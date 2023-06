Apple réinvente le MacBook Air avec un écran de 13,6 pouces et un processeur M2. Et maintenant, ils repoussent les limites avec l’Apple MacBook Air 15 pouces. Disponible dès maintenant, c’est une révolution portable à ne pas manquer.

Apple revisite son emblématique MacBook Air en lançant le MacBook Air 15 pouces. Ce nouveau modèle conserve le design et les performances appréciés de l’original, tout en offrant un écran de 15,3 pouces pour un confort accru. Malheureusement, il perd son attrait majeur : sa légèreté plume.

Lisez cet article pour découvrir notre avis sur le nouveau MacBook Air après l’avoir testé pendant un certain temps.

Présentation d’Apple MacBook Air 15 pouces

Caractéristiques techniques Processeur : Apple M2

Mémoire vive : 8 Go

Type de stockage principa l : SSD

Clavier retroéclairé : Oui

Pavé numérique : Non

Puce graphique : Intégrée

Technologie de l’écran : IPS

Taille d’écran : 15.3 pouces

Définition de l’écran : 2880 x 1864

Apple 2023 MacBook Air Portable avec Puce M2 : Écran Liquid Retina de 15,3 Pouces, 8 Go de RAM, 512 Go de Stockage SSD, caméra FaceTime HD 1080p. Comp IMMENSÉMENT GRAND, INFINIMENT ...

BOOSTÉ PAR LA PUCE M2 – Gagnez...

JUSQU’À 18 HEURES D’AUTONOMIE ...

GRAND ÉCRAN SPECTACULAIRE – L’... 1 829.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Face à la demande croissante des clients pour un MacBook grand format, Apple décide enfin de combler cette lacune. Ainsi, le nouveau MacBook Air 15 reprend le design du MacBook Air et intègre un écran de 15,3 pouces. Cela permet d’offrir une expérience confortable, tout en restant abordable et capable de gérer les tâches quotidiennes. À l’intérieur, on retrouve la même configuration que le MacBook Air 13 pouces : l’Apple Silicon M2 avec 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, associé à 8 Go de RAM unifiée et 256 Go de stockage.

De plus, cette nouvelle offre est proposée à un prix de 1 599 euros. Cela entraîne une baisse officielle des prix des modèles MacBook Air M1 et M2 de 13 pouces. Par conséquent, Apple répond efficacement aux besoins des utilisateurs en offrant une option plus grande tout en rendant les MacBook Air plus accessibles pour un plus grand nombre d’acheteurs. Ainsi, les clients à la recherche d’un MacBook doté d’un écran de taille confortable peuvent désormais trouver leur bonheur dans la gamme de produits Apple.

Apple MacBook Air 15 : conception

Le MacBook Air 15 conserve sa silhouette mince caractéristique, donnant une impression de légèreté malgré ses dimensions plus grandes. L’écran plus grand procure une expérience visuelle étonnante, surtout lorsqu’il est utilisé sur les genoux. Pourtant, le MacBook Air 15 demeure étonnamment silencieux grâce à son absence de ventilateur, tout en restant frais au toucher.

La caméra 1080p offre une qualité d’image satisfaisante, idéale pour les appels vidéo. L’encoche de la caméra est présente, comme sur le MacBook Air M2 de 13 pouces, mais elle s’intègre bien à l’affichage. Les ports disponibles sont identiques à ceux du modèle de 13 pouces, accompagnés d’une prise casque.

Les haut-parleurs, discrètement intégrés, laissent suffisamment d’espace autour du clavier. En dessous, se trouve un trackpad spacieux et réactif. Le clavier intègre le Touch ID, tandis que les ports (MagSafe et deux ports Thunderbolt) se trouvent sur le bord gauche, avec une prise casque sur le bord droit.

Cependant, il est décevant de constater la limitation du nombre de ports sur un ordinateur portable de 15 pouces. Un ajout de ports supplémentaires aurait été souhaitable pour offrir plus de connectivité. L’écran, bien qu’il ne soit pas équipé de la technologie mini LED, affiche une qualité visuelle excellente, adaptée aux films et aux jeux. Malgré quelques limitations, il offre une expérience utilisateur satisfaisante pour les tâches quotidiennes et les divertissements.

