J’ai testé le Duotts N26 ! Le fat bike électrique ultime ?

Le Duotts N26 est un vélo électrique tout-terrain conçu pour les amateurs de sensations fortes et ceux qui parcourent quotidiennement des trajets exigeants. Avec son design inspiré des motos et ses caractéristiques techniques impressionnantes, il se positionne comme un choix attractif pour ceux qui recherchent puissance et polyvalence.

Les fat bikes électriques ont le vent en poupe, et pour cause. Ces machines imposantes séduisent par leur polyvalence et leur capacité à absorber les chocs. Elles permettent d’affronter les sentiers boueux, de rouler sur le sable ou simplement de dominer les routes urbaines avec style. Cependant, tous les modèles ne se valent pas. Certains misent sur la puissance brute, d’autres sur l’autonomie ou le confort. Alors, où se situe le Duotts N26 dans cette jungle de fat bikes électriques ? J’ai passé plusieurs jours à le mettre à l’épreuve sur différents terrains pour voir s’il mérite vraiment son statut de « fat bike ultime ». Verdict dans ce test complet.

Caractéristiques techniques

Puissance : Deux moteurs de 750 W

: Deux moteurs de 750 W Autonomie : Jusqu’à 120 km en mode assistance au pédalage et 60 km en mode 100 % électrique

: Jusqu’à 120 km en mode assistance au pédalage et 60 km en mode 100 % électrique Batterie : 48 V 20 Ah (Samsung)

: 48 V 20 Ah (Samsung) Vitesse maximale : 25 km/h (limité par réglementation, mais débridable selon certains pays)

: 25 km/h (limité par réglementation, mais débridable selon certains pays) Couple : 65 Nm x2

: 65 Nm x2 Charge maximale : 150 kg

: 150 kg Pneus : 26 x 4 pouces

: 26 x 4 pouces Suspension complète : Fourche avant double-épaule et amortisseur arrière

: Fourche avant double-épaule et amortisseur arrière Système de freinage : Freins hydrauliques à disque de 203 mm

: Freins hydrauliques à disque de 203 mm Écran multifonctions : Affichage des données en temps réel (vitesse, autonomie, mode de conduite, etc.)

: Affichage des données en temps réel (vitesse, autonomie, mode de conduite, etc.) Modes de conduite : Simple moteur ou double moteur, avec bascule via un bouton dédié

: Simple moteur ou double moteur, avec bascule via un bouton dédié Design inspiré des motos : Cadre robuste et look agressif avec phare avant stylisé.

: Cadre robuste et look agressif avec phare avant stylisé. Poids du vélo : 39,6 kg

: 39,6 kg Hauteur de selle max. : 83 cm

: 83 cm Longueur du vélo : 195 cm

: 195 cm Hauteur du vélo : 120 cm

: 120 cm Empattement : 123 cm

: 123 cm Équipements supplémentaires : Dérailleur Shimano, accélérateur demi-poignée, chargeur USB pour téléphone.

Déballage et design : une première impression qui en impose

Dès que j’ouvre le carton, l’excitation monte d’un cran. Le Duotts N26 trône fièrement devant moi, accompagné de ses accessoires : pédales, outils, notice et phare avant. L’assemblage est rapide et intuitif. En quelques minutes, le guidon, le garde-boue et le phare sont fixés. Il ne me reste plus qu’à gonfler les pneus, et le vélo électrique est prêt à rouler.

Visuellement, le Duotts N26 joue la carte de l’audace. Avec son cadre en aluminium massif et ses pneus 26 x 4 pouces, il ne passe pas inaperçu. Il se décline en noir et rouge, fidèle à l’identité de Duotts, mais aussi en blanc et bleu, une version plus élégante et raffinée.

Côté confort, les suspensions sont au rendez-vous. À l’avant, une fourche réglable et blocable absorbe parfaitement les chocs, tandis qu’à l’arrière, une suspension GSX 200 non réglable vient renforcer la stabilité. L’assise, elle, est généreuse : 38 cm de long pour 18 cm de large, un détail appréciable pour les longues balades.

Un moteur double qui décoiffe

Derrière son look ravageur se cache une puissance impressionnante. Avec deux moteurs brushless de 750 W chacun, placés sur les roues avant et arrière, le Duotts N26 développe 1500 W en mode double moteur. Le couple de 130 Nm assure une accélération franche et une excellente capacité de franchissement.

Concernant l’énergie, elle est fournie par une batterie 48 V 20 Ah équipée de cellules Samsung. Elle promet jusqu’à 120 km en assistance et environ 60 km en full électrique. En théorie du moins, car en réalité, tout dépend du poids du pilote, du terrain et des conditions météo.

La transmission Shimano à 7 vitesses, associée à un dérailleur, permet de moduler l’effort en fonction du terrain. Pour ralentir ce monstre, les freins hydrauliques de 203 mm font des merveilles. Ils sont plus épais que la norme et garantissent un freinage puissant, même en descente. L’éclairage est un autre point fort, avec un phare avant puissant et un feu stop relié au système électrique.

Une expérience de conduite grisante

Avant de partir, je règle la pression des pneus avec ma pompe électrique Xiaomi 2S. Premier coup d’accélérateur, et le Duotts N26 décolle en douceur, sans à-coups. Une fois lancé, il atteint 55 km/h sans broncher.

Le mode assistance propose cinq niveaux : 20, 30, 35, 47 et 55 km/h. Jusqu’à 35 km/h, je peux encore pédaler efficacement. Au-delà, la cadence devient trop rapide et je me retrouve à pédaler dans le vide. Heureusement, la poignée d’accélération prend le relais pour maintenir la vitesse sans effort.

J’ai testé le Duotts N26 sur plusieurs terrains : bitume, forêt, sable et même neige. Rien ne l’arrête. Les suspensions absorbent parfaitement les irrégularités et offrent une sensation de flotter sur la route. La nouvelle fourche en fer, plus robuste que l’ancienne en aluminium, améliore encore la stabilité.

Dans les descentes, je frôle 60 km/h sans aucune perte de contrôle. En montée, il grimpe facilement à 31 km/h et peut atteindre 35 km/h sur une pente plus modérée. Ses pneus offrent une excellente adhérence, bien meilleure que des modèles génériques. Côté freinage, c’est un régal. À 40 km/h, il ne faut que 6 mètres pour un arrêt complet. L’assistance électrique est d’une réactivité bluffante : en deux secondes, je suis déjà à 30 km/h.

Une ergonomie bien pensée

La selle du Duotts N26 est confortable, même après plusieurs heures de route. Mes 1m70 trouvent une position idéale, mais en dessous de 1m63, poser les pieds au sol risque d’être compliqué. L’autonomie est aussi un point clé. Lors de mon test, j’ai parcouru 54 km. J’ai alterné entre mode full électrique (15 minutes à 45-55 km/h) et assistance 2 à 30 km/h. J’aurais pu atteindre 60 km en limitant la vitesse à 25 km/h.

Néanmoins, tout n’est pas parfait. L’absence de réglage en hauteur pour la selle et le guidon peut être un problème pour certains. De plus, le garde-boue avant est trop court. Il projette boue et eau sur les jambes. De même, le contrôleur, trop bas, est exposé aux éclaboussures. D’ailleurs, les poignées pourraient être plus ergonomiques et l’absence de porte-bagage limite son usage en ville.

