[BON PLAN] – Vivez une ambiance éclatante avec l’enceinte tout-en-un LG XBOOM RN7

Si vous recherchez une enceinte puissante et polyvalente pour animer vos fêtes et rassemblements, ne cherchez plus ! L’enceinte tout-en-un LG XBOOM RN7 est le compagnon parfait pour mettre de l’ambiance dans vos événements.

Profitez d’une baisse de 20% sur la LG XBOOM RN7

Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle d’acquérir l’enceinte LG XBOOM RN7 avec une réduction de 20%, soit 224,33 euros au lieu de 279 euros. Économisez 55 euros sur cette enceinte de haute qualité qui vous offrira des heures de divertissement musical.

De plus, bénéficiez d’une garantie de 2 ans pour une tranquillité d’esprit totale. N’attendez plus, procurez-vous dès maintenant l’enceinte qui transformera vos fêtes en événements inoubliables !

Les caractéristiques imbattables de la LG XBOOM RN7

Une puissance inégalée pour une expérience sonore immersive

Dotée d’un boomer de 8 pouces et d’une puissance de 1000 Watts, l’enceinte LG XBOOM RN7 vous offre un son exceptionnellement puissant qui vous fera vibrer. Que ce soit pour écouter de la musique, organiser un karaoké ou mixer comme un DJ, cette enceinte est prête à répondre à tous vos besoins musicaux.

Connectivité Bluetooth et effets lumineux multicolores

Grâce à sa technologie Bluetooth, vous pouvez connecter facilement votre smartphone, tablette, ou ordinateur portable à l’enceinte LG XBOOM RN7, pour diffuser votre musique préférée en toute simplicité.

L’enceinte vous permet de connecter jusqu’à trois smartphones en même temps, pour une expérience musicale encore plus immersive. Laissez vos amis se joindre à la fête en connectant leurs appareils et en levant les smartphones en l’air pour voir leurs flashs s’illuminer au rythme de la musique. (Fonctionnalité disponible uniquement sur Android)

De plus, les effets lumineux multicolores intégrés synchronisent la musique pour créer une ambiance festive inoubliable à chaque fête.

Fonctions DJ et karaoké pour des soirées mémorables

Avec l’enceinte LG XBOOM RN7, vous avez le contrôle total de la musique. Utilisez l’application DJ sur Android ou iOS pour ajouter des effets sonores. Ou encore, prenez le contrôle du DJ Pad directement sur l’enceinte. Organisez des soirées dansantes et faites danser vos invités comme jamais auparavant.

La fonction Karaoke Star est un atout supplémentaire. Elle vous permet d’ajuster le volume de la musique et du micro indépendamment, de supprimer les voix des chansons et même de modifier la tonalité pour harmoniser votre voix avec la musique. Faites briller vos talents de chanteur et impressionnez vos amis avec des sessions karaoké mémorables.

L’application XBOOM

L’application XBOOM vous permet de gérer facilement votre liste de lecture sur l’un des trois appareils connectés. Cela se fait sans jamais interrompre la musique. Téléchargez simplement l’application depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple, et profitez d’une expérience de contrôle musical sans pareille.