Superman & Lois : pourquoi il ne faut pas espérer un crossover avec l’Arrowverse

La série Superman & Lois ne comportera aucun crossover avec l’Arrowverse, ce qui tire un trait sur une tradition solidement ancrée. Voici les raisons confirmant cela.

Le showrunner de Superman & Lois, Todd Helbing, confirme que la série exclut tout croisement avec l’univers Arrowverse. Pour justifier la logique, il explique que la série se déroulerait dans un univers complètement différent où Superman serait le seul héros. D’autres raisons motiveraient aussi cette décision.

Superman & Lois afficherait-elle quelques personnages d’Arrowverse ?

Todd Helbing n’a pas complètement exclu cette possibilité. Il a cependant souligné que cela implique de nouvelles versions d’univers alternatifs de personnages déjà établis. Cela a d’ailleurs déjà eu lieu dans la saison 2 lorsque David Ramsey a dépeint une incarnation différente du John Diggle dans la série Arrow. A l’époque, Helbing a confirmé qu’il s’agissait d’un Diggle différent de celui auquel les fans étaient habitués. Il a notamment cité la coiffure et la barbe de Ramsay comme preuve.

Helbing a aussi précisé que cette même approche s’appliquerait si Supergirl jouée précédemment par Melissa Benoist) apparaissait dans les prochaines saisons de Superman & Lois. Ce serait une histoire vraiment différente. Ce ne serait donc pas la même Supergirl de l’Arrowverse. On aurait droit à une autre version et à une nouvelle trame de fond. Il en a notamment été ainsi avec Lucy, le général Lane et John Diggle. C’étaient des sosies, mais l’histoire était complètement différente.

Le showrunner a d’ailleurs expliqué comment et pourquoi Superman & Lois ont quitté le monde de l’Arrowverse dans une de ses interviews. Il a également noté que la série avait déjà minimisé initialement les éléments d’univers partagés. Cela a été fait pour rendre la saison 1 plus accessible aux nouveaux téléspectateurs. Superman & Lois se sont donc déconnectés de plus en plus de l’Arrowverse durant ses deux premières saisons. Il devient donc de plus en plus sensé de réaliser la troisième saison sur une autre planète.

Notez qu’aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour la saison 3 de Superman & Lois. Quant aux deux premières saisons, elles sont toutes les deux disponibles sur Salto.