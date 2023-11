Starlink interdit en France ? Pourquoi la société d’Elon Musk pourrait plier bagages

Starlink, le service d’internet par satellite lancé par l’entreprise SpaceX d’Elon Musk, pourrait être interdit en France. En effet, elle n’a pas obtenu toutes les autorisations nécessaires pour exercer son activité dans l’hexagone. À l’avenir, cette irrégularité administrative pourrait entraîner des conséquences graves pour Starlink.

Les avertissements de l’Anssi

L’Anssi, l’agence en charge de la sécurité des systèmes d’information, a récemment confirmé cette information. Dans sa prise de parole sur Starlink, l’agence a averti que l’entreprise pourrait être interdite en France. Par ailleurs, cela arrivera dans quelques semaines si les problèmes administratifs ne sont pas résolus rapidement.

Des démarches complexes et une impasse administrative

Cette situation ne se limite pas à une simple formalité administrative. En effet, les autorités françaises n’ont pratiquement jamais eu de contact avec les responsables de Starlink. De plus, ces derniers ne montrent aucun signe de coopération.

Face à cette impasse, le Commissariat aux Communications Électroniques de Défense, le CCED, a pris en main le dossier. Il a pour objectif d’accélérer les démarches en cours pour que Starlink soit interdit en Frane.

Une potentielle amende record

Si le CCED prouve que Starlink a évité les demandes des autorités françaises, l’Arcep pourrait imposer la plus grande amende de son histoire à Starlink. Cela serait dû au non-respect des normes et à l’absence de transparence de l’entreprise. Selon la loi, cette amende pourrait atteindre 3 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, soit 1,4 milliard de dollars.

Starlink : Une solution précieuse en France

Pourtant, Starlink est une solution très précieuse en France. Effectivement, depuis son arrivée il y a deux ans, le service a réussi à s’implanter dans de nombreux foyers français. Cette connexion par satellite est particulièrement utile pour les personnes en déplacement constant.

Cela inclut les voyageurs en van ou les gens du voyage. De plus, elle est essentielle pour les individus vivant dans des « zones blanches », comme les montagnes françaises. Dans ces régions pyrénéennes ou alpines, l’accès à internet rapide et fiable est limité. Dans ces régions, Starlink représente la seule solution viable et s’il est interdit, cela aurait de graves conséquences.

L’incertain avenir de Starlink en France

Il est peu probable que le réseau Starlink soit complètement interdit en France. Aussi, il est fort probable que Starlink corrigera rapidement la situation avec les autorités françaises. Cela lui permettra de maintenir son service opérationnel dans les mois à venir.

Néanmoins, l’incertitude demeure quant à l’avenir de ce service, en raison des défis administratifs auxquels il est confronté dans le pays.