt à tout risquer pour sauver les autres, illustrant ainsi son esprit de Ranger. Lorsque les Piranhatrons détruisent la Power Chamber, T.J. refuse de partir avant de sauver Alpha. C’est cette dextérité qui lui vaut une place dans notre top ! En tant que Red Ranger, l’arme principale de T.J. est l’épée Turbo Lightning avec un bouclier. Lorsqu’elle est complètement chargée, elle peut créer une attaque hautement destructive.

Carter Grayson (Power Rangers Lightspeed Rescue)

Avant d’être un Power Ranger, Carter était l’un des meilleurs pompiers de Mariner Bay. Il était toujours prêt à sauver des gens au détriment de sa personne. Il maîtrise parfaitement les arts martiaux et utilise des mouvements sophistiqués dans son rôle. C’est certainement pour toutes ces raisons qu’il intègre le rang des justiciers pour une sphère beaucoup plus vaste. Carter sait tirer parti de ce qu’il a entre les mains pour le transformer en arme, c’est son véritable atout. Dans sa mission de Power Ranger, il mènera un combat contre la reine Bansheera. Il débarrassera le monde de ce fléau en la projetant définitivement dans le monde des ombres. Le seul souci c’est que malgré ses actes héroïques, son dévouement et ses capacités, son personnage n’évolue pas entièrement. Cela le place en bas de l’échelle de notre classement.

Ryan Mitchell (Power Rangers Lightspeed Rescue)

Il faut croire que Ryan a été sous l’emprise de Diabolico, après que son père a passé un pacte avec l’esprit maléfique : Ryan en échange de sa vie. C’est pour cette raison que le jeune avait été manipulé par Diabolico et qu’il faut à son tour maléfique.

Il tente de voler le Morpher Titanium pour tuer les Rangers et devient le Ranger Titanium. Il aurait également vaincu tous les Rangers si Mme Fairweather n’avait pas utilisé les nouveaux V-Lancers pour l’éliminer.

Après avoir eu connaissance de son passé, il s’est aligné aux Power Rangers. Toutefois, il lui a fallu du temps pour se libérer de la malédiction qui l’avait frappé en tuant le cobra que Diabolico lui avait inséré dans le corps sous la forme d’un tatouage.

Robert « RJ » James (Power Rangers Jungle Fury)

Vous adorez la couleur violette ? Nous aussi, mais ce n’est pas la raison pour laquelle nous avons mentionné le premier Ranger violet dans ce top. En effet RJ a été formé par Maître Swoop pour maîtriser la « Technique Swoop » afin de pouvoir se battre à l’aveugle.

Il se bat en utilisant plusieurs techniques d’arts martiaux différentes, dont le Muay Thai. Il possède également l’esprit du loup, une chose qui fait partie de sa personnalité et de son attachement à sa mission de Rangers.

RJ n’est pas seulement doué physiquement, il est également capable d’utiliser des technologies avancées faisant sa force. Dans sa version citoyen lambda, RJ est doué pour les affaires. Il se trouve à la tête de la pizzeria Jungle Karma au quotidien.

Mike Corbett (Power Rangers Lost Galaxy)

Savez-vous que deux Rangers ont occupé successivement le poste du Magna Defender dans Power Rangers Lost Galaxy. Ils avaient les mêmes capacités, à quelques différences près. Si vous vous référez à l’histoire, vous comprendrez que le Magna Defender original aurait combattu il y a plus de 3000 ans tout en étant un gardien des Lumières d’Orion.

Le premier était tombé dans une fosse et s’est retrouvé piégé lors d’un combat contre Treacheron et cela malgré ses capacités. Après que le premier Magna Defender se soit sacrifié pour sauver Terra Venture, Mike Corbett est devenu le deuxième Magna Defender et il fut le premier Ranger rouge.

Dans sa mission de Ranger, il utilise l’épée Magna comme arme principale. L’épée est capable de se transformer en Magna Blaster, qui peut tirer plusieurs coups en une seule activation et se recharge facilement.

Doggie Cruger (Power Rangers SPD)

Doggie Cruger est le chef anubien des Power Rangers SPD. Il a également été le commandant de la branche SPD sur Terre avant de devenir le commandant suprême de la patrouille spatiale Delta. Même dans sa jeunesse, Cruger intimidait les autres grâce à sa maîtrise du style Galaxy Single Sword, connu pour être l’un des styles de combat le plus fort de l’univers.

