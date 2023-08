Test de l’écran gaming incurvé KTC H32S17 : un rapport qualité/prix imbattable ?

Dans la bataille des périphériques d’ordinateur pour les gamers, l’écran incurvé a une place de choix. Samsung, LG, MSI, Asus… les gros noms de l’industrie proposent tous leurs produits pour des résultats parfois bluffants. Cependant, le budget nécessaire à l’achat de ces écrans est assez conséquent, surtout si vous souhaitez obtenir du bon matériel. Avec son modèle intitulé H32S17, KTC compte bien proposer à un public plus large un appareil performant et pourtant abordable. De quoi combler les gamers du monde entier. Cependant, est-il possible d’avoir un bon écran incurvé à un petit prix ? La réponse après ces quelques lignes.

Caractéristiques techniques Marque : KTC

Modèle : H32S17

Catégorie : Ecran gaming incurvé

Technique d’affichage : LED

Taille de l’écran : 32 pouces (31,5)

Courbe : 1500R

Connexions : HDMI 2.0, DisplayPort x2, USB 2.0

Résolution standard : 2K 2560 x 1440 (1440p)

Nits : 350

Marchand Promo Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

KTC est une marque chinoise peu connue du grand public. Pourtant, vous avez sans doute déjà regardé l’un de ses écrans sans le savoir. En effet, en fonction depuis 1995, ce constructeur originaire de Shenzhen au sud-est de la Chine a produit des écrans pour d’autres marques comme Samsung, NEC ou Viewsonic. En 2021 ils ont décidé de franchir un cap et de produire des écrans pour gamers sous leur propre étiquette avec tout le savoir-faire acquis en plus de 25 ans de pratique.

Plusieurs modèles sont disponibles, incurvés ou non, allant de 24 à 42 pouces. Aujourd’hui nous testons leur écran incurvé de 32 pouces pensé pour les gamers.

Design et ergonomie

Le KTC H32S17 est un écran incurvé de 32 pouces (de 31,5 pouces en réalité) possédant un arc de 1500R. C’est-à-dire que si on le prolonge des deux côtés pour terminer un cercle, celui-ci a un rayon de 1m50. C’est une courbure qui est ainsi relativement légère. Il faut alors se positionner à une distance un peu plus éloignée pour profiter pleinement de l’écran.

KTC nous propose ici un bel écran. Avec trois bords très fins et celui du bas un peu plus épais, cela donne l’impression que l’image prend toute la place et qu’il n’y a rien de superflu. À l’arrière, nous trouvons d’une part un bouton unique. Il sert aussi bien à allumer et éteindre l’écran qu’à lancer le menu des paramètres et naviguer dedans. Et d’autre part, les différentes prises pour le connecter à des sources. Nous y observons la présence d’une prise pour l’alimentation, d’une entrée HDMI 2.0, une USB 2.0, deux DisplayPort 1.2 et une entrée Jack 3.5mm pour un casque audio. L’écran est donc bien fourni à ce niveau, plus même que certaines marques avec un positionnement premium.

L’écran se monte facilement avec un pied qui vient se clipser à l’arrière. Stable et robuste, le support inspire confiance. Il est également possible de l’installer avec un support mural directement sur un mur. Le reproche que l’on peut émettre à cet instant concerne le faible niveau de pivotement proposé par le support. Il n’est possible d’incliner que de quelques degrés vers le haut ou le bas, l’écran. Pas de possibilité de le faire coulisser, et ce dans aucune direction.

Marchand Promo Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Fonctionnalités

L’écran de KTC est conçu pour les gamers. Cela veut dire qu’il est pourvu de caractéristiques recherchées par les joueurs assidus de jeux vidéo. Les principaux arguments ici sont le taux de rafraîchissement à 165 Hz et un temps de réponse calculé au plus haut à 3 ms. Le premier permet d’obtenir une image plus nette et fluide. Le second efface l’impression de latence entre les actions du joueur et leurs effets à l’écran. Enfin, les FreeSync et G-Sync, deux options de synchronisation de l’écran avec la carte graphique pour gommer l’effet d’étirement de l’image (aussi appelé tearing).

Mais ce n’est pas tout puisque le constructeur chinois a aussi intégré quelques options supplémentaires qui devraient ravir certains joueurs. Le compteur de FPS (images par seconde) exposé en permanence permet de garder un œil sur les performances du jeu. L’écran est aussi capable d’afficher un viseur au centre, ce qui est pratique dans les jeux de tir, surtout avec un fusil à lunette dans les mains.

