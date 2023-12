Tesla vs BMW : quelle marque de voiture électrique est faite pour vous ? 

Vous envisagez d’acheter une voiture électrique, mais vous n’arrivez pas à vous décider entre les deux grandes marques : Tesla vs BMW ? Profitez de ce comparatif pour vous aider à faire le bon choix.

Les voitures électriques ont révolutionné l’industrie automobile ces dernières années, offrant une alternative écologique et innovante aux moteurs à combustion traditionnels. Dans ce domaine, deux noms résonnent particulièrement fort : BMW vs Tesla. Choisir entre ces deux marques prestigieuses peut être un défi, car chacune propose une gamme impressionnante de modèles aux caractéristiques uniques. Dans cet article, découvrez leurs principales différences.

Le prix : un critère de choix décisif

Lorsqu’il s’agit d’acheter une voiture, le prix compte parmi les facteurs décisifs. À ce titre, BMW et Tesla proposent tous deux une large gamme de voitures électriques avec des fourchettes de prix étendues.

Chez BMW, les prix vont de 50 438 euros pour des modèles comme la série 3 à plus de 158 200 euros pour la série 7 haut de gamme. La marque allemande offre ainsi une diversité qui répond aux préférences budgétaires des différents consommateurs. Tesla, pour sa part, propose aussi des modèles allant de 42 990 euros pour la Model 3 et jusqu’à plus de 99 990 euros pour des options telles que la Model S.

En termes de prix, BMW et Tesla proposent toutes deux des options pour différents budgets. Cependant, Tesla a souvent été perçue comme plus abordable pour les modèles d’entrée de gamme.

BMW vs Tesla : autonomie et infrastructure de recharge

Sur ce deuxième critère de choix, Tesla brille, et ce, depuis longtemps. En fait, ses modèles, comme la Model S, offrent une autonomie impressionnante de 652 km en une seule charge. En revanche, les BMW i3 et iX5 ne couvrent que de 154 km à 305 km.

Par ailleurs, l’infrastructure de recharge est une autre considération majeure. Tesla a mis en place un vaste réseau de compresseurs dans le monde entier, facilitant les voyages longue distance. Quant à BMW, la marque utilise une combinaison de réseaux publics. Elle propose des solutions de recharge à domicile. Cependant, le réseau de compresseurs de Tesla reste inégalé en termes de rapidité et de commodité.

Le confort BMW vs la performance électrique exceptionnelle de Tesla

Les performances d’une voiture se mesurent souvent en termes d’accélération, de maniabilité et de sensations de conduite. À ce titre, BMW, dont la réputation n’est plus à faire dans le domaine de l’automobile, excelle dans le confort de conduite, la précision de la direction et le plaisir de conduire. D’ailleurs, les voitures électriques BMW, telles que la série 3 et la série 5, offrent une expérience de conduite sportive et un confort haut de gamme.

Tesla, quant à lui, se démarque par ses performances électriques. Ses différentes gammes, notamment la Model S Plaid, sont réputées pour leurs accélérations impressionnantes grâce à la puissance instantanée des moteurs électriques. L’absence de transmission traditionnelle garantit une accélération fluide et sans à-coups.

De même, les moteurs électriques de Tesla fournissent un couple instantané, propulsant les conducteurs à une vitesse fulgurante dès qu’ils appuient sur l’accélérateur.

Du coup, comme les deux marques offrent des performances exceptionnelles, le choix entre BMW et Tesla dépend des préférences en termes de style de conduite.

Technologie : iDrive de BMW contre l’écran tactile vertical de Tesla

En matière de technologie embarquée, Tesla joue souvent le rôle de pionnier. Les écrans tactiles verticaux, souvent appelés « tablettes Tesla », sont au cœur de l’expérience utilisateur. En effet, ces écrans contrôlent la plupart des fonctions du véhicule, de la navigation aux médias en passant par les réglages de la climatisation. Les mises à jour logicielles en direct constituent un autre atout majeur. En fait, elles permettent aux conducteurs de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations. Et ce, sans avoir à se rendre chez un concessionnaire.

En outre, le système Autopilot de Tesla, même s’il ne permet pas une conduite entièrement autonome, offre des fonctions avancées d’aide à la conduite.

Face à Tesla, BMW ne lésine pas sur la technologie. Son système d’infodivertissement iDrive a été apprécié pour son interface conviviale. Ses voitures électriques disposent d’une gamme complète de fonctions d’aide à la conduite. Notamment l’alerte anticollision, le freinage d’urgence automatique et le régulateur de vitesse adaptatif.

La navigation, la connectivité des smartphones via Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que les dispositifs de sécurité avancés font partie de cet écosystème technologique.

La BMW iX, le SUV électrique de la marque, intègre les toutes dernières technologies BMW. Avec des écrans tactiles haute résolution, des commandes gestuelles et la réalité augmentée pour la navigation, l’iX embrasse pleinement l’avenir numérique.

Design intérieur et extérieur : élégance ou minimalisme

Le design dépend des préférences personnelles, et BMW et Tesla offrent des esthétiques distinctes. BMW fait souvent référence à l’élégance sportive. En fait, sa célèbre calandre à double haricot constitue un élément emblématique de la marque. Elle ajoute une touche d’audace à chaque modèle. Les lignes sculptées, les phares LED distinctifs et les éléments aérodynamiques contribuent à créer des véhicules qui allient sportivité et luxe.

À l’intérieur, les habitacles BMW respirent le luxe. Des matériaux de haute qualité, des sièges confortables et une disposition centrée sur le conducteur créent une expérience de conduite raffinée.

Tesla, en revanche, adopte un minimalisme moderne. En effet, le bouclier avant épuré et sans calandre est emblématique des véhicules électriques de la marque. Quant aux poignées de porte affleurantes, elles contribuent à l’aérodynamisme de l’ensemble.

À l’intérieur, l’habitacle de Tesla se montre épuré et ouvert. Le grand écran tactile attire l’attention, créant une interface futuriste. L’absence de boutons physiques crée une atmosphère épurée qui met l’accent sur la technologie.

BMW et Tesla : quelle marque de voiture électrique choisir ?

Le choix entre BMW et Tesla dépend d’un certain nombre de facteurs. Notamment le budget, les préférences personnelles et l’utilisation prévue de la voiture. Pour ceux qui recherchent une expérience de conduite sportive, un intérieur luxueux et une marque reconnue, BMW peut être le choix idéal. En revanche, les utilisateurs qui préfèrent des performances électriques exceptionnelles, une grande autonomie et des caractéristiques technologiques de pointe peuvent opter pour Tesla.

Par la suite, il faut prendre en compte des habitudes de conduite, l’infrastructure de recharge disponible dans votre région et votre engagement en faveur de la durabilité environnementale. Chacune de ces marques offre une expérience unique, et le choix final dépend de vos besoins et de vos préférences.

Que vous soyez attiré par l’élégance sophistiquée de BMW ou par la modernité électrique de Tesla, les deux marques offrent des expériences uniques sur la route. La route vers le futur électrique est entre vos mains.