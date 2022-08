The Sandman : y aura-t-il une saison 2 pour la série Netflix ?

Suite au succès de la première saison de The Sandman, l’on s’interroge sur l’éventualité d’une saison 2 de cette série Netflix.

The Sandman, maintenant diffusée sur Netflix, n’est pas la première adaptation des comics de Neil Gaiman. Elle s’est toutefois avérée la plus réussie de toutes grâce à l’implication personnelle de Neil Gaiman. Ce dernier a d’ailleurs parlé de la perspective d’une deuxième saison.

The Sandman aura-t-il une saison 2 ?

The Sandman a eu un énorme succès sur Netflix avec Tom Sturridge qui a excellé dans le rôle du personnage principal. Dans cette saison, Dream est en train de réparer son royaume après qu’il ait été détruit lors de son absence. La fin de la série prépare bien les choses pour une deuxième sortie. On y voit Lucifer Morningstar joué par Gwendoline Christie déclarant la guerre à Morpheus.

Neil Gaiman a déclaré qu’il avait déjà écrit la suite de The Sandman : sa saison 2. Toutefois, il semble qu’il n’a pas encore reçu le feu vert de Netflix pour cette deuxième saison.

Un nouveau personnage débarque dans The Sandman saison 2

Neil a aussi déclaré que Wanda, un nouveau personnage des comics, pourrait faire son apparition dans la deuxième saison. Wanda est une femme trans qui s’ajouterait donc parmi les personnages de The Sandman. N’oublions pas que Neil en a déjà parlé lors de la première de The Sandman. L’équipe s’est assurée d’avoir des trans et des personnes NB (non binaires) dans une éventuelle saison 2.

Le scénariste Allan Heinberg a déclaré que les précédentes tentatives d’adaptation de ces comics n’ont pas été un succès. L’absence de Neil serait la raison de ces échecs. L‘implication personnelle de Neil Gaiman serait en grande partie ce qui a fait le succès de The Sandman. Cela pourrait se réaliser encore une fois avec une éventuelle saison 2.