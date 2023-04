Samsung Galaxy Watch 6 : Une belle surprise en réserve !

La Samsung Galaxy Watch 6 réserve est une grande surprise. Avec un nouveau processeur Exynos en vue, la montre connectée de la marque coréenne fait de nouveau parler d’elle, car ses nouveaux modèles vont en surprendre plus d’un.

Une nouveauté en perspective

Si le calendrier de Samsung ne change pas, les modèles qui suivront la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro pourraient être dévoilés au mois d’août 2023. La sortie de la Samsung Galaxy Watch 6 créera donc une surprise générale !

Cette nouvelle montre de la gamme Samsung Galaxy serait équipée d’un nouveau processeur selon SamMobile. Il s’agit de l’Exynos W980. Il est 10% plus rapide que la puce Exynos W920 qui équipait les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 4.

Ce processeur est plus performant et consomme moins d’énergie selon cette même source. Par conséquent, cette montre sera l’outil idéal pour les personnes voulant que leur smartwatch soit pourvue d’une plus grande autonomie. Utilisant un processeur ayant une architecture de 5 nanomètres, ce bijou de technologie surpassera sûrement ses prédécesseurs.

Samsung Galaxy Watch 6, entre surprise et raffinement

Il n’est généralement pas bon de prêter attention aux rumeurs. Sauf que SamMobile est fiable en ce qui concerne les actualités provenant de chez Samsung. La Galaxy Watch 5 utilisait le même processeur que la Galaxy Watch 4. Donc, il est fort probable qu’il y ait une mise à jour cette année dans ce domaine.

Étant donné que le nom « Samsung Galaxy Watch 6 » a déjà fuité, les nouveaux modèles de smartwatch se prénommeront donc respectivement : « Galaxy Watch 6 » et « Galaxy Watch 6 Classic ». Celle qui sera dotée de l’option Classic aurait soit disant un design retro. Et elle sera pourvue d’une option qui se trouvait sur les Galaxy d’autant pour plus de raffinement.

Puis, ces nouveaux bracelets connectées auront également un écran plus fin. Et leurs batteries dureront plus longtemps que celles de leurs précurseurs. Devant être lancées en même temps que le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5, la surprise que provoquera la sortie du Samsung Galaxy Watch 6 sera donc à découvrir.

Des appareils plus rapides, mais des prix encore inconnus

Afin de faire concurrence à la Google Pixel Watch, le géant coréen Samsung a donc redoublé d’efforts en ayant créé la surprise en ce qui concerne le Samsung Galaxy Watch 6 et en ayant réajusté les options de la smartwatch Wear OS.

Non seulement ces appareils seront plus rapides à utiliser. Mais des améliorations esthétiques bien pensées raviront les fans de la Galaxy Watch ! Et oui, il s’agit bel et bien du retour de la lunette rotative qui contribuait autrefois à définir l’identité de la gamme.

Par ailleurs, si la Samsung Galaxy Watch 5 était vendue entre 279.99 et 499 dollars. Tandis que ce même modèle version Pro coûtait 449.99 et 799.99 dollars au lancement. Il sera donc intéressant de voir comment les deux nouvelles smartwatches se positionneront en termes de prix.

Toutefois, en termes de surprise, il ne faut pas s’attendre à ce que la Samsung Galaxy Watch 6 soit équipée d’un projecteur intégré. Même si cette fonctionnalité n’est pas à exclure, elle le sera à un moment ou à un autre dans un autre appareil. Tenez-vous donc informé !