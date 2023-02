Lost : top des meilleurs épisodes de la série mythique

Découvrez les meilleurs épisodes de la série mythique Lost dans cet article et revivez les passages les plus marquants de l’histoire.

Que feriez-vous si votre avion s’écrasait sur une île non répertoriée sur la carte ? Comment allez-vous vivre votre captivité avec des ours polaires menaçant au cœur d’une jungle tropicale ? Quel sera votre sentiment lorsque vous savez que votre avion ne s’est pas écrasé par hasard mais que c’était prémédité ?

Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans Lost. Comme beaucoup d’entre nous ont adorés cette série, nous allons la retracer afin de vous présenter les meilleurs épisodes tout au long des différentes saisons. Attachez votre ceinture, le vol Oceanic 815 qui vous plongera dans un tourbillon d’intrigues et de dangers est prêt à décoller !

Tombé du ciel (Saison 1, Episode 19)

Dans l’épisode 19 de la saison 1 de la série Lost, les téléspectateurs découvriront le destin tragique de l’un des personnages, Locke. Comment ce jeune homme s’est retrouvé dans un fauteuil roulant ? L’histoire se trouve dans cet épisode. En effet, lorsqu’il avait compris qu’il n’avait pas de père, il a décidé de mener sa petite enquête.

Pour y arriver, il avait engagé un détective privé qui lui a présenté Anthony, son père. Comme les apparences sont souvent trompeuses, le but du père biologique de Locke n’est pas de se rapprocher de son fils. Il veut se servir de ce dernier pour avoir l’un de ses reins. Sordide direz-vous, mais pour rester en vie, qui n’est pas prêt aux plus viles des fourberies !

Mais après l’opération, le jeune homme s’est réveillé seul, abandonné et condamné à rester dans un fauteuil roulant. S’il a accepté la greffe c’est par amour inconditionnel alors que son père s’est servi de son besoin d’être aimé à son tour. Il a fondu en larmes en racontant sa triste histoire et explique pourquoi il ne croit plus aux gens.

Chance et malchance (Saison 3, Episode 10)

Bien que Lost soit une série assez sérieuse, il faut croire que les producteurs ont également un excellent sens de l’humour. Malgré les circonstances dans lesquelles les personnages se trouvent, la série reste proche des téléspectateurs. Chance et malchance retrace parfaitement ce scénario et cette proximité que la série veut créer avec ses fans.

Divertissant, cet épisode nous montre comment les personnages vont travailler ensemble pour trouver une solution à un problème, et cela de manière la plus divertissante. Nous découvrirons Hurley, Sawyer et Jin qui doivent faire équipe pour remettre en marche un van laissé à l’abandon sur l’île. Le scénario se fait dans la simplicité, loin des épisodes beaucoup trop lourds auparavant.

La douceur sera également mise en avant avec des scènes romantiques sincères qui nous remplissent le cœur. Perdus au beau milieu de nulle part, Jin offrira une fleur à Sun. Charlie apportera son réconfort à Claire et Sawyer développera des sentiments envers Kate.

Depuis la nuit des temps (Saison 6, Episode 9)

La dernière saison de Lost est certainement la plus riche en mythologie. Cependant, il faut reconnaître que les téléspectateurs seront divisés sur l’idée d’une exploration plus profonde de la bataille métaphorique entre le bien et le mal. Une bataille qui a dominé la dernière partie des épisodes de la série Lost.

Est-ce que c’était réellement l’objectif initial de la série ? Quoi qu’il en soit, il faut reconnaître que les téléspectateurs ont développé une certaine empathie envers les personnages. Parmi cela, il faut noter l’histoire de Richard Alpert, un homme rendu en esclave et conduit sur l’île à bord du Rocher Noir, un navire britannique en 1867.

Son histoire est un véritable crève-cœur, mais il aura un rôle principal à jouer dans la suite de l’histoire. Immortel, Richard sera le porte-parole de Jacob auprès des personnes qui échouent sur l’île. Tout porte à croire que l’objectif principal de la série est peut-être de mettre en avant le côté humain des personnages. Les mystères de l’île ne seront traités que de manière évasive !

