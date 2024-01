[BON PLAN] – Optimisez votre expérience informatique avec l’UGREEN Revodok Pro 209

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, la connectivité et la productivité sont essentielles. La station d’accueil UGREEN Revodok Pro 209 offre une solution complète pour répondre à ces besoins. Avec ses 9 ports polyvalents, elle vous permet de connecter facilement tous vos appareils et d’optimiser votre espace de travail.

Bénéficiez d’une remise de 50 euros

Votre expérience informatique n’a jamais été aussi complète grâce à la station d’accueil USB C 9 en 1 UGREEN Revodok Pro 209. Vous pouvez désormais profiter de cette technologie exceptionnelle avec une réduction de 25%. Ce qui fait passer de 199,99 euros à seulement 149,99 euros, soit une économie de 50 euros, TVA incluse.

De plus, vous avez la possibilité de payer en 4 fois pour plus de flexibilité. Et ce n’est pas tout, la livraison est GRATUITE et prévue pour le samedi 3 février. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle pour enrichir votre expérience informatique !

Tout ce qu’il faut savoir sur l’UGREEN Revodok Pro 209

9 en 1 extension pour une productivité maximale

La station d’accueil UGREEN Revodok Pro 209 offre une polyvalence inégalée avec ses 9 ports essentiels. Elle comprend 2 ports HDMI, 2 ports DisplayPort, un port USB C de charge Power Delivery 100W, un port USB C 3.2 Gen2 10Gbps, 2 ports USB A 3.2 Gen2 10Gbps et un port Ethernet Gigabit.

Cette station d’accueil est un véritable hub multifonctionnel qui répondra à tous vos besoins en matière de connectivité.

Double écran 4K@60Hz pour une productivité optimale

Avec 2 ports HDMI et 2 ports DisplayPort 4K@60Hz, la station d’accueil UGREEN Revodok Pro 209 vous permet de connecter deux moniteurs 4K@60Hz à votre MacBook. Vous pouvez ainsi effectuer du multitâche de manière fluide et efficace, tout en profitant de la qualité d’image exceptionnelle que vous méritez.

Elle prend également en charge la fonction MST (Multi-Stream Transport) sous le système macOS pour une expérience encore plus immersive.

Transfert de données ultra-rapide à 10Gbps

Les 3 ports USB 3.2 Gen2 de la station d’accueil USB C offrent un transfert de données ultra-rapide à 10 Gbps. Vous pourrez transférer un fichier de 10 Go en un peu plus de 16 secondes, ce qui est plus rapide que l’USB 3.0 standard. Cela signifie que vous pouvez également gérer vos fichiers et données de manière plus efficace que jamais.

Charge USB C power delivery 100W

Le port USB C PD 100W du UGREEN Revodok Pro 209 vous permet de charger rapidement votre ordinateur portable jusqu’à 85W. Vous n’aurez plus besoin d’un énorme chargeur. Ce qui vous permet de gagner de l’espace tout en bénéficiant de la puissance de charge dont vous avez besoin.

Compatibilité universelle pour plus de possibilités

Cette station d’accueil USB C est compatible avec une large gamme d’ordinateurs portables et de périphériques. Y compris les MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Dell XPS, Surface Pro et bien plus encore. Cependant, veuillez noter qu’elle n’est pas compatible avec les plateformes vidéo telles que Netflix ou Hulu.