Ce style lui a permis de vaincre 100 Anaroids en même temps, et cela à lui tout seul. Démontrant son esprit de Ranger, Cruger est extrêmement honorable et prêt à faire tout ce qu’il faut pour sauver les autres avec seulement son sabre. C’est pourquoi il se trouve dans notre liste !

Orion le Silver Ranger (Super Megaforce)

Orion s’est écrasé sur Terre après que sa maison d’Andresia ait été détruite par l’Armada. Sur Terre, il élimine les pelotons XBorg qui attaquent le Warehouse District et le Downtown. En tant que Silver Ranger, il utilise sa lance d’argent qui peut se transformer en trident ou en un fusil, le Super Spear Blaster. Les tirs du Blaster sont si puissants qu’ils sont capables de projeter son utilisateur en arrière.

La particularité d’Orion c’est qu’il peut combiner toutes les clés du 6ème Ranger pour débloquer le pouvoir Super Megaforce Gold, ce qui lui permet de se transformer en d’autres rangers du passé. Lorsqu’il devient Super Megaforce Gold, sa lance d’argent se transforme en mode Gold. C’est grâce à cette technique qu’il a pu peaufiner sa légendaire attaque, à savoir le Final Strike.

Andros (Power Rangers dans l’espace)

Comme les Fandoms le savent très bien, les Rangers doivent travailler en équipe pour réussir à combattre le mal. Parmi les clés de leur réussite, la capacité d’Andros à offrir aux autres Rangers leurs astromorphes est au centre de tous. Andros est un combattant hors pair, capable de s’attaquer aux Psycho Rangers et à Astronema.

Pendant les événements de Lost Galaxy, Andros part en mission solo pour traquer les Psycho Rangers. Au cours de cette mission, il sauve Léo, l’autre Ranger rouge et fait équipe avec d’autres Rangers pour les éliminer tous. En plus de ses capacités de Ranger, Andros possède la télékinésie et une grande connaissance de l’espace qui lui est utile, de quoi le différencier de ses confrères !

Thomas « Tommy » Oliver (Mighty Morphin Power Rangers/Zéo/Dino Thunder)

Ayant arboré la couleur de presque tous les Rangers, sauf le jaune et le rose bien sûr, Tommy mérite certainement une place de choix dans cette liste. En étant sous l’emprise de Rita pour combattre les Power Rangers, son destin était tout tracé. C’est ainsi qu’il est devenu le Ranger vert. Tommy est fort et avait la capacité de vaincre les autres Rangers.

Toutefois, dans la deuxième saison de Mighty Morphin Power Rangers, il s’est allié au clan du bien en devenant le Ranger blanc. Il n’a aucun mal à éliminer ses ennemis grâce à ses pouvoirs uniques. Il passa de Ranger vert à Ranger Blanc, pour devenir le Ranger rouge et finir en Ranger noir. Notre Tommy a fait un sacré chemin mais il n’occupera pas la première place de notre top. A noter cependant que beaucoup de fans le considèrent comme le Ranger le plus puissant de tous les temps !

Jason Lee Scott (Mighty Morphin Power Rangers/Zéo)

Jason, le Ranger rouge se trouve à la tête de notre liste des meilleurs Rangers. Il était déjà doué pour les arts martiaux et possédait des qualités de leader, avant même de devenir un Ranger. Ce sont ces capacités qui lui ont permis d’être le premier Ranger rouge menant les Mighty Morphin Power. Il a même réussi à vaincre Tommy au cours d’un combat lorsque ce dernier était encore le Ranger vert sous l’emprise de Rita.

Jason reviendra plus tard en tant que Golden Ranger dans Power Rangers Zeo, en utilisant les pouvoirs qui lui ont été transmis par Trey de Triforia. Il est souvent considéré par les fans comme le meilleur Red Ranger et le meilleur Power Ranger de tous les temps. Cela a été prouvé lors d’un concours organisé par ABC Family en 2004.

Et vous, lequel de ces Power Rangers vous trouvez le plus puissant de tous les temps ? N’hésitez pas à laisser votre commentaire ci-dessous, nous et les autres fandoms feront un réel plaisir de les lire !