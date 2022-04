[TEST] Reolink Argus 2E, la caméra connectée pour sécuriser la maison

Reolink Argus 2E est une version plus raffinée d’Argus 2, son prédécesseur. Elle est dotée de l’option PIR qui détecte le mouvement à partir d’une signature thermique, en plus de la vision nocturne et de la haute résolution d’image.

Reolink Argus 2E peut assurer la sécurité, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Située quelque part entre Argus 2, Argus Pro et Argus 3, cette caméra de sécurité figure parmi l’arsenal de Reolink destiné à faciliter notre quotidien. En effet, elle inclut le contrôle via une commande vocale ou un appareil compatible Chromecast. Par conséquent, cette version mérite qu’on lui consacre quelques lignes après notre test.

Présentation

On retrouve quasiment les fonctionnalités d’Argus 2 chez Reolink Argus 2E. Celle-ci diffère notamment sur son design, en plus de quelques points à voir de près. Plus simple mais élégante, cette caméra de sécurité sans fil est totalement économique. La haute résolution vidéo de 1080p lui permet de capturer des vidéos de bonne qualité.

De plus, il dispose d’une sirène ainsi qu’un son à 2 voies. Efficace autant de jour que de nuit, ce dispositif se déclenche en réponse à tout mouvement à proximité. Les détails sont affichés dans les caractéristiques techniques.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Champ de vision : 120°

Stockage local de vidéo : Nécessite une carte SD, jusqu’à 64 Go

Stockage vidéo sur le cloud : 7 jours de stockage gratuit ou abonnement payant

Fonction audio : Audio 2 voies dont la première pour entendre et la seconde pour répondre

Support d’installation : support de rotule pour l’installation murale, avec un support pivotant pour la caméra

Mode de contrôle : via l’application Reolink, à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone

Vision nocturne : assurée par 6 LED infrarouges

Portée : jusqu’à 10 mètres de la caméra

Commande vocale : Amazon Alexa, Google Assistant

Appairage multiple : inclus

Alimentation : sans fil

Prix : 83,99 €

Qu’est-ce que la technologie a apporté dans Reolink Argus 2E ?

En gros, Reolink Argus 2E présente peu de différence par rapport à Argus 2. En effet, le dispositif est doté du PIR Motion Sensing. C’est une technologie qui permet de détecter le mouvement à l’aide de signature thermique. Cette fonctionnalité a sans doute marqué un point de plus à Reolink Argus 2E.

En ce qui concerne le montage, il est aussi facile que pour Argus 2. Les supports inclus à la livraison sont faciles à utiliser. Cependant, Reolink Argus 2E possède un champ de vision réduit. Si Argus 2 offre un champ de vision de 130°, ce modèle quant à lui n’en dispose que 120°.

D’ailleurs, on ne sait pas si cela contribue à l’évaluation de son prix qui est un peu moins élevé par rapport à Argus 2. Mais une autre raison peut bien en être l’origine. Si on regarde les deux modèles de plus près, on constate que la batterie de Reolink Argus 2E est inamovible.

Néanmoins, on peut s’attendre à plus d’élégance avec Argus 2E et plus de brillance. Sinon, on retrouve quasiment les fonctionnalités incluses dans Argus 2. Ainsi, on peut admettre que la détection de mouvement et le prix réduit, ajouté d’un design plus commode, englobent l’innovation que Reolink a apportée à ce modèle.

Vous pouvez cependant trouver d’autres modèles sur notre comparatif dédié aux caméras connectées.

On a testé Reolink Argus 2E

La différence est moins visible à première vue. Raison pour laquelle il convient de tester le produit pour savoir s’il en vaut la peine qu’on dépense pour se le procurer. Après avoir testé Reolink Argus 2E, voici ce qu’on a constaté :

Configuration et installation

Avant que la caméra soit opérationnelle, il faut déjà l’installer et la configurer. Pour cela, on a téléchargé l’application Reolink, puis suivi les instructions de configuration. Cela permet de connecter la caméra au réseau. Pour cela, il faut scanner le QR Code qui accède à la détection du réseau par l’application.

Une fois que la configuration est terminée, il est maintenant temps d’installer la caméra. Il faut d’abord visser le support mural, puis visser la caméra au support. Le matériel est, rappelons-le, livré avec les accessoires pour le montage. On a également expérimenté la caméra sur un arbre, avec une sangle de montage.

Alimentation de Reolink Argus 2E

Argus 2E possède 2 modes d’alimentation. On peut le recharger à l’aide d’une batterie rechargeable via un port micro-USB. Ce mode de recharge s’effectue en général toutes les semaines ou plus.

Parfois, on peut attendre jusqu’à 4 semaines avant de recharger. Plus encore, si la caméra reste en veille, n’exerçant aucune activité, la batterie peut tenir jusqu’à 8 semaines. Par contre, avec une forte utilisation, la batterie peut s’épuiser très vite (9 à 15 heures au maximum).