Impression de déjà-vu (Saison 3, Episode 8)

Si la série Lost a connu un succès planétaire c’est surtout grâce aux présages et prémonitions qui venaient teinter les scénarios. Autant on avait l’impression que la série inventait sa mythologie au fur et à mesure, autant certains épisodes indiquaient que certaines révélations étaient prévues des années à l’avance.

L’épisode 8 de la saison 3 a permis de mettre en avant deux des événements futurs les plus importants de la série en développant la vie de Desmond avant son arrivée sur l’île et en révélant que Charlie était destiné à mourir en sauvant Claire.

Cet épisode a permis de donner naissance à un autre épisode un peu plus tard, notamment l’histoire de Desmond et sa relation avec Penny. A en croire, c’est un excellent préambule pour d’autres histoires et intrigues à nous couper le souffle tout au long de la série. Alors, ne perdez pas votre fil !

Mon père cet escroc (Saison 3, Episode 19)

Vous êtes d’accord que le père de Locke, Anthony Cooper est l’un des personnages le plus antipathique de la série Lost ? Bien qu’il existe d’autres méchants dans la série, cet homme est certainement le mal incarné. Son fils n’est pas la seule victime de ses agissements, il est aussi responsable de la mort des parents de Sawyer.

Bien que la haine de Locke pour son père soit immense, celle de Sawyer est encore plus grande. C’est ce qui le pousse à assassiner celui qui a causé la mort de ses parents. Voir un personnage aussi détestable qu’Anthony mourir dans cette série mérite une place dans notre classement ! Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la vengeance est toujours un plat qui se mange froid ?

Le facteur humain (Saison 5, Episode 14)

Après avoir fait les comptes, l’épisode 14 de la saison 4 de la série Lost est le 100ème épisode. Coïncidence ou non, cet épisode est certainement l’un des meilleurs. La série a maîtrisé le récit du voyage dans le temps et la boucle temporelle. Cela a permis de découvrir l’histoire de Daniel Faraday, l’un des personnages les plus sympathiques de la série.

Bien que ce soit un peu déroutant, voyager à travers les siècles nous permettra de mieux comprendre le début de cette aventure. Dans cet épisode, les téléspectateurs seront emmenés sur les traces de Daniel. Brillant chercheur, il avait reçu une énorme bourse de recherche de Charles Widmore. Vous découvrirez petit à petit les motivations de chaque personnage, donnant plus d’indices sur la finalité de toute l’histoire.

Une histoire de cœur (Saison 1, Episode 4)

L’un des épisodes les plus importants de la série Lost est certainement « Une histoire de cœur ». Nous serons témoins d’un des flashbacks qui aura une importance particulière tout au long de la série. Grâce à une mise en scène brillante, la saison 1 de la série est certainement l’une des meilleures.

Chaque épisode est consacré à la vie d’un des personnages particulier avant le crash de l’avion. Nous pouvons découvrir par exemple pourquoi Locke ne pourra plus marcher et comment le crash sur l’île a guérit sa paralysie. La première saison renferme un grand nombre de rebondissements qui ne cessent de nous tenir en haleine. De quoi créer un certain attachement avec les personnages.

Coup d’Etat (Saison 3, Episode 6)

Dans cette saison les geôliers acceptent de laisser Jack partir de l’île à condition qu’il accepte d’opérer Ben. Sauf que les choses ne vont pas passer exactement comme prévues. Il faut savoir que la raison pour laquelle Jack a accepté d’effectuer cette opération c’est tout simplement par amour pour Kate.

Quoi qu’il en soit, cela a permis de voir un autre visage du brillant chirurgien que les téléspectateurs ont connu depuis le début. Pourquoi Kate s’est retrouvé dans un triangle amoureux emmenant Jack et Sawyer à se rivaliser ? Peut-être à cause des flashbacks qui révèlent l’histoire tragique de son mariage avec l’officier de police Kevin Callis.