Test de performances

Apple propose le MacBook Air 15 avec le puissant SoC Apple Silicon M2, 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage, une configuration disponible exclusivement sur l’Apple Store. Cela dit, les performances du M2 sont désormais moins exceptionnelles par rapport à la concurrence. Bien qu’il surpasse le processeur basse consommation Intel Core i7-1355U du ZenBook S13 Oled, AMD conserve l’avantage avec son Ryzen 7 6800U présent dans l’Acer Swift Edge, et devrait creuser l’écart avec les Ryzen 7040U à venir, comme le modèle Asus ROG Ally. L’Apple M2 bénéficie d’un avantage significatif : une consommation minimale qui permet de se passer de ventilateur. Cet exploit est encore impossible sur les PC Windows.

Nous avons également testé le jeu Shadow of the Tomb Raider sur le MacBook Air 15. Avec le préréglage très haut en résolution 1920 x 1200 pixels, le MBA 15 atteint en moyenne 16 images par seconde. Pour une expérience fluide et confortable, il est nécessaire de réduire les paramètres graphiques. Le SSD de 512 Go intégré dans notre modèle offre des débits de lecture et d’écriture plafonnant à 3 Go par seconde, ce qui est largement suffisant pour une utilisation quotidienne.

L’écran du MacBook Air 15

Le MacBook Air 15 offre un écran spacieux avec des bordures fines et une encoche pour la caméra. La résolution de 2 880 x 1 864 pixels sur un écran de 15,3 pouces offre un affichage agréable avec une option de définition plus élevée. Il permet d’utiliser facilement plusieurs applications et offre une lisibilité exceptionnelle pour des tâches créatives. La luminosité de l’écran est bonne, bien que parfois on puisse avoir besoin de l’ajuster dans des environnements lumineux. Le contraste est satisfaisant, mais pas aussi élevé que les écrans mini-LED des modèles Pro. Néanmoins, l’écran reste d’une qualité globalement excellente et les couleurs sont précises avec un Delta E de 1,82.

Le MacBook Air 15 séduira ceux qui cherchent un boîtier et un écran plus grands que le modèle 13 pouces, offrant une expérience visuelle remarquable. Toutefois, en matière de performances, il ne se situe pas au sommet par rapport à la concurrence. Le SoC Apple Silicon M2 offre des performances comparables au MacBook Air 13 pouces, mais il a été rattrapé par les processeurs AMD et Intel. Malgré cela, le MacBook Air 15 reste plus performant que les options basse consommation d’Intel.

En bref, le MacBook Air 15 offre un superbe écran avec une excellente qualité d’image et une expérience utilisateur confortable. Les performances du processeur pourraient être améliorées pour rester compétitives face à la concurrence.

Audio

Pour offrir une expérience sonore immersive sur le MacBook Air 15, Apple intègre six haut-parleurs, soit deux de plus que sur le modèle de 13 pouces. Ils sont habilement placés entre le clavier et l’écran, permettant à l’écran de servir de surface de réflexion pour une spatialisation sonore optimale. Le rendu audio est nettement supérieur à ce que l’on trouve généralement sur les ordinateurs portables, avec une large gamme de fréquences et des basses bien présentes. Comparé à l’ancien châssis avec des haut-parleurs de chaque côté du clavier, la scène stéréophonique est légèrement moins large. En plus de cela, les basses perdent en intensité à mesure que le volume augmente.

La sortie casque est également de haute qualité, offrant un niveau de sortie suffisant pour alimenter des casques à impédance élevée, une dynamique élevée et une distorsion pratiquement inexistante. En résumé, le MacBook Air 15 offre une expérience sonore exceptionnelle grâce à ses six haut-parleurs soigneusement positionnés, avec une gamme sonore étendue et des basses puissantes. La sortie casque assure une performance audio irréprochable, offrant un plaisir d’écoute optimal, que ce soit par les haut-parleurs intégrés ou avec un casque.

