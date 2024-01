[BON PLAN] – Enceinte LG XBOOM RP4B, une ambiance audio-lumineuse garantie

Laissez-vous transporter dans une nouvelle dimension sonore avec l’enceinte LG XBOOM RP4B. Conçue pour révolutionner votre expérience auditive, cette enceinte omnidirectionnelle LG Electronics offre un son authentique à 360°. Sa technologie de pointe assure une diffusion homogène du son, quel que soit l’endroit où vous la placez.

Une offre immanquable

La meilleure nouvelle ? La LG XBOOM RP4B est maintenant disponible à un prix incroyable de 162 euros, soit une réduction de 16% sur son prix initial de 193,93 euros. Et pour faciliter votre achat, profitez de la possibilité de payer en quatre fois, à seulement 41,43 euros par tranche.

Acheter la LG XBOOM RP4B, c’est aussi bénéficier d’une garantie constructeur de 2 ans, gage de qualité et de confiance de LG Electronics.

Les points forts de la LG XBOOM RP4B

Ambiance lumineuse sur mesure

Mais la LG XBOOM RP4B ne se contente pas de vous offrir un son exceptionnel. Elle crée également une atmosphère lumineuse adaptée à chaque moment. Avec trois modes d’éclairage et neuf préréglages, vous avez le pouvoir de créer l’ambiance parfaite pour chaque occasion.

Que ce soit pour une séance de méditation apaisante ou une soirée festive, ces effets lumineux enrichissent chaque expérience.

Personnalisation via l’application XBOOM

Votre enceinte se transforme en un véritable spectacle de lumière grâce à l’application XBOOM. Personnalisez votre ambiance avec un choix de 16,8 millions de couleurs. Chaque morceau de musique s’accompagne d’un éclairage qui lui est propre, intensifiant ainsi vos moments musicaux.

Design élégant et pratique

La LG XBOOM RP4B dépasse le concept traditionnel de l’enceinte portable. Son design élégant en fait un véritable objet de décoration qui s’adapte à tout type d’intérieur. Ajoutez à cela une poignée en aluminium pour une mobilité accrue, et vous avez une enceinte aussi belle que pratique.

Mobilité et autonomie

Avec une autonomie de 10 heures, cette enceinte vous accompagne dans toutes vos aventures musicales. Emmenez-la partout sans craindre de manquer de batterie, pour un plaisir musical ininterrompu.

Ne ratez pas cette opportunité unique de transformer votre expérience audiovisuelle. La LG XBOOM RP4B n’attend plus que vous pour animer vos espaces et vos moments. Disponible dès maintenant, elle est prête à changer la manière dont vous vivez la musique et la lumière.