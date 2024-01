[CES] – UNISTELLAR redéfinit l’exploration astronomique avec ces télescopes

UNISTELLAR redéfinit l’expérience astronomique avec le lancement de sa gamme révolutionnaire de télescopes intelligents, ODYSSEY. Cette dernière sera dévoilée lors du CES Las Vegas 2024. Ces télescopes innovent en rendant l’exploration de l’espace accessible à tous, même en milieu urbain.

La révolution ODYSSEY

Avec ODYSSEY, UNISTELLAR propose une nouvelle ère d’observation céleste. La gamme ODYSSEY élimine les barrières pour permettre à chacun de vivre l’émerveillement cosmique. Laurent Marfisi, co-fondateur et directeur général d’UNISTELLAR, souligne que l’ODYSSEY ouvre les portes de l’immensité spatiale à tous les amateurs. Cela transformera chaque nuit d’observation en une aventure cosmique.

Innovations technologiques essentielles

L’ODYSSEY intègre deux avancées technologiques majeures. La Nikon High Precision Optics, co-développée avec Nikon, révolutionne l’observation astronomique en éliminant les ajustements manuels. Ce qui fait de ce télescope le premier à miroir de sa catégorie. Le Stellar Autofocus garantit une netteté parfaite lors de l’exploration des objets célestes lointains grâce à une mise au point automatisée.

Guide vers les profondeurs célestes

Grâce à la Multi-Depth Technology brevetée, l’ODYSSEY peut passer sans effort de l’observation des planètes voisines à la contemplation des galaxies lointaines. Ce télescope léger et compact se distingue également par son design épuré et son application UNISTELLAR. Il transforme par conséquent les smartphones et tablettes en compagnons célestes intelligents.

Disponibilité immédiate

La gamme ODYSSEY est disponible en deux modèles. L’ODYSSEY, à 2 499 euros, offre une expérience immersive à travers les appareils mobiles. L’ODYSSEY PRO, à 3 999 euros, va encore plus loin avec l’oculaire électronique Nikon Eyepiece Technology. Pour les explorateurs audacieux, l’ODYSSEY PRO Red Edition, à 4 499 euro, allie toutefois technologie et esthétique révolutionnaire.

Où trouver l’ODYSSEY

Les télescopes ODYSSEY et ODYSSEY PRO sont disponibles dès maintenant sur Unistellar.com, ainsi que chez la FNAC, Nature & Découvertes et Amazon.fr. Pour une expérience en direct, UNISTELLAR présentera sa gamme au CES Las Vegas 2024 du 9 au 12 janvier, aux côtés de son partenaire Nikon (stand LVCC, Central Hall – 18724).

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.