108 minutes (Saison 2, Episode 3)

Cet épisode nous permet de mieux comprendre la raison d’être de DHARMA, l’origine de ce crash. Desmond montrera une vidéo datant des années 80 à Jack et Locke, leur permet de comprendre l’effrayante vérité qui se cache derrière cette île mystérieuse. En effet, sur la vidéo, le Dr Marvin Candle explique que le SAS est l’un des six centres de recherche construits pour protéger l’île de ce que Desmond appelle « la fin du monde ».

Desmond est convaincu que s’il n’entre pas un code informatique spécifique dans le terminal toutes les 108 minutes, il y aura un « incident » dévastateur. Cet épisode obligera les téléspectateurs à prendre leur camp. Alors, la question à 1 millions de dollars « est-ce que vous serez prêt à risquer votre vie pour prouver que vous avez raison ? »

De nouvelles règles (Saison 4, Episode 9)

Bien qu’il n’y ait pas trop de morts dans la série Lost, il faut comprendre que l’histoire a sa part d’événements marquants comme le meurtre d’Alex, la fille de Ben. Cet épisode permet également de mettre en lumière les talents d’acteur d’Emerson et cela depuis ses débuts dans la deuxième saison.

Ce n’est pas pour rien si l’acteur a reçu une nomination aux Emmys Awards dans la catégorie meilleur second rôle. Sa prestation est des plus déchirantes lorsqu’il apprend qu’Alex a été exécutée de sang-froid par les mercenaires. Les fans se demandent quand est-ce qu’Emerson aura un rôle beaucoup plus impactant !

De l’autre côté (Saison 3, Episode 1)

La saison 3 de Lost s’ouvre sur une tournure intéressante que les téléspectateurs connaissent déjà. Nous pourrons découvrir les « Autres » en action lors du crash vol Oceanic 815. Leur chef, Ben, ordonna Stanhope et Ethan Rom de se faire passer pour des membres de survivants. Ce groupe hostile a pour mission de protéger l’île de tout envahisseur, mais est-ce que c’est réellement le cas ?

Comme dans les autres épisodes, De l’autre côté ne manque pas de flashbacks, et cette fois-ci la vulnérabilité de Jack sera mise en avant. En effet, chirurgien soupçonne sa femme de coucher avec son père, ce qui le pousse à commettre des actes immoraux. Maintenant qu’il se retrouve coincé sur l’île, il commence à réfléchir à son mariage raté et ces documents qui retracent sa vie entière. Est-ce qu’il est toujours amoureux de sa femme ? Ça, nous ne le savons qu’à la fin !

Vivre ensemble et mourir seul (Saison 2, épisodes 23 et 24)

Dans un flashback qui se déroule en 2001, Desmond est libéré de son emprisonnement militaire dans des circonstances mystérieuses. Bien qu’il cherche désespérément à retrouver Penny, le père de celle-ci, Charles Widmore, l’avertit de cesser ses activités. Mais Desmond refuse d’abandonner.

Pour faire ses preuves, il commence à s’entraîner pour une course de yachts. Pendant la compétition, une tempête dévastatrice s’abat sur l’île et Desmond se retrouve seul loin de tout ce qu’il a connu auparavant. Il sera un naufragé sur l’île mystérieuse. En plus des flashbacks sur la vie de Desmond, cet épisode a révélé l’importance des chiffres 4, 8, 15, 16, 23 et 42 tout au long de la série.

L’Homme de l’Ombre (Saison 3, Episode 20)

Qui est Ben Linus ? Leader charismatique, personnage des plus rusés, ancien employé de DHARMA, nous ne le savons que dans cet épisode. Les téléspectateurs seront transportés dans un flashback qui a lieu en 1971. Ce dernier permet de retraçer les débuts de cet homme sur l’île alors qu’il n’était qu’un enfant en compagnie de son père.

