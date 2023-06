Timide ? Ces lunettes connectées vous montrent quoi dire pendant un rendez-vous !

Dites au revoir aux rencontres gênantes et aux entretiens d’embauche stressants grâce à ces lunettes connectées qui vous montreront quoi dire pendant un rendez-vous !

Le charisme en tant que service

Une réalité grâce à une équipe d’étudiants astucieux de l’Université Stanford. Ils ont conçu une paire de lunettes intelligentes révolutionnaires. Le modèle de langage GPT-4 développé par OpenAI affiche les résultats. Cette innovation pourrait vous donner un avantage précieux lors de votre prochain entretien d’embauche. Voire vous coacher pendant votre prochain rendez-vous amoureux.

L’appareil rizzGPT : les lunettes connectées pour un rendez-vous parfait !

Offre à son utilisateur un « charisme en temps réel en tant que service » (CaaS). Il écoute attentivement vos conversations et vous indique précisément quoi dire ensuite. Comme l’a expliqué récemment Bryan Hau-Ping Chiang, étudiant à Stanford, dans un tweet. Chiang a écrit avec enthousiasme : « Dites adieu aux rendez-vous malaisants et aux entretiens d’embauche ».

Fabriquées à l’aide d’un dispositif similaire à un monocle. Elles peuvent être fixées sur la plupart des montures de lunettes existantes. Le dispositif a été construit et offert par Brilliant Labs. Il possède une caméra, un microphone et un écran haute résolution. Capable d’afficher le texte généré par GPT-4.

Grâce au logiciel de reconnaissance vocale Whisper

Les lunettes peuvent transmettre directement la parole au chatbot intégré. Ce dernier peut générer des réponses en quelques secondes pour l’utilisateur. Lors d’une brève démonstration publiée sur Twitter. Alix Cui, instructeur à Stanford, a demandé : « Salut Varun, j’ai entendu dire que tu cherches un emploi pour enseigner React Native ».

Le texte généré par les lunettes s’affichait sur l’écran minuscule de l’appareil. Varun Shenoy de Stanford le lisait à voix haute. Cependant, il semblait un peu limité dans sa fluidité et son naturel. En réponse aux suggestions des lunettes, Shenoy a répondu avec politesse. « Merci de votre intérêt. J’ai étudié React Native ces derniers mois. Et je suis convaincu d’avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour ce poste ».

Les limites de ces lunettes connectées lors d’un rendez-vous

Il reste encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir utiliser ces lunettes de manière transparente lors d’un entretien d’embauche. Sans parler d’un rendez-vous amoureux. Comme en témoigne la difficulté rencontrée par Shenoy pour lire depuis l’écran minuscule. Il faut y apporter des améliorations.

Après tout, accorder une confiance totale à GPT-4 pour déterminer ce qu’il faut dire lors d’une rencontre avec un partenaire potentiel ou un employeur est une idée terrible. Cela ne ferait qu’ajouter à la maladresse de la situation. Et rendre les choses encore plus inconfortables qu’elles ne le sont déjà.