Clavier, webcam, connectique : rien ne change

Le clavier Magic du MacBook Air 15 est situé juste en dessous de l’écran. Il offre une sensation de frappe ferme et agréable, avec une course courte et stable. Une fois de plus, Apple prouve son expertise dans la conception de claviers, offrant une expérience de frappe plaisante qui ne doit pas être négligée sur un ordinateur portable. Le clavier est rétroéclairé, ce qui le rend utilisable de jour comme de nuit. Il comprend une touche Esc bien intégrée et une large bande de touches de fonction pour régler le son, la luminosité et invoquer Siri.

En haut à droite, le bouton Marche/Arrêt est accompagné du lecteur d’empreintes digitales Touch ID. Ce dernier permet non seulement de déverrouiller votre session, mais aussi de valider les paiements en ligne et d’éviter la saisie fréquente du mot de passe. Il est légèrement agaçant que le bouton Fn invoque par défaut la fenêtre des emojis sur tous les Mac. Juste en dessous du clavier, se trouve un pavé tactile spacieux qui correspond à la taille de l’écran. Il permet de réaliser facilement des gestes multitouch, comme le zoom, le balayage et le clic à pression légère. Le pavé tactile reste l’un des moyens de contrôle privilégiés sur un ordinateur portable, et Apple excelle dans ce domaine.

En ce qui concerne la connectique, elle reste minimaliste et inchangée. D’un côté, on retrouve deux ports Thunderbolt 4 (USB-C). De l’autre côté, il y a un seul port mini-jack. On aurait apprécié la présence d’un port USB-C supplémentaire du côté droit pour faciliter la recharge lorsque la prise électrique est éloignée et située à droite. L’absence de ports USB-A est compréhensible, car cette norme est progressivement abandonnée depuis plusieurs années.

Autonomie

Le MacBook Air 15 a des dimensions de 34 x 23,7 cm avec une épaisseur de seulement 1,15 cm. Malgré sa taille, il reste facilement transportable dans n’importe quel sac à dos ou sacoche. Il ne pèse que 1,5 kg et le chargeur de 35 watts, ne pèse que 187 g. La batterie de 66,5 Wh offre une autonomie annoncée de 18 heures en lecture vidéo. Lors de nos tests, avec une luminosité de 200 cd/m² sur Netflix via le navigateur Chrome, le MacBook Air 15 a tenu exactement 18 heures et 5 minutes. Cette performance remarquable démontre l’efficacité de la puce M2 et sa capacité à gérer facilement la lecture vidéo.

Apple MacBook Air 15 : notre verdict

Le MacBook Air 15 comble un vide laissé par la disparition des MacBook classiques. Il reprend la formule gagnante du MacBook Air et l’applique à un grand format. Bien qu’il perde un peu de sa légèreté caractéristique, le MacBook Air 15 conserve tous les avantages des MacBook : un écran parfaitement calibré, une finition irréprochable et une autonomie remarquable. Toutefois, une plus grande variété de connectiques aurait été un véritable plus.

Autonomie jusqu’à 18 heures

Grand écran de 15,3 pouces

Le processeur M2 reste rapide

Il y a très peu de ports pour sa taille

Le stockage de 256 Go est limité et un peu lent

Apple 2023 MacBook Air Portable avec Puce M2 : Écran Liquid Retina de 15,3 Pouces, 8 Go de RAM, 512 Go de Stockage SSD, caméra FaceTime HD 1080p. Comp IMMENSÉMENT GRAND, INFINIMENT ...

BOOSTÉ PAR LA PUCE M2 – Gagnez...

JUSQU’À 18 HEURES D’AUTONOMIE ...

GRAND ÉCRAN SPECTACULAIRE – L’... 1 829.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Design et Ergonomie - 9.6 Qualité du son - 9.5 Rapport Qualité / Prix - 9.3 9.5 Design et Ergonomie : Design très fin, finitions impeccables. Qualité du son : La sortie casque et les haut-parleurs sont excellents. Rapport Qualité / Prix : Prix très attractif pour un produit de bonne qualité. User Rating: Be the first one !