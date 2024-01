Vivez une expérience DJ sans fil avec cette nouvelle enceinte

AlphaTheta Corporation, la société mère de Pioneer DJ, a annoncé le lancement de sa nouvelle marque. Elle a dévoilé sa deuxième création, l’enceinte portable autonome et sans fil WAVE-EIGHT. Cette nouvelle enceinte promet une expérience musicale de qualité professionnelle avec une conception pensée pour la mobilité et la flexibilité.

Découvrez la WAVE-EIGHT d’AlphaTheta

Un son exceptionnel, où que vous alliez

L’enceinte WAVE-EIGHT est équipée d’un amplificateur Classe D hautement efficace, d’un nouveau haut-parleur 8 pouces et d’un accélérateur de basses Vortex. Cette combinaison offre un son clair et percutant, même en extérieur. Que vous soyez dans votre jardin, à la plage ou lors d’un événement en plein air, la WAVE-EIGHT délivre des basses claires et puissantes.

Facilité de transport et autonomie exceptionnelle

Transporter la WAVE-EIGHT est un jeu d’enfant grâce à ses roulettes intégrées et à sa poignée rétractable. Son étanchéité avec un indice IPX4 signifie qu’elle résiste aux caprices de la météo. La batterie intégrée offre jusqu’à 8 heures d’autonomie. Ce qui permet de profiter de la musique jusqu’au bout de la nuit.

#EASYTOCONNECT : SonicLink et les connexions sans fil

La technologie SonicLink de l’enceinte AlphaTheta WAVE-EIGHT propose une connexion sans fil à latence ultra-faible. Cela signifie qu’il est enfin possible de mixer sans décalage, offrant ainsi une expérience musicale fluide. Associée à la nouvelle console nomade OMNIS-DUO, cette combinaison permet de mixer en totale liberté, sans aucun câble, pour une créativité sans limites.

Une enceinte polyvalente et adaptable à toutes les situations

La WAVE-EIGHT offre une polyvalence exceptionnelle avec la possibilité d’ajouter et de combiner des enceintes supplémentaires via la connexion SonicLink. Choisissez parmi plusieurs modes, tels que Mono, Stéréo ou Subwoofer, avec un simple bouton. Que vous soyez en déplacement ou que vous organisiez un événement, cette enceinte s’adapte à toutes les situations.

Une solution tout-en-un pour une expérience musicale inégalée

Avec ses fonctionnalités autonomes, sa qualité sonore exceptionnelle, sa facilité de transport et ses capacités sans fil révolutionnaires, la WAVE-EIGHT d’AlphaTheta Corporation offre une solution tout-en-un pour ceux qui recherchent une expérience musicale inégalée, où qu’ils soient. Une enceinte conçue pour vous faire vibrer en toute liberté.

