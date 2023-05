The Mother : on vous explique la fin du film Netflix

Découvrez la fin captivante de « The Mother », une histoire qui a conquis les spectateurs. Nous vous expliquons les derniers rebondissements de ce film Netflix palpitant où Jennifer Lopez brille dans son rôle.

Jennifer Lopez incarne une ancienne tueuse à gages sans nom

Jennifer Lopez donne vie à un personnage sans nom, une ancienne tueuse à gages, qui décide de sortir de sa cachette pour protéger sa fille, qu’elle a abandonnée à l’adoption il y a des années. Sa fille, Zoe, âgée de 12 ans, se retrouve kidnappée par Alvarez, ajoutant une double menace à l’intrigue. Un autre personnage à surveiller est Lovell, un trafiquant d’armes qui croit que Zoe pourrait être sa fille.

Une mission de protection périlleuse

Après avoir réussi à sauver Zoe des mains d’Alvarez et à rentrer aux États-Unis avec l’agent du FBI William Cruise, « The Mother » se retrouve seule pour protéger sa fille lorsque Cruise est pris en embuscade. La complexité de l’histoire peut parfois perdre le spectateur, notamment en ce qui concerne l’identité réelle du père de Zoe. Pour dissiper vos doutes, nous vous expliquerons en détail la fin du film, mais attention aux gros spoilers.

Source : Netflix

La révélation finale dans « The Mother » sur Netflix

Après avoir éliminé plusieurs ennemis lors d’un sauvetage mouvementé à Cuba, « The Mother » tue Alvarez après un échange révélateur laissant entendre qu’il n’est pas le père de Zoe. Cependant, Lovell, l’ex-petit ami présumé mort de « The Mother », réapparaît et prend Zoe en otage après avoir blessé Cruise. Finalement, « The Mother » parvient à arracher Zoe des mains de Lovell et elles trouvent refuge dans une cabane isolée en Alaska, où « The Mother » s’est cachée pendant de nombreuses années.

La préparation et les rebondissements

Dans la cabane, « The Mother » forme Zoe aux techniques de survie pour se préparer à une éventuelle confrontation avec leurs ennemis. Cependant, un incident à la clinique locale compromet leur sécurité lorsque Zoe donne son vrai nom, permettant à Lovell de les retrouver grâce aux dossiers informatiques. Face à cette menace, « The Mother » décide de confier Zoe à son ancien ami soldat, Jons, tandis qu’elle retourne seule à la cabane pour affronter l’attaque imminente de Lovell.

Source : Netflix

Le courage de Zoe et l’affrontement final

Curieuse, Zoe fouille la maison de Jons et découvre des photos d’elle ainsi qu’une lettre inquiétante de « The Mother » exprimant son engagement à la protéger. Zoe décide alors de voler les clés du camion de Jons et retourne à la cabane pour sauver sa mère. Cependant, Lovell et son équipe de malfrats les retrouvent, déclenchant une confrontation violente. Zoe tire sur Lovell depuis une tour d’observation, permettant ainsi à « The Mother » de reprendre conscience et de tirer sur le camion de Lovell, le tuant. Finalement, « The Mother » ramène Zoe à ses parents adoptifs, et mère et fille se confessent leur amour mutuel.

Le mystère persiste

Dans la dernière scène, « The Mother » se trouve dans un nouvel appartement, observant Zoe jouer dans le parc en dessous. Elle porte un bracelet d’amitié sur lequel est écrit le mot « Maman ». L’identité réelle du père de Zoe reste un mystère non résolu, et la réalisatrice Niki Caro a exprimé sa satisfaction de ne pas dévoiler cet homme, soulignant que l’essence même de l’histoire réside dans la maternité et la responsabilité de « The Mother » envers sa fille.

Une conclusion puissante vers la fin de « The Mother » sur Netflix

Ainsi, « The Mother » se conclut avec l’élimination des antagonistes et la réaffirmation du lien indéfectible entre « The Mother » et Zoe, laissant le mystère planer sur l’identité du père de Zoe. Toutefois, la force de la maternité reste au cœur de l’histoire, mettant en avant le pouvoir de ce lien indéfectible entre une mère et sa fille.

