Ces nouvelles enceintes de Teufel font du bruit

Les TEUFEL STEREO M2 redéfinissent l'expérience auditive moderne. Ces enceintes de haute qualité combinent pureté sonore et technologie avancée. Elles supportent Airplay 2, Chromecast et Spotify. Elles répondent ainsi aux besoins des audiophiles du XXIe siècle.

Le pont entre Hi-Fi et numérique

L'évolution des plateformes de streaming a révolutionné notre accès à la musique. Les TEUFEL STEREO M2 répondent parfaitement à ce nouveau paradigme en alliant l'ancien au nouveau. Conçues pour les amateurs de musique de tous horizons, elles supportent aussi bien la lecture de vinyles que les playlists modernes.

Accessibilité et design

Disponibles en noir et blanc, ces enceintes de bibliothèque se distinguent par leur esthétique épurée et leur accessibilité. Vendues à 999,99 euros, elles représentent un investissement pour les puristes du son désirant combiner style et performance.

Performance acoustique de pointe

Ces nouvelles enceintes se distinguent par un design acoustique révolutionnaire. Leur architecture à trois voies et leur haut-parleur coaxial offrent une précision sonore inégalée. Grâce à cette technologie avancée, elles garantissent une expérience d'écoute enveloppante et détaillée.

Connectivité et flexibilité du streaming

La compatibilité avec Airplay 2, Chromecast et Spotify permet aux utilisateurs de ces enceintes de profiter d'une expérience de streaming versatile et de haute qualité. L'ajout de TuneIn offre également un large éventail de stations de radio à explorer.

La TEUFEL STEREO M2 ne se limite pas au streaming sans fil. Avec des entrées optiques et RCA, elles s'adaptent à divers dispositifs. Cela promet une synchronisation impeccable avec les téléviseurs et les platines vinyles.

Contrôle utilisateur avancé

L'innovation continue avec le système de commande tactile intelligent des TEUFEL STEREO M2. Accompagnées de l'application Teufel Home, ces enceintes offrent une personnalisation et un contrôle intuitifs. Ce qui rend l'expérience d'écoute aussi agréable que possible.

Le design de ces enceintes est pensé pour s'intégrer naturellement dans tout intérieur. Sans fils apparents et avec la possibilité de retirer les caches en tissu, elles offrent une présence visuelle aussi discrète qu'élégante.

STEREO M 2 ACTIVE en résumé

Paire d'enceintes stéréo bibliothèques premium, actives, compatibles avec le streaming via AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect ;

Accès à la radio Internet TuneIn via l'application Teufel Home ;

Connexion Bluetooth pour la transmission directe à partir de tous vos appareils ;

Connexions variées : AUX (RCA stéréo), Ethernet, Wi-Fi, entrée optique ;

Connexion sans fil entre les deux haut-parleurs pour une installation simplifiée ;

Système à 3 voies avec haut-parleur coaxial SCA ;

Basses à grande excursion en Kevlar ;

Technologie DSP de pointe avec amplification de 200 watts en classe D ;

Application Teufel Home ;

Capteur de proximité sur le panneau de commande ;

Fabriqué en bois certifié FSC et fibres de tissu recyclées ;

Pieds et supports muraux en option pour une installation flexible selon vos préférences.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.