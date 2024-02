Ces nouvelles enceintes s’adaptent aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur

Klipsch, une entreprise renommée dans le domaine de l’audio, dévoile ses dernières créations, deux nouvelles gammes d’enceintes conçues pour répondre aux besoins tant des projets résidentiels que professionnels en matière de sonorisation intérieure et extérieure.

Des enceintes résidentielles raffinées (RSM)

La gamme RSM, abréviation de Residential Surface Mount, vise à sublimer les espaces extérieurs, tels que les terrasses, les patios, les balcons et les vérandas. Ces enceintes sont conçues avec une solide résistance aux intempéries pour garantir une qualité sonore exceptionnelle dans des environnements extérieurs souvent sujets à des conditions météorologiques difficiles.

Protection contre les intempéries

Les enceintes RSM disposent d’un indice d’étanchéité IPX5. Cela garantit une protection fiable contre les infiltrations d’eau et la poussière, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation en extérieur. Cette caractéristique assure également une durabilité à long terme, même dans des environnements soumis à des conditions météorologiques extrêmes.

Polyvalence et facilité d’installation

La polyvalence d’installation des enceintes RSM est un autre point fort. Dotées de grilles sécurisées et d’un design élégant, elles s’intègrent harmonieusement dans n’importe quel environnement extérieur ou intérieur. De plus, leur taille légèrement plus petite que les modèles précédents offre une grande flexibilité d’installation, ce qui permet aux utilisateurs de les placer facilement là où ils le souhaitent.

Enceintes professionnelles performantes (PSM)

La gamme PSM, ou Professional Surface Mount, a été spécialement développée pour répondre aux besoins des installations professionnelles, telles que les bars, les restaurants, les hôtels, les boutiques, les musées, les universités et même les hôpitaux. Ces enceintes offrent les mêmes performances sonores exceptionnelles que les modèles résidentiels. Mais elles intègrent également des fonctionnalités supplémentaires adaptées aux besoins spécifiques des environnements professionnels.

Polyvalence d’installation

Les enceintes PSM sont équipées de réglages de prises multiples et d’un connecteur Phoenix. Ces dispositifs offrent une installation simplifiée et une connectivité optimale avec d’autres équipements audio. De plus, ils disposent d’un transformateur à prises multiples qui permet une connexion facile aux systèmes audio de 70 ou 100 volts.

Idéales pour les secteurs professionnels variés

Les enceintes PSM sont conçues pour offrir une qualité sonore exceptionnelle dans une variété d’environnements professionnels. Que ce soit pour créer une ambiance musicale agréable dans un restaurant, fournir des annonces claires dans un musée ou assurer une diffusion sonore uniforme dans un hôpital, les enceintes PSM répondent effectivement aux exigences les plus strictes des professionnels.

Une réponse aux besoins du marché

Avec ces deux nouvelles gammes d’enceintes, Klipsch répond aux demandes croissantes du marché en matière d’audio résidentiel et professionnel. Ces produits innovants offrent une combinaison parfaite de performances sonores exceptionnelles, de durabilité et de facilité d’installation. Ces nouveautés répondent ainsi aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Investissement dans la recherche et le développement

Les nouvelles gammes d’enceintes de Klipsch sont le fruit d’années de recherche et de développement, avec un engagement continu à innover et à repousser les limites de la qualité sonore et aussi de la performance.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.