On peut aussi alimenter Reolink Argus 2E par l’énergie photovoltaïque. Pour cela, il faut utiliser un panneau solaire. Avec ce mode d’alimentation, on est plus sûr d’éviter l’épuisement de la batterie. Le panneau nécessite au-moins 3 heures de soleil par jour pour assurer sa fonction de source d’énergie.

A propos de la caméra

La caméra, qui est fondamentale dans ce dispositif, est assez robuste. Non seulement elle résiste aux intempéries, mais offre également une haute résolution. Notre test a fait ressortir les éléments suivants :

La caméra résiste aux intempéries

La batterie rechargeable intégrée à la caméra résiste aux aléas climatiques. C’est pour cela que Reolink Argus 2E reste opérationnel à l’intérieur comme à l’extérieur sans difficulté. En effet, la caméra est certifiée IP65 pour son étanchéité. Cette résistance aux intempéries est d’ailleurs typique des caméras Reolink.

Le détecteur de mouvement PIR Motion Sensing

Une des nouvelles fonctionnalités apportées est la détection de mouvement. Grâce à une signature thermique, Reolink Argus 2E s’active automatiquement. Ce qui réduit considérablement le nombre de fausses alertes. Parfois, les toiles d’araignées peuvent entraîner des bugs au niveau de la caméra. A noter que cette technologie sait distinguer les objets inertes des êtres vivants, par leur chaleur corporelle.

La résolution vidéo HD et l’enregistrement

Reolink Argus 2E fournit une vidéo haute définition de 1080p. L’appareil offre alors une image de bonne qualité, même la nuit. Cette qualité de l’image témoigne du bon rapport qualité/prix. Cependant, cette caractéristique permet surtout de le placer n’importe où pour pouvoir obtenir des vidéos nettes. Avec un tel dispositif, on peut assurer l’entière sécurité de la maison et des alentours.

Par ailleurs, le décalage de lecture est quasiment nul. Etant donné que Reolink Argus 2E est entièrement sans fil, l’enregistrement vidéo se fait donc via Wi-Fi. Ce qui implique que sa qualité dépend de la qualité du réseau. Alors, patience !

Le stockage vidéo

On l’a déjà vu, Reolink Argus 2E permet un enregistrement vidéo des séquences capturées. Il existe dispose de deux types de stockage dont le stockage sur une carte SD et sur le cloud. Puisqu’il s’agit d’un dispositif de surveillance, Argus 2E produit plutôt des clips que des longs métrages. En ce qui concerne le stockage sur le cloud. On peut bénéficier de 7 jours gratuits. Au-delà de ce délai, il va falloir payer un abonnement.

Peut-on commander Reolink Argus 2E par commande vocale ?

Oui, la commande vocale est prise en charge par Reolink Argus 2E. En tout cas, cela nous a ébahis. En effet, on peut aussi bien utiliser Alexa que Google Assistant pour pouvoir commander Argus 2E avec la voix.

Dans notre cas, on a utilisé Alexa. On pense cependant que le résultat serait à peu près le même avec Google Assistant.

Qu’en est-il de l’application Reolink ?

L’application Reolink est l’appli standard pour contrôler tous les appareils de la même marque. Ainsi, vous pouvez facilement contrôler Reolink Argus 2E avec cette application. Comme tous les appareils du genre, vous pouvez le commander avec votre ordinateur ou un autre appareil portatif (smartphone ou tablette).

C’est aussi avec cette application qu’on peut gérer l’appareil photo par commande vocale. Pour cela, il faut le coupler avec Amazon Alexa ou Google Assistant. Cette fonctionnalité n’est pas classique à toute la gamme Argus pourtant. Entre autres, Argus Pro n’en dispose pas.

Par ailleurs, on peut accéder aux paramètres de l’application pour coupler Reolink Argus 2E avec d’autres dispositifs innovants. On parle ici d’Amazon Echo Show, Google Home Mini, mais aussi des autres configurations pour une maison connectée.

Notre verdict sur la Reolink Argus 2E

A bien des égards, Reolink a réinventé Argus 2 pour sortir Reolink Argus 2E. Les différences ne sont pas tout de suite perceptibles, mais elles existent. Toutefois, ce modèle présente autant d’atouts que de défauts.

Les atouts Les défauts

Installation facile,

Entièrement sans fil,

Commande vocale inclue,

Résolution HD 1080p,

Prix abordable,

Vision nocturne nette,

Sirène intégrée,

Fonction audio bidirectionnelle,

Stockage local et sur le cloud,

PIR Motion Sensing pour la détection de mouvement, Fonctionnalités limitées dans l’ensemble,

Enregistrement continu non intégré,

Dépend entièrement de la qualité du réseau Wi-Fi,

Dépourvu de détection sonore,

Champ de vision nocturne plus restreinte,

Batterie inamovible,

La batterie s’épuise facilement,

Conception - 8.5 Fonctionnalités - 8 Caméra - 8.5 Prix - 7.5 8.1 Conception : robuste mais élégant Fonctionnalités : reprend les fonctionnalités d’Argus 2, mais avec PIR Motion Sinseng pour détecter le mouvement Caméra : vision nocturne un peu réduite en portée et en étendue, mais de bonne qualité Prix : Prix abordable User Rating: Be the first one !