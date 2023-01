The Last of Us : Pourquoi la série a changé l’histoire d’amour entre Bill et Frank

La série The Last of Us explore plus en profondeur la relation entre Bill et Frank. Ce nouveau développement constituait une opportunité selon les showrunners.

Ceux qui connaissent les jeux The Last of Us comme leurs proches vont de surprise en surprise avec l’adaptation télévisée. Le troisième épisode diffusé dimanche dernier a révélé un nouveau changement majeur par rapport au matériau d’origine. Dans la première partie de The Last of Us, Bill et Frank sont des personnages que les joueurs connaissent bien. Mais la relation entre les deux hommes n’est pas véritablement développée. Les créateurs de la série ont délibérément dévié de la version vidéoludique quant au lien des deux personnages.

Bill apparaît uniquement dans la première partie de titre de Naughty Dog. Le personnage joue un rôle déterminant dans la progression de Joel et Ellie. Ses compétences en mécanique et son talent de bricoleur en font effectivement quelqu’un de très utile. Ce survivaliste paranoïaque vit dans la petite ville de Lincoln. Il a installé des barricades et des pièges dans la localité pour assurer sa sécurité. Par ailleurs, les joueurs savent que le personnage aidait Joel et Tess dans leurs activités de contrebande. Celui-ci doit aussi plusieurs faveurs à notre héros.

D’autre part, l’homosexualité de Bill n’est pas un tabou dans le jeu. Toutefois, cette sexualité est uniquement évoquée. Les joueurs ne voient pas celle-ci être développée à mesure de leur progression dans l’histoire. Sa relation avec Frank est également connue. Cependant, ce fameux compagnon n’est jamais véritablement introduit dans la première partie. La seule interaction avec Frank s’effectue avec son cadavre. Joel et Bill découvrent son corps sans vie.

La série The Last of Us montre la vie de couple de Bill et Frank

Bill et Frank ont bénéficié d’un meilleur traitement dans la série événement de HBO.

Le troisième épisode de The Last of Us s’attarde beaucoup sur le couple de Bill et Frank. Le mécanicien survivaliste est montré en pleine préparation au début de la pandémie de Cordyceps. On découvre aussi les moments marquants de sa vie pendant l’ellipse de 20 ans. Bill (Nick Offerman) fait ensuite la rencontre de Frank (Murray Bartlett). Il en tombe amoureux et explore sa sexualité pendant que le champignon parasite continue de ravager l’humanité. La version télévisée de Bill s’écarte grandement du vieux paranoïaque solitaire, parlant tout seul, présenté dans le jeu.

Dans la série The Last of Us, Bill et Frank ne sont plus vivants quand Joel et Ellie arrivent dans leur maison. Ces derniers n’y découvrent qu’une lettre d’adieu laissée par le propriétaire des lieux. Le papier explique que Bill laisse tout son matériel à Joel. Il exhorte aussi notre héros à protéger Tess coûte que coûte.

Les créateurs de la série justifient ce nouveau développement

Craig Mazin et Neil Druckmann ont accordé un nouvel entretien au site d’actualité Insider pour expliquer le nouveau développement de Bill. Ce changement notable est une idée de Mazin. Pour le showrunner de la série, il ne s’agissait pas seulement de faire de l’inclusion en montrant ouvertement l’homosexualité du personnage. L’objectif était aussi de montrer le passage du temps en mettant l’accent sur l’émotion.

Druckmann approuve complètement l’idée de son partenaire à la tête de la série. Lui, qui est à l’origine des titres de Naughty Dog, fait savoir que ce genre de développement était difficilement réalisable dans les jeux. Notez que ces derniers mettent le focus sur Joel et Ellie.