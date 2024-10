Seiko ajoute la fonction GMT à la série Presage Craftsmanship

La marque japonaise Seiko est connue dans le monde entier, car elle produit des montres mécaniques raffinées. Et à présent, sa série Presage Craftsmanship sera dotée d’une fonction GMT qui booste encore plus les performances de ces tocantes.

C’est notamment sur le dernier modèle portant la référence SPB447J1 que cette fonction sera intégrée. Puis, nous verrons par la suite si toutes les Seiko en bénéficieront. Mais voici ce qu’il en est pour le moment.

La fonction GMT, une première dans la collection Seiko

Sur une montre, une fonction GMT permet au porteur de suivre deux fuseaux horaires simultanément. C’est très utile pour les personnes qui voyagent beaucoup, car cela leur permet de savoir quelle heure il est dans des régions différentes du monde.

Seiko maîtrise cette technologie et l’a placée dans l’une de leur montre. L’ensemble donne donc un chef-d’œuvre de l’art japonais. Ce dernier présente un cadran laqué urushi saisissant.

La laque Urushi est prisée depuis des siècles. Elle est normalement utilisée dans la fabrication de bols et d’ustensiles en raison de sa résistance. Ce qui fait que c’est un matériau de choix dans la culture japonaise.

Une œuvre d’art made in Japan

Ce processus délicat consiste à appliquer et à polir plusieurs fois des couches de laque. Cela produit la profondeur brillante caractéristique des objets en laque traditionnels de Kanazawa. Le fond noir raffiné est rehaussé par des tons dorés subtils sur l’aiguille GMT et l’échelle des 24 heures le long du bord extérieur.

Dans la série Craftsmanship, Seiko utilise donc justement cette technique innovante qui fusionne le métal et la laque pour créer une surface lisse et brillante. Donc, l’ensemble de la montre Seiko associé à une fonction GMT est fabriquée de manière experte sous la direction de l’artiste laqueur renommé Isshu Tamura.

Une tocante très détaillée

La couleur or discrète complète le noir profond et brillant du cadran. Tandis que l’aiguille GMT de la Seiko en forme de pinceau se prolonge gracieusement jusqu’au bord du cadran. Cela rehausse ainsi l’esthétique raffinée de la montre.

Ensuite, on constate que le contraste est marqué entre le cadran et les index blancs tridimensionnels. Cela permet de distinguer les aiguilles polies des heures et des minutes, ainsi que l’aiguille miroir des secondes avec son pendant en demi-lune. Le tout est à la fois très élégant et lisible. La fonctionnalité est complétée par le guichet de la date à 3 heures, avec des chiffres blancs sur fond noir.

Une montre aussi résistante que les meilleures smartwatch

Ensuite, la montre Seiko dotée d’une fonction GMT n’a rien à envier aux smartwatch. En termes de durabilité, son boîtier mesurant 40,2 mm de large et 12,4 mm d’épaisseur est en acier inoxydable. Il est recouvert du revêtement Super Hard Coating de Seiko. C’est typique de la marque japonaise.

Ensuite, ce modèle est grandement étanche. Vous pouvez l’utiliser après avoir plongé à plus de 100 mètres de profondeur. Elle fonctionnera toujours. Son écran est protégé, ce qui fait que son mouvement automatique 6R54 contre des champs magnétiques allant jusqu’à 4 800 A/m reste constant.

Puis, en matière de confort, cette montre est assez facile à porter. Le boîtier est monté sur un bracelet en veau foncé muni d’une boucle déployante triple avec déclenchement par poussoir. C’est assez classique, mais pratique à mettre à son poignet.