Ben avait été méprisé par son père, le rendant responsable de la mort de sa mère sept ans plus tôt alors qu’elle accouchait. Se sentant coupable de la mort de sa père, il a tout abandonné en allant rejoindre Richard Alpert à l’époque. Le mépris avait pousser le jeune homme à assassiner son père. Ce crime est le seul crime passionnel de l’histoire, entre un fils et un père haineux.

Fin (Saison 6, Épisodes 17 et 18)

Après six saisons, la fin de la série Lost en valait la peine d’être visionnée. Bien que les intrigues soient loin d’être parfaitement ficelées, laissant des zones d’ombres et des questions sans réponse, les acteurs ont fait un travail remarquable.

Nous pouvons revoir Jack se battre contre l’Homme en noir alors qu’il avait pour mission de ramener la lumière au cœur de l’île. Les émotions seront au rendez-vous durant les deux épisodes qui signent la fin de la série. Les survivants vont se retrouver dans une église le temps d’un moment où la joie se ressente même à travers l’écran.

La Descente (Saison 2, Episode 1)

La série Lost a commencé à perdre sa notoriété dans la saison 2 malgré une première saison des plus fascinantes. Tout simplement parce que le bunker n’était pas aussi intéressant que le mystère de l’île elle-même. L’introduction de Desmond, l’un des personnages préférés du public de la saga reste l’un des moments les plus mémorables de cette partie de la série.

Les flashbacks ont permis de mettre la lumière sur l’histoire de Desmond. Dans la scène d’ouverture, il se réveille dans un mystérieux complexe souterrain entouré de vieille technologie. Il devra s’adapter à ce lieu hostile pour assurer sa survie et attendre les secours. Sauf que sa routine quotidienne sera chamboulée avec l’arrivée de Jack et Locke.

Ceux qui restent (Saison 4, Épisodes 12, 13 et 14)

Au tout début, les scénaristes n’ont prévus que trois saisons avec des épisodes équilibrés pour la série Lost. Sauf que le succès était au rendez-vous, et ABC, la chaîne où la série est diffusée aux États-Unis en redemandait. Pour ce faire, les scénaristes ont été obligé de tout réécrire avec des extensions en plus.

Les scénaristes ont toutefois bien fait leur travail donnant naissance à trois épisodes de « Ceux qui restent ». Les séquences sont dignes du cinéma loin de ce qu’on pouvait s’attendre d’une série télévisée. Vous découvrirez une évasion depuis un hélicoptère en plein vol, des combats qui mettent en avant la performance des acteurs et une superproduction !

Au bout du voyage (Saison 5, Épisodes 16 et 17)

La saison 5 de la série Lost constitue un véritable chamboulement. Dans cette phase, la série se mue en science-fiction. Nous découvrirons la poursuite de l’initiative menée par la société DHARMA avec des scènes et des intrigues beaucoup plus complexes à suivre. Dans cette saison, les épisodes de remplissages se font rares. A la fin de la saison, les téléspectateurs sauront qui se trouve derrière Jacob, le leader des Autres.

L’identité de Jacob n’a pas été révélée tout au long des saisons jusqu’à la fin de la cinquième saison. La voile est enfin levée et nous montre qui est réellement ce personnage. Jacob c’est le protecteur de l’île. Il n’a pas d’âge et est destiné à combattre son frère maléfique, l’Homme en noir. Nous pouvons aussi découvrir que son rôle est d’une importance capitale dans le dénouement de l’histoire.

Le réveil (Saison 1, épisodes 1 et 2)

Les premiers épisodes de la première saison de la série Lost est une véritable boîte de pandore. Dès le visionnage de ces épisodes, une tonne de questions nous viendront à l’esprit. Des questions auxquelles la série répondra au fur et à mesure. Pourquoi l’avion s’est-il écrasé ? Comment les survivants ont pu quitter l’île et retourner chez eux ? Quelle est cette île mystérieuse ?

Le public aura le temps d’apprécier les personnages, notamment Jack, et cela dès le début. Il inspire la sympathie et se trouve à la tête des rescapés pour former une petite colonie. Le chirurgien a pour objectif d’assurer leur survie sur cette île avant l’arrivée des secours. Cela ouvre également la porte à une romance entre lui et Kate.

