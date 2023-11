Profitez d’une réduction d’Unistellar pour Black Friday

Black Friday, l’odyssée spatiale à portée de main

Allez hop! Ouvrez grand vos yeux petits et grands astronomes ! Envie d’une escapade interstellaire sans quitter le plancher des vaches ? Marseille et San Francisco, le 14 Novembre 2023. Unistellar, ces génies qui ont inventé les télescopes intelligents, vous lancent un défi irrésistible à l’occasion du Black Friday. Oh oui, leurs merveilles stellaires sont disponibles avec une remise astronomique dépassant les -20%. Tiens, ça veut dire du blé en moins, 600 Euro tout rond sur l’eQuinox 2 et 800 Euro pour l’eVscope 2.

Unistellar a mis au point des télescopes comme vous n’en avez jamais vu ! Portables, connectés, intelligents et pas du tout compliqués à utiliser. Vous pensiez que devenir un astronome haut de gamme était réservé à quelques érudits? Detrompez-vous! Grâce à eux, vous toucherez les étoiles en quelques minutes même depuis le canap’ de votre loft en plein cœur de la jungle urbaine!

Mais arrêtez tout: avez-vous entendu parler de la Deep Dark Technology? Fruits d’une imagination débordante, ces ingénieurs ont réussi à mettre sur pied une technologie qui stoppe net l’éclat artificiel de la ville, permettant aux habitants d’admirer le ciel nocturne comme il y a des millénaires. De la nébuleuse de la Lyre aux teintes éblouissantes de bleu, vert et rouge, à la galaxie du Cigare, située à une distance décoiffante de 11,4 millions d’années-lumière. Incroyable, non?

Du choix, il y en a pour tous les goûts

Et ces petits génies n’ont pas fait les choses à moitié! Ils vous proposent deux bijoux à la pointe de la technologie : l’eQuinox 2 et l’eVscope 2. Il faut dire qu’Unistellar n’en est pas à son coup d’essai dans l’innovation, leur CV brille de deux prix CES Innovation Awards pour la catégorie « Digital Imaging » et « Tech for a Better World ». Non mais allô??!!

Zoom sur eQuinox 2

Devenez maître de l’univers avec le télescope eQuinox 2. Grâce à lui, vous parcourrez en deux minutes seulement les planètes et les constellations. Même dans les coins les plus lumineux de votre jungle urbaine, sa technologie est capable de réduire la pollution lumineuse pour vous fournir une vue imprenable de l’espace. Des étoiles filantes aux comètes, plus rien n’échappera à votre regard.

Offre Black Friday : eQuinox 2 seulement 1899 Euro au lieu de 2499 Euro (-24%)

Zoom sur eVscope 2

Pour les plus curieux, l’eVscope 2 offre le grand spectacle! Ce télescope astucieux est le chef d’orchestre de vos soirées d’observation. Conçu avec Nikon, son oculaire électronique vous offre une vision d’expert de l’espace, intensifiant chaque détail et chaque couleur de manière stupéfiante.

Offre Black Friday : eVscope 2 seulement 3699 Euro au lieu de 4499 Euro (-21%)

Fini les soirées moroses! Redécouvrir les étoiles n’a jamais été aussi simple et aussi fun. À vos télescopes! Les étoiles, c’est ici et maintenant, et le tout avec une remise vertigineuse. Qui aurait cru atteindre l’infini et au-delà avec une super offre Black Friday?

Communiqué de presse du 14 Novembre 2023