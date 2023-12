Vous avez aimé Pax Massilia sur Netflix ? 5 autres séries que vous adorerez

Envie vous plonger dans le même univers qu’Oliver Marchal nous a introduit au cours de Pax Massilia ? Voici d’autres séries Netflix confectionnés dans la même étoffe pour assouvir votre désir de noirceur !

De Brésil en Turquie, en passant par le Sud de la France et Rome, voici une liste de séries qui vont vous tenir en haleine tout comme Pax Massilia l’a fait sur Netflix ! Découvrez comment une équipe de personnes, ardentes défenseurs de la loi se mettent en quatre pour réussir à résoudre des enquêtes criminelles et à faire triompher la justice.

Comment les méchants finissent toujours ou presque derrière les barreaux et comment ces séries peuvent transcender la magie de Noël, parfaites pour ces périodes de fêtes ! Alors, sans plus vous faire languir, voici des séries comme Pax Massilia diffusées sur Netflix et qui vous feront découvrir le côté le plus sombre de l’humanité, mais pas que…

Des séries étrangères semblables à Pax Massilia sur Netflix

Le code du crime

Première dans son genre, Le code du crime est une série policière brésilienne qui suit le parcours d’agents fédéraux qui ont pour mission de démanteler un réseau criminel qui sévit au Brésil et au Paraguay. Inspirée de faits réels, cette série diffusée sur Netflix aborde des sujets bien troublants et vous laissera découvrir les coulisses des enquêtes fédérales. C’est tout ce qui fait son charme !

Börü

Börü ou Loup en français est une série qui retrace la vie de forces spéciales turques. Ces derniers doivent faire face à des menaces internes et externes. Disponible depuis 2018 sur Netflix, elle fait un petit clin d’œil à notre groupe de policiers aux méthodes pas catholique qui traque les méchants dans Pax Massilia !

Bien que la série est plus ou moins orienteé vers la politique, les scènes d’action, à la fois spectaculaires que violentes, vont immerger le public en son cœur. Ces séquences seront adoucies par des moments de solidarités et de fraternité qui humaniseront la série.

Criminal : Allemagne

Profitez d’une bonne tasse de chocolat chaud en suivant cette série policière hors du commun. Criminal : Allemagne raconte le dilemme qu’une équipe d’enquêteurs doivent faire face au quotidien. Comment obtenir toutes les informations nécessaires pour boucler chaque affaire ? Et si pour y arriver, ils doivent enfreindre les règles et risquer le tout pour le tout… Il faut croire que les deux séries se ressemblent étrangement, surtout après avoir vu Pax Massilia sur Netflix !

Suburræterna

Rome n’est pas seulement le berceau de nombreuses civilisations. La ville est aussi un lieu où la corruption, la grande criminalité et la lutte pour le pouvoir règnent. Suburræterna raconte comment une équipe de policiers devra prendre le dessus sur tous ces problèmes. Ils vont devoir faire preuve d’ingéniosité pour éviter que tout ne s’embrasent. Si vous souhaitez vibrer dans un monde de chaos et d’injustice où le bien tente de vaincre le mal, vous êtes au bon endroit. Des séries semblables à Pax Massilia pour faire votre bonheur !

Séries françaises sembables à Pax Massilia sur Netflix

Caïd

Un petit tour à Marseille, ça vous dit ? Caïd saura vous assurer une expérience immersive au cœur de la cité au beau milieu d’une guerre entre gangs. Un cameraman et son réalisateur sont appelés pour filmer le clip de rap en pleine rue, sauf que les choses vont se déjantées. Ils vont être embarqués malgré eux dans une guerre de gangs.

Cassant toutes les codes des films de gangs classiques, Caïd vous montre un revers du décor souvent mal exploité. Le film sera tourner en « found footage » comme dans ces vieilles pellicules. De quoi faire toute la différence !