Ces épisodes nous montrent ce que la série nous réserve en matière de mystères avec l’attaque de l’ours polaire. Ce passage est l’un des plus effrayants dans la série Lost et n’a laissé personne indifférente !

Là où tout commence et tout finit (Saison 3, Épisodes 22 et 23)

Vous avez suivi la série Lost sur TF1 pour ses intrigues ? Vous avez été sûrement déçu avant d’arriver à la fin de la sixième saison ! Par contre, si vous appréciez les jeux de rôle des acteurs et le côté intriguant des personnages, vous découvrirez que l’essence de la série est surtout ces personnages.

Grâce aux flashbacks, il est possible de connaître le passé de chaque personnage et comment sont-ils arrivés là où ils se trouvent actuellement. Plus vous regardez la série, plus vous tissez des liens d’attachement envers les personnages. C’est certainement pour cette raison que la disparition tragique de l’un d’eux à la fin de la saison trois a été l’une des plus déchirante de l’histoire.

Charlie Pace est l’un des personnages le plus aimé de la série. Avant le crash d’avion, il était musicien dans un groupe de rock, les Drive Shaft et souffrait de problèmes d’addiction. Mais, face à cette tragédie qui vient de s’abattre sur tous les passagers, il lutte pour garder sobriété. Il prend sous son aile Claire Littleton et son fils. Cela le conduire à une acte beaucoup plus héroïque, en se sacrifiant pour sauver Desmond !

L’Exode (Saison 1, Episode 23 et 25)

La série Lost a cette manie de toujours garder le meilleur pour la fin ! Chaque fin des saisons reste des événements de grande envergure, permettant de clôturer la saison et ouvrir de nouveaux mystères. Il suffit de regarder la fin de la première saison afin d’en avoir le cœur net.

Comme la plupart des autres épisodes, L’Exode commence par un flashback sur les heures qui ont précédé le décollage du vol Oceanic 815. Il nous montre Jack en train de converser avec une autre passagère, Ana Lucia Cortez. Elle deviendra l’un des personnages clés de la deuxième saison mais nous en reparlerons un peu plus tard.

Pendant ce temps, dans le présent, les survivants planifient leur expédition la plus ambitieuse à ce jour. Alors que Jack conduit Locke, Kate, Hurley et le Dr Leslie Arzt vers un navire abandonné. Les restes ont construits un radeau pour trouver de l’aide.

Ces deux aventures distinctes se terminent toutes deux de manière passionnante. Walt a été pris en oatage après que son radeau soit attaqué. Sur l’île, Jack et Locke découvrent une trappe qui mène à un passage secret. Cette découverte conduira à une intrigue passionnante dans la deuxième saison.

Perdu dans le temps (Saison 4, Episode 5)

Le voyage dans le temps est un dispositif narratif difficile à exécuter de manière la plus correcte. Les sauts dans le temps peuvent facilement devenir déroutants, surtout dans une série télévisée hebdomadaire qui traite déjà de plusieurs intrigues en cours. Cependant, l’un des aspects les plus uniques de la série Lost est la façon dont elle utilise les épisodes individuels pour mettre en lumière différents personnages.

Dans la saison 4, les téléspectateurs pourront découvrir l’histoire de Desmond Hume. L’intrigue se focalisera sur le voyage dans le temps, un scénario assez difficile à gérer mais que les producteurs ont su mettre en avant avec tact. Desmond en fait l’expérience et nous montre comment un voyage à travers deux lignes temporelles parallèles peut être désarçonnant.

Toutefois, cet épisode est riche en émotion grâce à l’histoire d’amour tragique entre Desmond et son ex-petite amie Penny Widmore. Bien leur histoire ne se terminera pas comme dans un conte de fées, l’épisode nous offre un torrent d’émotions qui fera pleurer le plus fleur bleu d’entre nous !

Vous souhaitez regarder la série dans toute son intégralité ? Il est disponible sur Disney Plus avec d’autres nouveautés à regarder pour ce mois.