Le menu des options permet aussi de régler toutes sortes de paramètres, d’activer ou de désactiver certaines fonctions. Chacun pourra choisir d’augmenter l’intensité des couleurs, la netteté de l’image, le contraste, etc…

La seule chose qui manque à cet écran est une paire de haut-parleurs intégrés. À notre avis, ce n’est pas une grande perte. Les gamers sont souvent équipés de bons casques dédiés et les mélomanes préfèrent un bon système son ou une bonne paire d’enceintes. Mais nous savons aussi qu’au milieu d’eux, des joueurs aiment avoir un système tout-en-un pour ne pas s’embarrasser de matériel supplémentaire.

Qualité de l’image

Nous l’avons déjà dit, ce KTC H32S17 est un écran incurvé de 31,5 pouces. Ce que nous n’avons pas encore dit en revanche est sa résolution maximale. Elle est de 1440p, c’est-à-dire une image de 2560 par 1440 pixels. On parle ici d’une image 2K, en 16/9 classique. Nous ne sommes donc pas dans du 21/9 avec une image extra large. C’est souvent le bon compromis recherché dans les jeux vidéo.

L’écran dispose d’une dalle W-LED, ce qui revient au même que de dire LED, mais avec le W de white pour une question nous supposons de marketing. À noter cependant que KTC n’insiste pas là-dessus. La luminosité annoncée par le fabricant est de 350 nits. Cela situe l’appareil entre l’entrée de gamme et le milieu de gamme, pour cet élément. En effet, la moyenne des écrans se situe plutôt aux alentours des 400 nits. Toutefois, la luminosité conseillée pour un écran d’ordinateur en intérieur éclairé est comprise entre 250 et 350 nits. Autant dire que c’est ici bien suffisant. D’autant plus que les gamers aiment les pièces sombres (généralité totalement assumée), or un écran trop brillant n’est pas recommandé dans ce cas-là.

Une image riche, nette et précise

Une fois que nous avons donné ces quelques chiffres, nous pouvons passer au ressenti. Il est vraiment bon. Les contrastes sont prononcés avec des couleurs nettes et des noirs profonds. Nous pouvons même dire que l’écran de KTC dépasse nos attentes. À ce prix-là nous ne nous attendions pas à une aussi bonne qualité. Avec ses 16 millions de couleurs et son option HDR10 qui renforce le rendu de l’image, nous en avons pris plein les mirettes. Quelques réglages sont nécessaires au départ, notamment celui de diminuer le Black Equalize qui donne un ton un peu terne la première fois que l’on allume l’engin.

Le seul défaut qui m’est apparu concerne les reflets. Malgré la présence de ce que KTC appelle anti-glare screen, ce n’est pas si anti-glare que cela. Nous précisons néanmoins que cela se produit dans certaines conditions, c’est-à-dire avec une fenêtre située juste derrière, donc pas vraiment la meilleure configuration pour son installation PC gaming.

Marchand Promo Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Image tirée du jeu Wo Long: Fallen Dynasty

Image tirée du jeu Atomic Heart

Image tirée du jeu Forza Horizon 5

Conclusion

KTC, acronyme de Key To Combat, nous ne l’avions pas encore précisé, nous propose ici un bel écran. Ce moniteur incurvé de 32 pouces offre une image à la fois nette, riche et précise pour une expérience très satisfaisante. Nous avons aimé la qualité de l’image, les options de paramètrage, les nombreuses prises à l’arrière pour y brancher jusqu’à trois sources différentes. Et surtout, son prix, très abordable, fait de cet écran incurvé de cette taille un sérieux challenger pour les marques déjà bien installées. Il faut désormais compter sur les marques chinoises pour livrer des produits de qualité capable de rivaliser avec les constructeurs historiques. Nous devrions bientôt plus entendre parler de KTC, et c’est une bonne chose.

Marchand Promo Prix Lien Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Très bonne qualité d’image

Design sobre et élégant

Connectique fournie

Très bon rapport qualité/prix

Une seule prise HDMI

Système Linux restreignant

Design et ergonomie - 7.5 Fonctionnalités - 8 Qualité de l'image - 8.5 Rapport qualité/prix - 9 8.3 Design et Ergonomie : Design sobre et élégant. Dommage qu'on ne puisse pas plus l'incliner ou le faire pivoter Fonctionnalités : Nombreux paramètres pour régler l'image et quelques options sympatiques pour les gamers. Qualité de l'image : Une image nette, précise avec des couleurs riches et des noirs profonds. Bon contraste et bonne réactivité en jeu. Rapport Qualité / Prix : Difficile de trouver mieux à un tel prix User Rating: Be the first one !