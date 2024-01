Une nouvelle enceinte encastrable fait du bruit

Sonos, le pionnier de l’audio connecté, surprend à nouveau avec son dernier ajout à la gamme Architectural, l’enceinte In-Ceiling 8 pouces. Cette nouvelle offre, fruit de la collaboration avec Sonance, place la barre très haut pour les enceintes encastrables en offrant un son puissant et des performances exceptionnelles.

Un partenariat fructueux avec Sonance

Conçue en partenariat avec Sonance, l’enceinte In-Ceiling 8 pouces étend la gamme acclamée Sonos Architectural. Elle offre une alternative dimensionnelle tout en garantissant un son de haute qualité, équilibré et clair. Son woofer élargi sur mesure et son moteur à longue course assurent des médiums doux, des basses étonnamment profondes jusqu’à 32 Hz et une zone d’écoute étendue.

Amélioration des performances du système

En combinaison avec le Sonos Amp, les enceintes In-Ceiling ou In-Wall offrent des avantages supplémentaires. Protection contre la distorsion et calibrage amélioré assurent un son plus complet et une réponse fréquentielle homogène. Ce qui rehausse ainsi les performances globales du système.

Intégration facile à l’écosystème Sonos

L’enceinte In-Ceiling 8 pouces s’intègre parfaitement à l’écosystème Sonos. Comme toutes les enceintes Sonos Architectural, l’association avec un Sonos Amp offre une expérience utilisateur optimale. L’application conviviale prend en charge les services de streaming préférés, le contrôle Apple AirPlay 2, des mises à jour logicielles régulières et la possibilité d’ajouter des enceintes Sonos et des composants supplémentaires au fil du temps.

Répondre aux besoins avec flexibilité

L’ajout de l’enceinte In-Ceiling 8 pouces offre aux installateurs et aux clients une liberté de choix inégalée. Il permet de sélectionner le modèle et l’expérience sonore les mieux adaptés aux contraintes d’espace, aux performances acoustiques, aux limitations de taille, au budget ainsi qu’aux préférences individuelles.

Performance audio de l’enceinte In-Ceiling 8 pouces

L’accent mis sur la performance audio est palpable avec un son puissant et optimisé. L’enceinte s’encastre discrètement au plafond. Cette disposition libère un son équilibré qui remplit la pièce. Dotée d’un woofer agrandi et d’un moteur à longue course, elle garantit des médiums doux, des basses profondes impressionnantes et une expérience d’écoute confortable n’importe où dans la pièce.

Son remplissant la Pièce

Le tweeter de 30 mm et le guide d’onde optimisé ne sont pas en reste, offrant une reproduction naturelle des voix et une dispersion homogène des hautes fréquences. Ainsi, le champ sonore plus large remplit la pièce d’un son clair et bien réparti, offrant une expérience audio immersive.

Plus de son dans plus d’espaces

Une caractéristique notable du Sonos Amp est sa capacité à alimenter jusqu’à trois paires d’enceintes Sonos Architectural (soit six enceintes au total). Cela se traduit par une diffusion sonore étendue dans plusieurs espaces, le tout à partir d’un seul amplificateur, simplifiant ainsi le système audio multiroom.

Design élégant et personnalisable

En termes de design, l’enceinte In-Ceiling 8 pouces présente une esthétique soignée. Bien que plus grande que son homologue 6 pouces, son élégance et sa grille magnétique restent identiques, permettant l’utilisation harmonieuse des deux modèles dans un même espace.

Une introduction élégante et performante

L’enceinte In-Ceiling 8 pouces, dévoilée récemment par Sonos et Sonance, est une solution épurée et facile à installer qui redéfinit les attentes en matière de son encastrable. Cette nouveauté promet une expérience audio immersive tout en s’intégrant au plafond. Ce qui ajoute également une touche d’élégance à n’importe quelle pièce.

Ajustée à son environnement

Associée au Sonos Amp, l’enceinte bénéficie du calibrage Trueplay. Cette fonctionnalité évalue la taille, l’agencement et le mobilier de la pièce. Automatiquement, l’égalisation est ajustée pour produire un son optimal, adapté à son environnement. Une fonctionnalité qui promet une expérience audio personnalisée et optimale.

Disponibilité et prix

Pour les audiophiles impatients de bénéficier de cette nouvelle expérience sonore, l’enceinte In-Ceiling 8 pouces sera disponible au printemps 2024, au prix de 1099 euros la paire.

Présence de Sonos à l’ISE 2024

Sonos participe à l’édition 2024 du salon ISE et présente ses solutions professionnelles. Des démonstrations de l’enceinte In-Ceiling 8 pouces sont prévues tous les jours à partir de midi sur le stand Sonos (Hall 2, stand 2E510). Des sessions de formation en salle CC7.1B mettront également en avant la gamme de solutions encastrables.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.