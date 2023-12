Pax Massilia sur Netflix : la fin expliquée et y aura-t-il une saison 2 ?

Vous avez raté la fin de Pax Massilia sur Netflix et vous souhaitez savoir si une deuxième saison sera en vue ? Les réponses à vos questions dans ce qui suit !

Après une première saison avec 6 épisodes qui ont tenu le public en haleine, Pax Massilia figure parmi les grands succès d’Olivier Marchal. Pour les cinéphiles qui ont adoré la série, il faut croire que la fin de Pax Massilia sur Netflix pourra annoncer sa suite. De quoi faire le bonheur des fans ! Mais avant cela, essayons de décrypter la fin de la première saison pour mieux comprendre la déroulée de l’histoire.

L’arrestation de Franck Murillo, la fin de Pax Massilia sur Netflix

Pour arrêter Franck Murillo, Lyes et son équipe ont fait preuve de subtilité. En effet, après que les rapports de la balistique ont inculpé Tarek pour la mort du petit Lucas Murillo, Lyes a décidé de tendre un piège à Franck en l’arrêtant. Le seul souci c’est que l’Indien avait été tué au cours de son arrestation.

Alors, pour faire sortir Franck de sa cachette, l’équipe a laissé croire que Tarek est toujours en vie. Ce dernier est tombé dans le piège, sauf qu’il a très vite compris qu’il est pourchassé mais c’était déjà trop tard. Lyes et ses collègues ont réussi à mettre la main sur Franck après qu’Alice lui ait tiré une balle dans la jambe. Une belle victoire pour l’équipe après plusieurs échecs !

Des détails qui nous montrent qu’il y aura une autre saison !

A la fin de Pax Massilia sur Netflix, certains détails portent à croire qu’il y aura une prochaine suite à la série. Après que Lyes et Alice ont passé une nuit torride ensemble, la police débarque chez notre héros. On ne sait pas exactement qui des deux sera arrêté sauf dans la prochaine saison.

Ensuite, le résultat du test ADN que Lyes avait effectué lorsqu’il a sauvé Zoé et sa mère est enfin arrivé. Il l’a juste mis sur la table de la cuisine sans l’ouvrir pour savoir ce qu’il contienne. On va donc attendre la deuxième saison pour savoir si Lyes est réellement le père de Zoé ou non.

Dans ce dernier épisode, nous pouvons également voir qu’Ali Saïdi a été mis en liberté après négociation. Il sera la prochaine cible de Lyes. Mais avec ses relations puissantes, il sera difficile de l’arrêter, contrairement à Franck Murillo.

Ces éléments nous prouvent que le scénariste a prévu une suite à Pax Massilia après la fin de la première saison sur Netflix. Cependant, pour que le géant du streaming décide de renouveler la série, les audiences doivent être satisfaisantes. Alors, pour savoir si une saison 2 sera dans les parages, il faudra prendre notre mal en patience. La réponse arrivera dans quelques semaines !