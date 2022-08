Sur ordre de Dieu : l’histoire vraie derrière la série Disney Plus

La série Sur Ordre de Dieu retrace une histoire vraie d’événements troublants qui ont conduit à la mort de Brenda Lafferty et de sa petite fille Erica.

Cette série relate les événements qui ont poussé les deux frères mormons à commettre l’irréparable en 1984. Brenda Lafferty, 24 ans, et sa fille de 15 mois, Erica, ont été brutalement assassinées dans leur maison. Les assassins avancent le fait que leur acte aurait été commandité par Dieu lui-même.

Sur Ordre de Dieu, une série basée sur une histoire vraie

Le violent double assassinat qui a inspiré cette série de Disney+ est détaillée par Jon Krakauer dans son livre de 2003. Under the Banner of Heaven : A Story of Violent Faith explore également l’histoire de la religion mormone et ses diverses factions radicales.

Brenda voulait devenir présentatrice de nouvelles télévisées. Elle a été retrouvée baignant dans une mare de son propre sang par son mari Allen, alors qu’elle avait été étranglée et poignardée. Ce dernier était à son travail lors du terrible incident. Leur fillette Erica a aussi été retrouvée poignardée dans son berceau. Les frères d’Allen Lafferty, beaux-frères de Brenda et oncles d’Erica, Ron et Dan sont les meurtriers.

Les raisons motivant les actions meurtrières des frères Lafferty

Ron et Dan Lafferty appartenaient à l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ils en ont toutefois été excommuniés pour leurs opinions de plus en plus radicales. Ce qui les a poussés à créer leur propre secte : l’École des Prophètes en 1984.

Ils croyaient tous les deux à la polygamie et la pratiquaient encore malgré son illégalité aux Etats-Unis. Dans le cadre de leur nouveau mode de vie, ces frères ont imposé des mesures draconiennes à leurs familles. Ils les empêchaient d’interagir avec l’extérieur en dehors de leur présence.

Brenda a exprimé son aversion pour la polygamie et ses inquiétudes contre les mesures autoritaires des frères Lafferty. Ce qui a refroidi Allen qui, à la base, était intéressé par la secte de ses frères. Dianna, l’épouse de Ron, a finalement divorcé et déménagé dans l’état de Floride en emmenant ses six enfants avec elle. Ron accusa Brenda et la reconnut comme responsable de son divorce. Il croyait même qu’Erica deviendrait tout aussi méprisable que sa mère.

Après un mois de cavale, ces deux meurtriers ont finalement été rattrapés, reconnus coupables et condamnés à mort. Ron est toutefois mort de causes naturelles à la prison d’État de l’Utah en 2019. Quant à Dan, il purge encore sa peine d’emprisonnement à perpétuité à la prison d’Etat de l’Utah. L’Ordre de Dieu est basé sur cette histoire vraie.