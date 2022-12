Test Navee S65 : la trottinette électrique idéale pour les balades en ville comme à la campagne

Préparez-vous à vivre une expérience de conduite unique avec la trottinette électrique NAVEE S65. Puissante, au design élégant, facilement transportable, elle permet de parcourir jusqu’à 65 km sur une charge.

Vous recherchez la meilleure trottinette électrique disponible sur le marché ? NAVEE S65 compte parmi les modèles existants qui sont les plus économiques et les plus riches en fonctionnalités. Elle est équipée d’un puissant moteur à engrenages et d’un double système de suspension, offrant un confort maximal pour une mobilité plus efficace. Lisez la suite pour en savoir plus sur les caractéristiques, les performances et la fiabilité du scooter électrique NAVEE S65.

Caractéristiques techniques Type de trottinette électrique : Pliable

Dimensions : 119 x 51 x 122 cm

Poids : 27 kg

Charge : 120 kg max

Moteur : 500W

Emplacement du moteur : roue arrière

Capacité de batterie : 12,7 Ah

Autonomie : Jusqu’à 65 km

Vitesse : 25 km/h max

Type de frein : disque

Pneus : 10 pouces

Navee S65 : présentation

La Navee S65 se distingue des autres trottinettes électriques par son caractère imposant. Elle a de grandes roues, un plateau large de 17 cm et des traits vert fluo agressifs qu’on peut voir même de loin. Ce e-scooter se démarque également par un mécanisme innovant de double suspension, qui fait penser à un scooter futuriste. Pliable en trois secondes seulement, il peut être emporté dans le bus ou rangé dans le coffre de la voiture.

La S65 a un cadre en aluminium de qualité aérospatiale et peut supporter une charge utile de 120 kg. Son guidon de 55 cm compense sa hauteur élevée offrant une bonne maniabilité dans les virages. Elle a des poignées en caoutchouc assurant un excellent maintien lors de sa conduite. Avec une approche mixte de la ville et de la campagne, elle nécessite un cadre plus grand et plus robuste. Ce qui se traduit par un poids de 24 kg.

Performance de la Navee S65

Après avoir analysé le design de la S65, il est temps de voir ce qu’elle peut nous offrir en termes de puissance et de consommation. Il faut noter que ce modèle est certifié IPX5, ce qui signifie qu’il ne résistera qu’aux éclaboussures d’eau. Il ne faut donc pas se jeter dans une flaque d’eau profonde ou l’utiliser sous une pluie battante, car le moteur pourrait s’arrêter.

Moteur à engrenages de 500W

Étant donné sa capacité d’utilisation mixte, la S65 nécessite beaucoup de puissance. À cet effet, ce e-scooter utilise un moteur de 500W, avec une puissance maximale de 1000W, situé directement sur la roue arrière. Il s’agit en fait d’un motoréducteur, ce qui veut dire qu’à l’intérieur il y a des engrenages qui génèrent plus de bruit, un bon endroit pour les piétons. Ce système génère un couple maximal de 40 Nm. En plus, il peut gravir des pentes de 25 % (plus ou moins selon le poids de l’utilisateur, bien sûr). Ce qui le rend étonnamment rapide.

Il propose trois modes de puissance : Marche avec une vitesse maximale de 6 km/h, Standard à 15 km/h et Sport jusqu’à son maximum de 25 km/h.

Autonomie plus longue

Le Navee S65 utilise une batterie au lithium d’une capacité totale de 12,75 Ah située dans la base du scooter électrique. Cette batterie délivre environ 596,7 Wh sur une plage de température allant de 0°C à 40°C. Sans oublier qu’elle est protégée contre les surtensions, les courts-circuits, la surchauffe, la surcharge et la surcharge. Tout cela nous met à l’abri de toute panne en cas d’humidité, de pluie ou d’électricité statique, grâce au système de gestion de l’énergie BMS.

Compte tenu de ces caractéristiques, cet e scooter offre une autonomie maximale estimée à 65 km avec une charge de 75 kg à 15 km/h sur des routes asphaltées plates. À la vitesse maximale, il promet une autonomie de 35 km également sur des routes plates. Donc en pente, les chiffres devraient baisser d’un certain pourcentage. Il faut 6,5 heures pour un cycle de charge complet avec son chargeur de 122W, un chiffre élevé, mais moyen.

Confort et fiabilité de la trottinette électrique

Les deux roues de 10 pouces avec un profil de 240 x 65 constituent un élément clé permettant de conduire cette trottinette électrique Navee S65 en ville ou à la campagne. Ses roues sont en fait beaucoup plus épaisses que d’habitude. Elles sont munies d’un caoutchouc rond à rainures et de dureté moyenne de la marque CST. Elles offrent une bonne capacité d’inclinaison, en même temps que l’adhérence et l’évacuation de l’eau sur la terre et l’asphalte.

Et, avec un système de double suspension qui réduit les chocs et améliore la stabilité, vous pourrez le conduire sur n’importe quel terrain. De plus, son tableau de bord à LED vous permet de garder un œil sur votre conduite. En fait, celui-ci affiche l’autonomie de la batterie, les feux avant et arrière et la vitesse de conduite.

