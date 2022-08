The Sandman : Découvrez les personnages de la série Netflix

Voici chaque personnage clé de la bande dessinée de Neil Gaiman qui apparaîtront dans la série The Sandman, arrivant enfin sur Netflix ce 5 août.

Dream ou Morpheus est le Sandman de DC Comics. Il est le maître du Rêve, un royaume d’un autre monde où nos rêves et cauchemars prennent naissance. Sandman fait également partie des Endless, une famille d’immortels. Mais quels personnages des comics feront partie de la première saison ? Voici les acteurs clés de The Sandman sur Netflix.

Mais avant cela, la bande annonce :

Dream / Morpheus (Tom Sturridge)

Ce personnage de DC Comics est l’acteur principal de la série The Sandman. Ses capacités magiques sont illimitées et il contrôle totalement le Rêve. Dans les comics, un humain avide de pouvoir le piège pendant des décennies, laissant ses totems magiques tomber entre de mauvaises mains. La plus grande partie de ses premières histoires relate comment il les récupère. Nous nous attendons à ce que la série commence de la même manière.

Lucienne (Vivenne Acheampong)

Le bibliothécaire en chef du Dreaming vit dans le château de Morpheus. Les livres sur la vie de chacun y sont stockés. Dans les comics, ce personnage était un homme, mais il est remplacé par une femme dans The Sandman sur Netflix. Lorsque Dream disparaît, c’est Lucien qui prend ses fonctions. Il redevient le bras droit du marchand de sable lorsque celui-ci revient.

Caïn et Abel (Sanjeev Bhaskar et Asim Chaudhry)

Neil Gaiman a réinventé ces personnages de DC Comics pour The Sandman. Ils représentent le premier meurtrier et la première victime de meurtre. Dans le Rêve, Caïn tue constamment Abel en un boucle infini.

Matthew le corbeau (Patton Oswalt)

Matthew est un compagnon de Dream dans The Sandman.

John Dee (David Thewlis)

Dans les DC Comics, John Dee est Doctor Destiny, le méchant de la Justice League. Il s’échappe de l’asile d’Arkham et cause de multiples dégâts. Ce personnage est joué par David Thelis dans The Sandman.

Le Corinthien (Boyd Holbrook)

Cette figure masculine est une création cauchemardesque de Morpheus. Il s’est échappé du royaume des rêves pour assassiner des jeunes hommes dans le monde réel.

Death (Kirby Howell-Baptiste)

Comme son nom l’indique, cette jeune femme incarne la mort. Elle guide chaque personne décédée vers ce qui les attend au-delà de ce monde.

Johanna Constantine (Jenna Coleman)

Ce personnage de The Sandman est une aventurière du XVIe siècle. Elle a fait quelques apparitions dans les comics, mais aura un rôle plus élargi dans la série.

Lucifer Morningstar (Gwendoline Christie)

Il est l’ange déchu et le souverain absolu de l’enfer.

Rose Walker (Kyo Ra)

Dans les comics, Rose Walker est une jeune femme possédant un incroyable pouvoir connu uniquement de Dream. Cette Dream Vortex est capable de faire tomber les barrières entre les rêves et la réalité.

Lyta et Hector Hall (Razane Jammal et Lloyd Everitt)

Dans les comics, Lyta est la fille de Wonder Woman et de Steve Trevor. Hector est le fils de Hawkman et Hawkgirl. Lyta et Hector étaient les jeunes héros Fury et Silver Scarab avant de se marier. Ces personnages n’apparaissent dans la série Netflix que pour leurs liens avec les héros emblématiques de DC Comics supprimés.