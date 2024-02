Test du Roborock Q5 : efficace pour avoir un sol propre sans effort ?

Le Roborock Q5 est un aspirateur robot innovant conçu pour simplifier le nettoyage domestique. Doté d’une fonction de vidage automatique, il élimine le besoin de décharger régulièrement le bac à poussière. Inspiré des modèles haut de gamme de la série S, il offre une puissance impressionnante de 2700 Pa. Cependant, peut-il répondre aux attentes des consommateurs à la recherche d’un aspirateur robot fiable et performant ? Plongez dans un examen détaillé de cet instrument révolutionnaire.

Le marché des aspirateurs robots laveurs connaît une évolution rapide, avec des avancées technologiques qui les rendent de plus en plus intelligents et efficaces. Toutefois, cette amélioration s’accompagne souvent d’une augmentation significative des prix, compliquant leur acquisition pour de nombreux consommateurs. Heureusement, des marques comme Roborock proposent des solutions plus abordables sans compromettre les performances. Le modèle Q5 est justement un exemple parfait de cette tendance. Malgré son coût inférieur à celui de nombreux concurrents haut de gamme, il se distingue par sa performance remarquable et sa simplicité d’utilisation. Parmi les aspirateurs robots que nous avons testés, il se classe parmi les meilleurs dans presque tous les domaines, sans pour autant être flashy. Explorez l’intégralité de ses capacités et de ses éventuelles faiblesses dans cet article.

Caractéristiques techniques Type de surface : sol dur (carrelage, stratifié, vinyle ou béton), bois (parquet ou plancher), tapis et moquette

Puissance d’aspiration : 2700 Pa

Autonomie : 3 heures

Batterie : 5200 mAh

Temps de charge : 4 heures et 19 minutes

Capacité du bac à poussière : 470 ml

Fonctions de navigation et de cartographie : Navigation LiDAR avec cartographie 3D

Connectivité et contrôle à distance : Application et commande vocale

Compatibilité : ‎Amazon Echo, Google Home, Smartphone

Niveau sonore : 67 dB

Dimensions : 35 centimètres de diamètre et 9,65 centimètres de hauteur

Poids : 3,18 kg

Présentation du Roborock Q5

Le Roborock Q5 offre une bonne qualité de fabrication avec un design en plastique à finition mate qui donne une apparence haut de gamme. Comparé aux modèles plus chers de la marque Roborock, il est plus léger et présente quelques différences notables. Il ne dispose notamment pas d’un couvercle articulé sur son bac à poussière. Cependant, sa conception permet un accès facile au récipient à déchets pour le vidage. L’étanchéité de ce réservoir est moins efficace, pouvant entraîner des fuites de particules fines, notamment autour du capteur LIDAR.

Néanmoins, le Roborock Q5 offre une sensation de robustesse, avec un processus d’assemblage initial relativement simple. De plus, il est plutôt simple à entretenir grâce à l’accessibilité aisée de ses composants. Ces derniers peuvent ainsi être nettoyés sans difficultés, assurant le maintien de l’efficacité de l’aspirateur robot au fil du temps.

Cependant, il convient de noter que les coûts récurrents associés à l’entretien du Roborock Q5 peuvent être considérables. En effet, le remplacement régulier des brosses, du filtre et des sacs à poussière peut représenter un investissement financier continu pour les utilisateurs. Malgré tout, ce modèle de nettoyeur automatique offre une grande capacité de stockage des débris et une autonomie de batterie impressionnante. Il constitue ainsi un choix attrayant pour ceux qui recherchent un aspirateur robot portable et performant. Polyvalent et efficace, il est parfaitement en mesure de maintenir la propreté de votre maison.

Roborock Q5 : performances solides sur sols durs, quelques limitations sur tapis

Le Roborock Q5 se démarque par ses performances exceptionnelles sur les sols durs, tels que le bois, le stratifié et le carrelage, lorsqu’il est réglé en mode « Équilibré ». Il excelle dans l’élimination des débris de toutes tailles, des plus petits comme le riz aux plus volumineux comme les céréales. Son efficacité sur ces types de surfaces en fait un choix idéal pour les foyers avec des sols durs. Cependant, sur les tapis à poil court, ses performances sont moyennes, même lorsqu’il est réglé en mode « Max ». Bien qu’il parvienne à éliminer les débris plus gros comme le sable, il rencontre des difficultés avec les matériaux plus fins comme le bicarbonate de soude. Sur les tapis à poil long, ses performances sont correctes, mais il montre également des limites avec les débris fins.

Concernant les poils d’animaux, le Roborock Q5 s’en sort bien sur les sols durs. Toutefois, sur les tapis, il a tendance à emmêler les poils dans sa brosse, ce qui peut être un peu gênant à nettoyer. En termes de puissance d’aspiration, il affiche des performances satisfaisantes, avec une aspiration maximale de 2700 Pa. Il se distingue également par son faible niveau sonore. Relativement silencieux, il est moins bruyant que de nombreux autres aspirateurs robots disponibles sur le marché.

Pour ce qui est de la maniabilité, le Roborock Q5 se déplace de manière organisée après avoir cartographié la zone à nettoyer. Cependant, il peut avoir du mal à se libérer des cordons électriques et à monter sur des tapis à poils longs. En outre, son système de détection de surface lui permet d’ajuster automatiquement son aspiration en fonction du type de sol détecté. Il offre ainsi une expérience utilisateur plus intuitive.

Roborock Q5 : une automatisation avancée pour un nettoyage pratique et personnalisé

Le Roborock Q5 propose une gamme étendue de fonctionnalités d’automatisation tant au niveau physique qu’à travers son application compagnon Mi Home. La variante Q5+ est même livrée avec une station de base Auto-Empty Dock Pure, permettant de réduire considérablement les besoins en entretien manuel. Elle offre ainsi une expérience de nettoyage plus pratique et autonome. Même dans sa version de base, le Roborock Q5 offre la possibilité de fonctionner sans connexion Internet grâce à ses deux boutons sur le dessus. Il se démarque alors par une utilisation simple et intuitive.

L’application Mi Home, disponible sur les plateformes iOS et Android, permet un contrôle complet et avancé du robot aspirateur. Elle vous donne la possibilité de créer des zones interdites et des lignes de délimitation virtuelles. De cette manière, vous pouvez guider précisément le Roborock Q5 dans son parcours de nettoyage. De plus, l’application vous permet de planifier des sessions de dépoussiérage à des moments spécifiques. Elle donne aussi la possibilité d’ajuster les modes d’aspiration selon les besoins.

La cartographie multi-étage permet au robot de sauvegarder jusqu’à quatre cartes de couverture, facilitant son utilisation dans des maisons à plusieurs niveaux. Vous pouvez également diriger manuellement l’aspirateur à l’aide de la fonction « Pin n Go » ou des boutons directionnels de l’application. Avec des fonctionnalités avancées telles que la visualisation 3D de la carte et la personnalisation des zones de nettoyage, le Roborock Q5 offre une automatisation complète pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Il améliore ainsi l’efficacité et la praticité de l’expérience de dépoussiérage du sol.