Quant au système de freinage du scooter, il se compose d’un seul disque arrière en acier perforé de grand diamètre, actionné par un levier et un câble en acier. L’avantage de ce système réside dans le fait qu’il est plus facile à entretenir. En effet, il suffit d’interagir avec deux vis pour changer les plaquettes ou régler le débattement.

Pour réduire le risque de glissement, la trottinette a une pédale en alliage de magnésium de haute qualité avec des bosses en silicone très élastique.

Navee S65 : Configurer la trottinette électrique

Pour configurer la trottinette pour la première fois, il faut utiliser Xiaomi Home et l’appairer avec l’application mobile. En effet, la S65 possède également sa propre application Go Navee.

Pour commencer, il se connecte à la trottinette via Bluetooth. Un bip sonore indiquera qu’elle est en attente d’appairage. Ensuite, il faut se rendre dans l’application pour ajouter le dispositif en scannant le code QR sur l’autocollant de l’écran d’état de la trottinette.

À ce stade, l’appli va rechercher les mises à jour du firmware de la trottinette, puis accéder à l’écran de contrôle principal. On y trouve :

la vitesse en temps réel, les kilomètres parcourus,

les kilomètres estimés avec le niveau de la batterie,

et quelques options pour activer le régulateur de vitesse, etc.

D’ici, nous pouvons configurer des alertes de maintenance pour le scooter, par exemple, gonfler les roues et afficher les données des composants.

Expérience de conduite en ville et à la campagne

Utilisation en ville/asphalte

La trottinette électrique Navee S65 montre toutes ses capacités lors d’une conduite en ville. Sa taille légèrement supérieure à la moyenne la rend plus visible et nous permet de nous sentir un peu plus en sécurité dans le trafic si nous n’avons pas de piste cyclable pour l’utiliser. Sa vitesse maximale et surtout son accélération nous permettront de nous sortir facilement des embouteillages ou de réagir plus rapidement aux imprévus. Son principal atout en ville sera de pouvoir parcourir de longues distances sans se soucier de la batterie, en évitant de prendre les transports en commun et de devoir recharger le scooter à la main.

Cependant, lorsqu’il circule sur les trottoirs, ce scooter électrique devient trop lourd et perd de son agilité pour esquiver les passants en raison de sa longueur. Dans ce cas, il sera préférable d’utiliser le mode marche ou le mode standard, car la puissance du moteur rend l’accélération assez élevée. Il faut donc faire attention à la pédale d’accélérateur. Par ailleurs, le fait que la S64 ‘elle soit en quelque sorte bruyante est un avantage en ville, puisque les piétons vont la remarquer.

Utilisation à la campagne

L’utilisation de cette trottinette à la campagne, ou plutôt sur les chemins de terre, sera excellente tant qu’il n’y a pas de gros cailloux sur la route. Il ne faut pas non plus s’attendre à ce que ce soit un vélo tout-terrain, mais le système de suspension à deux roues fait un excellent travail sur les routes cahoteuses, les virages difficiles et même les décrochages ou les petits sauts.

Avec ces roues larges, vous serez en mesure de bien rouler sur de la terre molle, du sable ou de la boue en vous enfonçant moins. De plus, la bande de roulement profonde des pneus offre une bonne adhérence sur les pentes où l’état des routes est médiocre. Tous ces détails rendront la conduite meilleure que celle de la plupart des scooters sur ce type de terrain. Et surtout, le fait d’avoir des pneus auto-scellants assez épais pour récupérer des crevaisons ou des petits trous.

La puissance du moteur brille dans ce type de terrain en évitant de se coincer dans une bosse ou une pente plus haute que la normale. Quant au frein à disque, il offre une certaine sécurité dans les descentes

Verdict

La NAVEE S65 est le meilleur allié si vous voulez rendre vos déplacements beaucoup plus sûrs. Les caractéristiques de haute technologie de cet e scooter en feront un concurrent de premier plan dans sa catégorie.

La NAVEE S65 a une grande autonomie, ce qui signifie qu’elle peut parcourir de longues distances sans être rechargée. Son système de récupération d’énergie lui permet d’atteindre cette distance incroyable. Que ce soit pour parcourir une rue de la ville ou pour se balader, vous pouvez opter pour cette trottinette high-tech.

Enfin, la S65 est disponible au prix de 1199€. Elle entre ainsi dans la gamme premium et des scooters aux caractéristiques dites « spéciales ». Il y a toujours des petits détails à peaufiner, mais le travail de Navee a été excellent en termes de qualité et de performance.

Cadre robuste et large

65 km d’autonomie

Roues épaisses auto-étanches

Poids élevé

Motoréducteur peu résistant à l’usure

Design et Ergonomie - 6 Utilisation - 8 Performance - 7 Rapport Qualité-Prix - 9 7.5 Design et Ergonomie : Structure assez imposante mais élégante. Utilisation : Parfaite pour les balades en ville comme à la campagne. Performance : Autonomie plus longue et un moteur assez puissant. Rapport Qualité / Prix : Un prix très séduisant pour un produit de bonne qualité. User Rating: Be the first one !