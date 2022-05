Les ordinateurs portables gamers mentent, et personne ne s’en soucie

Bien que les cartes graphiques des ordinateurs portables gamers portent des mentions définies par AMD et Nvidia, les performances d’une même carte peuvent drastiquement varier.

AMD et Nvidia permettent aux constructeurs d’ordinateurs portables gamers comme Alienware, Razer et ROG de choisir la puissance alimentant leur GPU. Chaque ordinateur portable a en effet son propre objectif et il est logique d’en tenir compte à chaque fois. Le souci est que la différence de puissance peut engendrer des pertes massives de performances. Il n’y a pas assez de contrôle pour forcer les fabricants d’ordinateurs portables à étiqueter clairement leur GPU.

Le souci de la différence de performances entre les ordinateurs portables gamers

Considérez deux ordinateurs portables possédant des spécifications identiques. Le souci est que lors de l’utilisation réelle, ils peuvent afficher une différence de performances de l’ordre de 20%. Ces différences de performances constituent un véritable problème.

Nos confrères de Notebookcheck ont même rapporté qu’un GPU pour ordinateur portable RTX 3070 haute puissance pouvait surpasser un RTX 3070 Ti basse puissance. Que penser du fait que vous dépensez plus pour finalement découvrir que ce que vous avez acheté est moins performant que le modèle moins cher ?

Le Gigabyte Aero 16 et le Lenovo Legion 5i Pro dans 3DMark Fire Strike. Il y a une différence de performances de 9% entre ces deux ordinateurs portables gamers. Ce qui est très problématique étant donné que la machine Lenovo a un RTX 3070 Ti et que le Gigabyte a un RTX 3080 Ti. La machine de Lenovo a un processeur plus lent.

Le nom d’un GPU n’indique pas toujours sa puissance

Nvidia exige normalement que les fabricants d’ordinateurs portables notamment ceux gamers indiquent la quantité de puissance allouée au GPU. Toutefois, la plupart de ces fabricants n’indiquent pas les limites de puissance de leur GPU ; ils ne les répertorient même pas.

De même pour le TGP ou Total Graphics Power. Nvidia exige que les fabricants d’ordinateurs le répertorient depuis février 2021. Mais force est de constater que la plupart de ces fabricants ne se sont pas pliés à cette exigence.

Il est plus qu’indispensable que Nvidia et AMD exigent enfin que chaque fabricant d’ordinateurs portables gamers indique au moins le TGP. La réintroduction de l’esprit Max-Q serait également très pertinente. Il faudrait également penser à simplifier le système de nommage des GPU et des TGP qui était plus que déroutant par le passé.