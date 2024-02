Samsung déploie son IA révolutionnaire sur d’ancien téléphones Galaxy : voici la liste

Vous avez une version antérieure d’un téléphone Galaxy ? Voici les fonctionnalités IA que Samsung vous réserve pour continuer à profiter pleinement de votre smartphone.

Samsung apporte ses fonctionnalités Galaxy AI à plus d’appareils grâce à une nouvelle mise à jour One UL 6.1 qui arrivera fin mars. Les fonctionnalités arrivent sur la série Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5 et Z Flip5, ainsi que sur la Tab S9 Ultra, la Tab S9+ et la Tab S9. De quoi se frotter les mains ou presque !

Les anciennes versions de Galaxy auront droit aussi à leur part d’IA !

Bien que les fonctions d’IA aient d’abord été introduites pour la série Galaxy S24, elles seront bientôt disponibles pour un plus grand nombre d’utilisateurs de Samsung. Étant donné que presque toutes les entreprises technologiques introduisent et développent leurs fonctionnalités basées sur l’IA, il est logique que la marque sud-coréenne rende ses fonctionnalités plus largement accessibles.

Ancien téléphone Galaxy : voici les fonctionnalités IA que Samsung va leur doter

Avec cette prochaine mise à jour, les utilisateurs auront accès à la fameuse fonction « Circle to Search » de Google. Cette dernière permet entre autres d’effectuer des recherches à partir de n’importe quel endroit de leur téléphone en faisant des gestes tels qu’encercler, surligner, gribouiller ou tapoter.

Une autre fonctionnalité IA Samsung appelée « Live Translate » fournira des traductions vocales et textuelles pour les appels. Cela permettra également aux utilisateurs d’avoir accès à une fonction « Interpreter ». Cet outil va également générer des traductions textuelles pour les conversations en direct.

Outre cela, l’ancien téléphone Galaxy de Samsung sera également doté de « Chat Assist », une fonction IA qui permet d’ajuster le ton des messages. Rien qu’avec le clavier Samsung, vous pourrez bénéficier de la traduction instantanée de vos textes en 13 langues.

D’autres fonctions « tout beau, tout chaud » pour un usage quotidien

Les utilisateurs d’ancien téléphone Galaxy ne seront pas en reste en matière d’IA puisque Samsung leur offre l’opportunité d’utiliser « Note Assist ». Cette fonction permet de générer des résumés et de traduire des notes, tandis qu’une fonction « Browsing Assist » leur fournira des résumés rapides d’articles d’actualité.

En ce qui concerne les nouvelles capacités d’édition, les utilisateurs pourront utiliser la fonction « Generative Edit » pour redimensionner, repositionner et réaligner les objets dans les photos. De plus, la fonction « Suggestion d’édition » vous aidera à peaufiner rapidement vos photos.

Une autre fonction, le « Ralenti instantané » générera des images supplémentaires pour les vidéos au ralenti afin de mieux capturer les instants. Ces anciens smartphones Galaxy recevront cette nouvelle fonctionnalité pour que vous puissiez immortaliser chaque moment de votre vie dans des photos et des vidéos aussi captivantes les unes que les autres. De quoi réveiller votre âme d’artiste !

