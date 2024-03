Ces équipements transforment radicalement la confidentialité en communication

Toulouse, berceau d'innovations, accueille une révolution dans le domaine des communications avec Skyted. Cette entreprise émerge comme le leader incontesté des appels silencieux grâce à deux produits d'avant-garde : le masque Silent Mask et le casque Skyted 320.

Les dernières prouesses de Skyted

Silent Mask, une innovation pour les professionnels en mouvement

Le Silent Mask change la donne pour les travailleurs mobiles. Ce n'est pas un simple masque, mais une révolution acoustique permettant de mener des conversations claires et confidentielles en public. Il absorbe jusqu'à 80 % des fréquences vocales. Cela garantit certainement la confidentialité totale des échanges.

Skyted 320, la promesse d'appels sans perturbations

Le casque Skyted 320, actuellement en développement, se présente comme la future norme pour les communications en déplacement. Capable de permettre une conversation claire dans un environnement atteignant 65 dB, il offre une liberté inégalée aux utilisateurs. Par conséquent, ce casque permet des échanges fluides, sans nécessiter de parler fort.

Des technologies révolutionnaires au service de l'utilisateur

Skyted ne s'arrête pas à la réduction du bruit. Le Silent Mask présente une isolation phonique exceptionnelle, sans compromettre le confort grâce à sa ventilation optimisée. Il garantit non seulement la confidentialité mais aussi la clarté. Il préserve en même temps l'utilisateur des bruits extérieurs gênants.

Compatibilité et sécurité , priorités de Skyted

La compatibilité universelle avec les appareils et systèmes de communication fait du Silent Mask et du Skyted 320 des outils précieux pour tout professionnel. Ils s'adaptent à tous les environnements. Ils promettent ainsi une expérience utilisateur sans précédent, sécurisée à chaque appel.

Un engagement mondial pour des communications améliorées

Soutenu par des institutions prestigieuses, Skyted est sur la voie de redéfinir la communication mobile. Son engagement envers des appels confidentiels, silencieux et sécurisés place la startup au cœur de l'innovation technologique mondiale.

« Notre masque est idéal pour les travailleurs d'affaires et les voyageurs, partout où ils ont besoin d'avoir une conversation privée. Peu importe l'affluence du lieu public où ils se trouvent ils peuvent désormais parler en silence et avec l'assurance que personne à proximité ne peut entendre leur conversation. Notre nouveau casque apportera lui la possibilité de tenir des conversations fluides et discrètes dans des environnements bruyants. Deux innovations qui redéfinissent l'avenir des communications mobiles » explique Stéphane Hersen, CEO de Skyted.

Précommande et collaboration

Disponible pour précommande sur Ulule, Silent Mask invite à une nouvelle forme de communication. Skyted ouvre la voie à un futur où parler en public ne signifie plus compromettre la confidentialité ou la clarté. Pour plus d'informations, contactez leur équipe via La Toile des Médias.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.